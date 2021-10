Even Eriksen (26) fra Trysil fikk plutselig stortingsplass

Even Eriksen sto på fjerdeplassen på Hedmark Arbeiderparti sin liste til stortingsvalget. Partiet fikk inn tre stykker. Even var innstilt på å fortsette livet sitt i Trysil med samboer, husbygging og jobben som jurist.

Men så ble Anette Trettebergstuen kultur- og likestillingsminister.

Da rykket Even opp.

– Det er jo veldig kult å få representere folk i Hedmark og Innlandet på Stortinget. Så er det litt frykt også. Vil man klare arbeidsoppgaven? Vil man gjøre en god nok jobb?

Det er noe av det han føler på der han sitter i sofakroken hjemme i Trysil like etter at statsrådskabalen har blitt offentliggjort.

«Vikarene»

Det samme gjelder én politiker bak hver nye statsråd. Nestemann på lista skal fylle stortingsplassen på vegne av partifellen som ble sjef for et departement.

Etter at ministerpostene er fordelt, rykker disse inn på Stortinget:

Noen av dem var forberedt på at det ville eller kunne skje. Andre ikke.

DEN YNGSTE: Maren Grøthe fra Sør-Trøndelag er Stortingets yngste representant. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Stortingets yngste representant, Maren Grøthe, kom inn på nettopp denne måten.

– Det føles litt uvirkelig, men det er skikkelig stor stas for meg å stå der og nå få tre inn som stortingsrepresentant. Det å få lov til å bruke hverdagen sin til å jobbe for bedre tjenester til folk ser jeg frem til, sier hun.

Skrekkblandet fryd

For at Kongsvinger-ordfører Margrethe Haarr fra Senterpartiet skulle få stortingsplass måtte fylkespartiet hennes stikke av med to ministerposter.

Og det gjorde de.

Per Martin Sandtrøen fra Tynset rykker opp for finansminister Trygve Slagsvold Vedum, noe som har vært klart lenge, mens Margrethe Haarr tar over plassen til Emilie Enger Mehl (28) som er utnevnt til tidenes yngste justisminister.

– Det er litt skummelt. Og så gleder jeg meg veldig mye. Det er et privilegium å få sitte på Stortinget, sier Haarr.

ORDFØRER-EXIT: Margrethe Haarr (Sp) syns det er vemodig å rydde ut av ordførerkontoret i Kongsvinger, men gleder seg til å ta fatt på jobben som stortingsrepresentant. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Hun hadde tro på at dette kunne skje og er klar til å forlate ordførerstolen, selv om hun synes det er vemodig. Nå skal hun jobbe for mye mer enn sin egen kommune.

– Jeg kjenner på et forventningspress fra regionen her. Man ønsker nok et større gjennomslag i det nye Stortinget enn det vi har opplevd de siste årene, sier hun.

Tidenes yngste justisminister kommer fra Hedmark Senterparti.

Fra husbygging til pendlerbolig

I Trysil forbereder 26 år gamle Even Eriksen seg på å forlate samboeren og husbygginga de står midt oppe i, til fordel for en av de mye omtalte pendlerboligene i Oslo. Det nye huset med utsikt til Trysilfjellet skal stå ferdig om bare to uker.

– Jeg rekker vel ikke engang å flytte inn. Eller, det blir å flytte inn to plasser da.

NY JOBB: Even Eriksen ser for seg at han skal tilbringe mye tid i Trysil, selv om han nå har fått jobb på Stortinget. Foto: Frode Meskau / NRK

Han var ikke forberedt på det den dagen han takket ja til å stå på fjerdeplassen på lista. Men de siste dagene har det ligget i kortene.

– Jeg syns det er spennende å få prøve seg inne på Stortinget. Det er jo en drøm man har som politiker, å få jobbe med politikk på full tid.

I kommunestyret i Trysil og i fylkestinget har han jobbet med barn og unge og videregående opplæring. Det er et saksfelt han brenner for. Likeså å løfte Trysil og reiselivet som ble hardt rammet av pandemien.

Han håper tryslingene kjenner sin besøkelsestid og bruker ham som talerør.

– Jeg tror ikke man kan løse alt. Men alle kan løse noe.