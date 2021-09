I slutten av august stod Heidar Bergum Jahr på stand for Arbeiderpartiet på Raufoss i Vestre Toten. 15-åringen sier det kom en mann bort som åpnet med å si at han synes Ap har gjort en for dårlig jobb med å ta vare på rusmisbrukere i samfunnet.

– Han fortsatte med at jeg kunne ta en spade og grave min egen grav, så kunne han gi meg et nakkeskudd slik at jeg falt oppi, sier Bergum Jahr.

Drapstrusselen gjorde 15-åringen sjokkert og han slet med å vite hva han skulle si.

– Så sa han at Breivik hadde hatt gode intensjoner, men ikke gjort en god nok jobb. At han skulle gjøre en bedre jobb, sier Bergum Jahr.

Voksne fra partiet gikk mellom 15-åringen og mannen og politiet ble tilkalt til stedet. Mannen ble fraktet bort fra stedet og mistenkt i saken. De har opprettet anmeldelse. Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med mannen som skal ha kommet med truslene.

– Stygt og morbid

Bergum Jahr synes det er trist at unge som engasjerer seg politisk skal oppleve det han selv gjorde.

For han er ikke alene om det.

Nylig skal en mann ha slått ned en AUF-er i Trondheim mens han ropte «Breivik hadde rett. Dere skal alle dø»:

Ola Svenneby, som er leder for Unge Høyre blir opprørt av å høre det 15-åringen forteller. Han sier ingen i Norge skal bli forhindra fra å drive valgkamp.

Svenneby sier det er mange unge politikere som blir utsatt for hat og trusler. Men reagerer spesielt sterkt på at AUF blir konfrontert med det som skjedde på Utøya for ti år siden.

– Det gjør det ekstra morbid. Å bruke en sånn historisk hendelse mot den organisasjonen som var utsatt for terrorangrep. Det er bare stygt og morbid.

UNGE HØYRE: – Det er jo først og fremst en tydelig tilbakemelding til resten av oss at vi er ikke ferdig med å bekjempe hat og folk som slenger dritt og trusler mot politikere, sier Ola Svenneby, leder i Unge Høyre. Foto: NRK

En annen som reagerer kraftig er fylkesordfører, Even Alexander Hagen (Ap). I et innlegg på Facebook uttrykker han sin frustrasjon over flere av hendelsene hvor ungdomspolitikere har opplevd hets.

RESPONS: Even Aleksander Hagen la onsdag ut et innlegg som har fått god respons, både av andre som er politisk aktive og folk generelt. Det er tydelig at tema engasjerer. Foto: SKJERMDUMP FRA FACEBOOK

Da han sto på stand for første gang som 16-17-åring var det ikke slik.

– Jeg blir både sjokkert og forbanna. Slike hendelser er helt uakseptabelt, sier Hagen.

Både Hagen og Ola Svenneby fra Høyre mener at det er et felles ansvar å kjempe mot hetsen mot politikere.

– Det er jo først og fremst en tydelig tilbakemelding til resten av oss at vi er ikke ferdig med å bekjempe hat og folk som slenger dritt og trusler mot politikere, sier Ola Svenneby.

– Vi må vise at dette ikke er greit og det må få konsekvenser. Det kan ikke være fare for liv og helse når noen etter beste mening tar på seg en parti-trøye for å stå på stand for å kjempe for demokratiet, sier Even Alexander Hagen.

Politiets sikkerhetstjeneste sier særlig ungdomspolitikerne mottar en økende mengde hets, press og trusler:

Må forberede seg på hat

Ingrid Tønseth Myhr er 3.-kandidat for Oppland Arbeiderparti. Hun er også medlem i AUF, ungdomskandidat og fylkesmedlem.

– Blir rasende, ingen AUF-ere eller politikere bør oppleve dette, det er en trussel for demokratiet, sier Tønseth Myhr.

Tønseth Myhr tror ungdomspolitikere må forberede seg på at det dukker opp mye rart i innboksen og andre steder når de engasjerer seg.

AUF: Heidar Bergum Jahr er medlem i AUF og Ingrid Tønseth Myhr er 3.-kandidat for Oppland Arbeiderparti, også med i AUF. De understreker at det skal være trygt å være medlem hos dem selv om mange mottar hets og trusler. Foto: LARS ERIK SKREFSRUD / NRK

– Jeg tror det bunner i en kobling mellom det høyreekstreme konspiratoriske hatet som finnes mot Arbeiderpartiet. Som vi så godt vet har tatt mange liv tidligere, sier Tønseth Myhr.

Hva gjør dere som organisasjon for å forberede de unge som er politisk aktive?

– Vi må jevnlig ta noen sikkerhetsvurderinger og ha tett kontakt med politiet, men det er viktig å si at det er trygt å være med i AUF, sier Tønseth Myhr.

Etterforsker saken

Trine Hanssen, som er politiadvokat i Innlandet politidistrikt forteller at de skal etterforske hendelsen på Raufoss. De har oppretta anmeldelse og har planer om å gjennomføre avhør med de involverte.

– Vi ser svært alvorlig på slike hendelser, og de blir prioritert og etterforsket videre, sier Hanssen.

POLITIET: Trine Hanssen er politiadvokat ved Innlandet politidistrikt. Saken hvor 15-åringen ble drapstruet på stand er under etterforskning. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

15 år gamle Heidar Bergum Jahr sier at selv om det en ubehagelig opplevelse vil han ikke gi seg.

– Jeg ble enda mer motivert til å stå på i siste del av valgkampen. En slik hendelse skal ikke stanse meg fra å være aktiv politisk – heller tvert om, sier han.