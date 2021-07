Neste uke blir det kaldere, forteller vakthavende meteorolog Gunnar Noer.

– Vi kan vente oss temperaturer ned til tre til fem grader i fjellet. Den kaldeste dagen blir antagelig mandag, da kommer det vind og kjølig luft ned fra nord, sier meteorologen.

I områder som ligger over en viss høyde i fjellet, vil det på nettene bli temperaturer på nullpunktet.

– I Gjendebu i Jotunheimen kan temperaturene gå ned til to grader på natten. Hvis det kommer nedbør i tillegg, kan det fort falle snø på toppene.

Lar seg skremme av værvarselet

Hos Gjendesheim er de vant med at gjestene kommer godt forberedt.

– Folk er her for å gå i fjellet. Gjestene er fjellfolk. De aller fleste skal gå opp Besseggen, sier vertskap Marius Haugaløkken.

LAR SEG SKREMME: Marius Haugaløkken har opplevd at folk har avbestilt oppholdet på grunn av værmeldingen. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Han forteller at de har opplevd at folk avbestiller oppholdet, selv om det bare er meldt dårlig vær i en mindre periode.

– Det er mange som kanskje lar seg skremme av værvarselet. Man skal ta hensyn til værvarselet, men ikke legge opp livet sitt fullstendig etter værvarselet heller.

– Fjellvettreglene gjelder hele året

Hans Jørgen Dokk er regionleder i Røde Kors, og var på tur ved Aursjøen i Lesja da NRK tok kontakt. Han har selv kjent på værskiftet.

– I går gikk vi i shorts i 25 grader. I dag er det seks grader, vind og tåke. Det kan snu fort i fjellet.

FJELLVETT: Hans Jørgen Dokk er glad for at folk bruker fjellet, men minner om å følge fjellvettreglene. Foto: Jorun Vang / NRK

Han fraråder ingen å gå i fjellet, men oppfordrer turgåere om å ta med varme klær og nok mat.

– En må være forberedt på å bli værfast.

I fjor bidro Røde Kors i 1601 søk- og redningsaksjoner. Mange av disse var i fjellet.

Dokk minner om at det tar like lang tid for de frivillige å komme fram til deg, som du brukte selv.

Minusgrader på fjelltoppene

På mandag og tirsdag er det meldt temperaturer helt ned til sju minusgrader på Snøhetta på Dovrefjell, ifølge Yr.no.

Galdhøpiggen kan få temperaturer helt ned til ni minusgrader.



MINUSGRADER: Kommer det nedbør til uka er det gode sjanser for at fjelltoppene får nysnø. På Galdhøpiggen er det meldt temperaturer helt ned til ni minusgrader. Foto: Even Lusæter / NRK

Leier ut klær

Selv om majoriteten av gjestene er erfarne fjellfolk, er det flere som ikke har med seg gode nok klær.

– Vi har merket det gjennom flere år, at det er litt lett å glemme genseren i Oslo.

Det problemet har Haugaløkken imidlertid funnet en løsning på.

– Vi leier ut både varme og vindtette klær.

Værskiftet er en god grunn til å pakke sekken riktig, mener Haugaløkken.

– Og ikke minst bruke fjellsko, og ikke joggesko, når man er på fjelltur.