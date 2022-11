Slektningene ble sjokkert da de fikk se dødsboet til kusina i Eidskog.

Stanken som møtte dem var uutholdelig.

– Jeg gikk så langt inn at jeg så senga hennes, det er det verste jeg noen gang har sett. Og at noen har kunnet levd i det der, sier Eva Brenne.

Hun og mannen er svært kritiske til at ingen har grepet inn tidligere og hjulpet kusina som bodde helt alene.

Huset, som ligger helt for seg selv inne i skogen i Eidskog kommune, var preget av søppel og avføring. Gulvet var ikke engang synlig. Spindelvev og mugg lå som et hvitt teppe på vegger og tak.

Mottok bekymringsmelding

– Det var altså en stank som var så fæl. På kjøkkenet var det møkk, og søppel og dritt til midt oppå skapdørene, sier Eva Brenne.

Våren 2021 fikk Mattilsynet en bekymringsmelding på grunn av alle kattene som bodde på eiendommen.

NRK har fått tilgang til Mattilsynets rapport. Ifølge rapporten skal også helsetjenesten i Eidskog ha mottatt en bekymringsmelding.

I april var både helsetjenesten, kommunelegen og Mattilsynet på besøk.

I ettertid ble den ene av Mattilsynets inspektører syke av den dårlige luftkvaliteten inne i boligen.

Mens de gjennomførte inspeksjonen måtte de ha på seg helmaske med gassfilter.

Den ene inspektøren ventet i fem minutter før hun tok på seg masken. Dette førte til at hun fikk svie i øynene, hodepine og tung pust som varte i et par dager, viser rapporten:

Mattilsynet skriver blant annet: Ekspandér faktaboks Inne i huset var det store mengder med søppel, og uhygieniske forhold.

Vegger, tak, kjøkkenbenk og dører hadde et lag med skitt, møkk og spindelvev. Det ble også observert mugg flere steder i taket.

Det var ikke mulig å se gulvet da det var såpass store mengder søppel der. Her lå alt fra plastflasker, gamle aviser, hermetikk bokser, leverpostei lokk, matavfall, tablettbokser, svarte søppelsekker, avføring, etc. Det eneste stedet som var fritt på søppel var din egen seng.

Mattilsynets inspektør måtte ha på seg helmaske med gassfilter mens inspeksjonen ble gjennomført. Den ene inspektøren ventet i fem minutter før hun tok på seg masken. Dette medførte at hun fikk svie i øynene, hodepine og tung pust. Dette varte i et par dager etter tilsynet.

Utendørs er det også mye søppel, og mye avføring på bakken rundt huset. Det er ikke innlagt vann i huset, så dette må hentes fra et annet sted.

Avføring innendørs på gulv og møbler er uhygienisk og gjør at smittepresset, i form av bakterier, virus og parasitter som finnes i avføring, blir høyet.

Kvinnen døde for et år siden på grunn av sykdom. NRK er ikke kjent med at det er slått fast en sammenheng mellom dødsfallet og boforholdene.

Mattilsynet ga avdøde mulighet til å ordne opp, og tilbudte seg også å hjelpe til med å avvikle dyreholdet.

Kvinnen ønsket å gjøre dette selv, og fikk frist til 30. april 2021. Det endte med at Mattilsynet måtte avlive alle de 24 kattene hennes.

Også etter inspeksjonen, ble kvinnen boende i sin egen søppel og helsefarlige stank.

Mattilsynet har ikke ønsket å kommentere saken ovenfor NRK.

Fikk ikke komme på besøk

Enkelte slektninger hadde telefonkontakt med henne hver søndag. Men de fikk aldri lov til å komme inn i huset.

– Hun hadde alltid planer, eller avlyste alt i siste liten. På telefon fortalte hun alltid at alt stod bra til, men det gjorde det slettes ikke, sier Kåre Brenne.

Det er ikke innlagt vann, men strøm. Det er to kilometer til nærmeste nabo.

Brenne sier han er fortvilet over at ingen tok grep.

Ekteparet spør seg hvordan et menneske kan bo slikt. – Er dyra viktigere enn det stakkars mennesket som satt der i den forferdelige stanken og møkka, spør Eva. – Det er helt ufattelig hele greia, sier Kåre.

Mente kvinnen var samtykkekompetent

I rapporten til Mattilsynet står det at kommunelege i Eidskog, Jan-Øyvind Lorgen, var med på inspeksjonen, men at han ikke gikk inn i huset.

NRK har vært i kontakt med Lorgen flere ganger. Han viser til taushetsplikten, men svarer i en e-post på generelt grunnlag:

«På generelt grunnlag kan jeg si at Norge har et strengt lovverk når det gjelder å overstyre enkeltpersoners ønske om å leve som de selv vil. I tvilstilfeller så forespør man Statsforvalteren for hjelp, så man får en uavhengig vurdering av saken. For min del så spør jeg regelmessig Statsforvalteren om veiledning».

FUKT OG MUGG: I en besiktigelsesrapport står det at «Mangel på vedlikehold både innvendig å utvendig er av en alvorlighetsgrad som gjør huset totalt ubeboelig og helsefarlig å oppholde seg i». Foto: Privat

Fylkeslegen i Innlandet, Harald Vallgårda, sier at regelverket er slik at hvis man er samtykkekompetent, så kan man få lov til å bo som man vil.

– Om hun selv velger å bo der, og legen som i dette tilfelle besøkte henne mener at hun er samtykkekompetent, så er det lovlig å bo nesten hvordan man vil, sier Vallgårda.

– Når bør staten gripe inn?

– Det er strenge lovverk på dette. Er en person ikke samtykkekompetent, altså en fare for seg selv og andre, så griper samfunnet inn.

STRENGT LOVVERK: – Om man reflekterer over hvordan man bor og lever, så skal ikke staten gripe inn slik som lovverket er nå i Norge, sier Vallgårda. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Fylkeslegen sier at kommunelegen i Eidskog skal ha foretatt en vurdering, og konkluderte med at kvinnen visste hva hun utsatte seg for.

NRK har stilt flere spørsmål til kommunelegen, blant annet om han fortsatt mener at kvinnen var samtykkekompetent. Dette har han ikke svart på.

Skal se på regelverket

Bård Hoksrud (Frp), som er medlem i helse og omsorgskomiteen på Stortinget, mener det er forferdelig å se at det kan bo et menneske under slike forhold, uten at noen kan gripe inn.

– Vi må se på lovverket – på hvordan vi kan sørge for at man skal kunne hjelpe mennesker som kommer i en slik situasjon, sier han.

KRITISK: – De har faktisk gjort noe for dyra, fordi de har levd under uverdige forhold. Mennesket har fått fortsette å live slik. Det mener jeg er helt uakseptabelt. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier hun forstår familiens fortvilelse.

– Det kan ikke ha vært lett for den nærmeste familien å se, sier Kjerkol.

Helsemimisteren sier at de nå ser på samtykkekompetanse i loven, og at det er satt ned et ekspertutvalg som skal se på hvordan den er praktisert.

Utvalget startet arbeidet i mai 2022, og har fått frist til mai 2023. Først da vil regjeringen ta stilling til om det er behov for å justere regelverket.

SATT NED UTVALG: – Vi vil følge opp og vurdere om vi skal gjøre endringer for å sikre at pasienter får den helsehjelpen de trenger, som fagfolk og pårørende er bekymret for. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Regjeringen har fått tilbakemeldinger om at lovverket kan ha negative konsekvenser for pasienter, pårørende og samfunnet for øvrig.

Mer om samtykkekompetanse: Ekspandér faktaboks Personer over 16 år har som hovedregel, rett til å bestemme om de vil ta imot tilbud om helsehjelp. Samtykkekompetanse kan likevel falle bort om personen på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemning åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter.

Den som yter helsehjelpen avgjør om pasienten mangler samtykkekompetanse.

I 2017 ble manglende samtykkekompetanse innført som vilkår for tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og undersøkelse og behandling uten eget samtykke.

Helsehjelp kan som hovedregel, bare gis til personer som har rett til å bestemme om de ønsker å ta imot tilbud om helsehjelp (har samtykkekompetanse) og som ønsker å få hjelpen

Regelverket åpner for en begrenset bruk av tvang mot personer som har en psykisk utviklingshemning eller er rusavhengige. Vilkårene for tvangsbruk er strenge, men det kreves ikke at personen mangler samtykkekompetanse.

Regelverket åpner også for en begrenset bruk av tvang mot personer som har en alvorlig sinnslidelse eller som motsetter seg behandling av en somatisk lidelse. Etter disse reglene er det i tillegg et vilkår at personen mangler samtykkekompetanse. Dette vilkåret gjelder likevel ikke for alvorlig sinnslidende når det er fare for personens eget liv. Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet