Det er et forliksforslag fra november 2019 som nå har blitt godkjent med noen endringer. Det innebærer at varsleren frafaller kravet om 100 prosent jobb i kommunen, og i stedet slutter helt.

Varslet om feil i eiendomsskatten

Det er over tre år siden varsleren sa fra om det hun mente var lovbrudd og feil ved omtakseringen av eiendomsskatten i Eidskog kommune. Siden har hun følt seg motarbeidet og trakassert.

Varsleren har gått med på å slutte i jobben i Eidskog kommune, og derfor gikk kommunen med på forlik. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Eidskog kommune har aldri behandlet varselet. De som har håndtert saken er ordføreren og rådmannen, to av dem som den ansatte har rettet varselet mot.

Forsøk på å komme til forlik har ikke ført fram tidligere.

Unngår opprivende rettssak

Varslerens advokat, Jørn Mejdell Jakobsen, sier dagens resultat var den beste løsningen for klienten hans slik situasjonen er nå.

– Nå har vi et forlik. Da slipper vi en opprivende rettssak. Så får begge parter gå hver til sitt og gjøre det beste ut av situasjonen, sier Mejdell Jakobsen.

– Jeg er lettet over at vi kom til et endelig punktum, sier ordfører i Eidskog, Kamilla Thue (Ap).

Fikk ikke utsettelse

Da rettssaken startet opp mandag morgen, begjærte advokat Jørn Mejdell Jakobsen saken utsatt, fordi varsleren av helsemessige årsaker ikke klarte å møte i retten. Hun hadde levert legeerklæring som sa at hun ikke var i stand til å gjennomføre rettssaken.

Men etter en kort vurdering ble begjæringen avvist av Glåmdal tingrett.

Advokat Jørn Mejdell Jakobsen ba om at rettssaken måtte utsettes, men fikk avslag. Foto: Ann-Kristin Mo

Deretter ba Mejdell Jakobsen om at partene skulle gjøre et nytt forsøk på å inngå forlik, etter at varsleren har sagt seg villig til å slutte i jobben i kommunen, også det av helsemessige årsaker.

Alle medlemmene i formannskapet måtte kontaktes og konfereres før innholdet i forliket kunne godtas av kommunen.

Varsleren får nå etterlønn, 150.000 til videreutdanning og deler av advokatutgiftene sine dekket.

Ville helst hatt en dom

Foran rettssaken i Glåmdal tingrett var kravet fra varsleren at hun skulle få tilbake full stilling i kommunen, slik hun mener hun var lovet, samt erstatning og oppreisning.

Eidskog kommune, ved ordfører Kamilla Thue (Ap) har hele tiden avvist at de har lovet kvinnen full stilling.

KS-advokat Geir Winters og ordfører i Eidskog, Kamilla Thue i Glåmdal tingrett. Foto: Ann-Kristin Mo

Kamilla Thue stilte i Glåmdal tingrett med KS-advokat Geir Sverre Winters i dag. De ønsket ikke at saken skulle utsettes og har tidligere avvist forlik. Nå sier Winters at de godtok forlik etter en totalvurdering, og fordi det blir satt punktum i form av at varsleren avslutter sitt arbeidsforhold i kommunen.

Men Winters mener fortsatt at saken burde fått en dom, fordi han mener varselet kom etter at saken om eiendomsskatt var tatt tak i, og ble brukt for å fremme egne krav.

– Hun har møtt motstand og så tatt igjen ved å varsle. Nå blir ikke det prøvd i retten, men så får vi en avslutning av saken. Nå kan vi forhåpentligvis få ro i arbeidsmiljøet, sier han.

– Har tatt en for laget

Forliket innebærer altså at varsleren må slutte i jobben i Eidskog kommune. Advokat Jørn Mejdell Jakobsen mener hun gjorde det som var riktig, og det hun måtte gjøre, da hun varslet om feil i eiendomsskatten.

– Nå har hun på en måte tatt en for laget, med tanke på innbyggerne i Eidskog, og nå står hun uten jobb, sier advokaten.

Han mener likevel det var riktig å inngå forlik.

– En rettssak ville vært tøft for både Eidskog kommune og partene som er involvert, inklusive min klient og vitnene. Så det å enes om en løsning, der kanskje begge parter er litt misfornøyde, er nok det beste i denne saken, sier Jørn Mejdell Jakobsen.

Fram og tilbake

Varslersaken har pågått i flere år. Politikerne i kommunen har ikke vært enige om hvordan saken skulle behandles.

Før valget i 2019 ville opposisjonen (H, V, Frp) at kommunen skulle inngå forlik med varsleren. Etter valget støttet opposisjonspartiene Ap-ordfører Kamilla Thue, men med krav om at kommunen skulle jobbe for forlik. Men kort tid senere, bestemte de samme politikerne at forlik ikke var aktuelt.

I dag sier ordfører Kamilla Thue at det er en lettelse og sette punktum for saken.

– Det er en løsning det er enighet om, og som vi dermed kan leve med på begge sider, sier Thue.

