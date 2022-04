Kommunene er utålmodige: – Proppen i systemet må løses

Familien våknet til krig. De hørte eksplosjoner og kjente lukta av krutt. Foreldrene tok et valg. De pakket bilen, tok med seg sine seks barn og kjørte vekk, vekk fra huset og livet sitt i byen Kherson i Ukraina.

Etter fem døgn kom de til Polen. Der fikk de kontakt med hjelpeorganisasjonen «Helping hand mission» som tok dem med til Løten i Innlandet.

Tannlege-paret vil gjerne komme i gang med livet i Norge og forsørge familien. Men over en måned senere står de fortsatt i registreringskø.

VIL JOBBE: Aleksander og Inna Fish er begge tannleger og vil gjerne jobbe og forsørge familien selv. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Proppen i systemet

Den lokale hjelpeorganisasjonen har ordnet alt for dem etter at de kom til Løten. Nå har Løten kommune skaffet dem et nytt hus å bo i.

Men der stopper det. Proppen ligger hos norske myndigheter.

Den lange køen for å bli registrert i Norge hindrer flyktningene i å få sine rettigheter her.

Ordføreren i Løten, Marte Larsen Tønseth (Sp), er svært kritisk til at regjeringen ikke klarer å organisere dette bedre.

– Det er en fortvilende situasjon. Først og fremst for menneskene på flukt, men også for oss i kommunen som vil stille med skole, barnehage og helsetjenester så fort som mulig, sier Tønseth.

UTÅLMODIG: Ordfører i Løten, Marte Tønseth, er utålmodig etter å få integrert og tatt vare på flyktningene som har kommet til Løten Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun har snakket med mange ordfører-kollegaer som opplever det samme.

– Det er en utålmodighet i Kommune-Norge nå. Vi er klare til å starte arbeidet, og har rigga tilbudet. Men proppen er at de ikke blir registrert.

Hun ber partifelle og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om å ta tak.

– Vi må desentralisere registreringstilbudet, og det må opp og stå veldig raskt, sier Tønseth.

Tar tid å øke kapasiteten

NRK har bedt om svar fra justisministeren, men hun har ikke funnet tid til å stille til intervju.

Statssekretær i departementet, Hans-Petter Aasen, sier dette i en e-post til NRK:

– Det er viktig for regjeringen å få fortgang i dette arbeidet. Derfor har regjeringen iverksatt flere tiltak for å øke kapasiteten for registrering av personer fordrevet fra Ukraina. Politiet og UDI har gjennom de siste ukene lagt ned et betydelig arbeid for å øke registreringskapasiteten. Noen av tiltakene har tatt noe tid før de blir virksomme, blant annet så må nytt personell rekrutteres og gis opplæring.

Les også: Det unngåelige kaoset

Snart slutt på pengene

Seksbarnsfamilien Fish har forsøkt å bli registrert flere ganger. De får beskjed om å vente.

– Vi føler at vi sitter fast. Vi er liksom verken her eller der, sier Aleksander Fish.

MUSIKK: 13 år gamle Elena gikk på musikklinje på skolen i Kherson. I huset i Løten har hun et piano å spille på. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Den lokale organisasjonen «Helping Hand Mission» som springer ut av Innlandskirken og Livets Senter, har til nå hjulpet litt over 80 flyktninger til Hamarregionen.

Mens flyktningene venter på registrering, betaler organisasjonen for mat og innkvartering og hjelper dem med språk og andre praktiske ting.

Det begynner å tære på ressursene.

– Det tar for lang tid. Det er slitsomt, det må jeg innrømme. Og pengene tar slutt en gang. Så vi ønsker at de skulle fått mer hjelp fra staten, sier Tatyana Arnesen.

HJELPER: Tatyana Arnesen og organisasjonen Helping hand mission har hjulpet over 80 flyktninger med å komme til Hamarregionen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun har likevel forståelse for at det tar tid. Situasjonen er ny for alle.

Hun er desto mer imponert over Løten kommune, som har stilt opp med både hus og annen hjelp før flyktningene er registrert og tilskuddene kommer.

Vil forsørge seg selv

Familien Fish var blant de første som kom til Norge i begynnelsen av mars.

Fire av de seks barna er i skolealder, to av dem yngre. Eldstemann er 15 år. De ønsker alle å begynne på skole og fritidsaktiviteter og få nye venner.

LEKER: 5-åringen i familien forteller at han skal begynne på skole snart, slik som søsknene. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Foreldrene er tannleger og hadde sin egen bedrift i Ukraina. De vil gjerne jobbe og forsørge familien selv.

Men da må de først bli registrert.

De tør ikke helt å svare på hva de håper for framtida. De vet bare at de vil gjøre alt for at barna deres skal ha det trygt og godt.

– Vi dro derfra bare på grunn av barna våre. Vi har mange venner der og det var en tvil, kan vi dra fra alt dette? Alt vi gjør, og kommer til å gjøre, er for våre barn, sier Aleksander og Inna Fish.