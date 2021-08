Én av tre lokalpolitikere tør ikke si det de mener

– Det er tøft, men det er verst når det går ut over venner og familie. Faren min har flere ganger hørt at han må skamme seg over meg fordi jeg mener feil ting, sier Oda Sofie Pettersen (MDG).

Den unge stortingskandidaten er ikke overrasket over at en fersk undersøkelse viser at én av tre lokalpolitikere ikke tør å si hva de mener.

Det er fordi de frykter hets og trusler.

Selv har hun vært politisk engasjert siden hun var 15 år.

Hets har hun blitt «vant til».

– Det er frustrerende og tar mye energi, men det er verdt det. For det er engasjementet for klimaet som driver meg.

I helga gikk Pettersen selv ut på Facebook med et «hjertesukk». Dette etter at en Frp-politiker fra Agder i et innlegg uttalte at «hun burde komme seg tilbake til skolebenken».

Oda Sofie Pettersen (MDG) sier hets og trusler tar mye energi og er frustrerende, men har aldri tenkt å gi seg.

Undersøkelsen som er gjort av Senter for ekstremismeforskning ved UiO, viser også at halvparten av lokalpolitikerne blir utsatt for ubehagelige hendelser.

Nesten 4000 politikere fra hele landet har svart.

NRK forklarer Dette opplever politikerne Bla videre Hvilke saker skaper mest hets? Enkeltsaker er den største utløseren til hets av lokalpolitikere, særlig byggesaker. Vurderer å slutte Undersøkelsen viser: 1 av 3 lokalpolitikere sensurerer seg selv.

1 av 4 lokalpolitikere har vurdert å slutte i politikken på grunn av hets.

1 av 5 politikere har opplevd trusler.

1 av 10 lokalpolitikere er redd for egen sikkerhet. Mest hets i Oslo Det er lite variasjon mellom fylker, men Oslo skiller seg ut som fylket hvor flest lokalpolitikere opplever hets. Kjønn har liten betydning Det er generelt små kjønns- og aldersforskjeller for hvem som opplever hets, viser undersøkelsen. Uønsket oppmerksomhet Halvparten av lokalpolitikere opplever uønsket oppmerksomhet. Forrige kort Neste kort

Vanskeligere å rekruttere folk

Petter Toldnæs (V) har vært politiker på Sørlandet i over 20 år.

Han har selv opplevd flere uønskede hendelser i løpet av karrieren.

– Jeg har blant annet mottatt anonyme trusselbrev i postkassen og voldsomme utfall på SMS.

En dag sto det også en utbygger med økonomiske interesser i hagen og snakket med barna hans. Selv var han ikke hjemme.

– Han ville påvirke en politisk sak og tok kontakt med ungene. Det var ubehagelig, sier Toldnæs.

Petter Toldnæs (V) sier det er mer krevende å få folk til å stille på listene nå enn før. Selv er han avtroppende fylkesleder, men ikke på grunn av hets.

– Alvorlig for demokratiet

Ifølge den ferske rapporten har hver fjerde lokalpolitiker som har vært utsatt for hets vurdert å slutte i politikken.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) mener det er bekymringsfullt om engasjerte politikere velger å trekke seg på grunn av hets og sjikane.

– Det er alvorlig for demokratiet at mange ikke tør å gå inn i debatter fordi de er redde for reaksjonen, sier han.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) forteller at de har utviklet en ny veileder for lokalpolitikere som utsettes for hets. Foto: Håvard Hagen

Flere politianmeldelser

Politiker Petter Toldnæs har merket seg at uønsket oppmerksomhet mot lokalpolitikere øker.

– Jeg tror mange av oss tenker oss nøyere om nå enn tidligere når vi går ut med budskap.

Han forteller om flere politianmeldelser og færre politikere som tar gjenvalg.

– Jeg har stor forståelse for at folk ikke ønsker å fortsette.

Hets preger også debattklimaet i flere lokale, politiske miljøer.

Sist uke skrev NRK at ordføreren i Kristiansand ble kalt evneveik av en politiker i bystyret.

PST bistår 13-åringer

Problemet øker også for unge politikere.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bistår politikere helt ned i 13 års alderen som møter mye hets, press og trusler.

Nikolai Astrup sier de tar dette på største alvor.

– Vi er avhengig av rekruttering. Det er alvorlig hvis den krasse tonen i debatten skremmer unge vekk fra politikken.

Alle ungdomspartiene følges nå av PST med en egen kontaktperson gjennom valgkampen, på grunn av økt mengde hets, trusler og sjikane mot politikerne. Leder i Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt, sier 13-åringer får store mengder hets når de ytrer seg i offentligheten. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Utviklet veileder

Kommunaldepartementet har laget en ny veileder for lokalpolitikere. De har samarbeidet med PST og Politidirektoratet.

– Den skal gi tips til politikere som blir utsatt for hets, og forebygge slike hendelser, sier Astrup.

Oda Sofie Pettersen (MDG) mener PST sitt mandat til å beskytte politikere må utvides til å også gjelde lokalpolitikere og samfunnsdebattanter.

Ikke bare folkevalgte på nasjonalt nivå.

Det har partiet fremmet på Stortinget.

– I dag må vi selv melde fra til politiet om hets og trusler. Det tar mye tid og ressurser. Denne rapporten gjør forslaget vårt enda viktigere, sier Pettersen.