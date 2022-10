Treningssenter ber medlemmene dusje på to minutter: Men går det?

Varmen i bygget er justert, badstuene er slått av og flere enøktiltak er innført.

I likhet med mange andre bedrifter, har treningssenteret Espern på Hamar innført flere sparetiltak på grunn av høye strømpriser.

Det siste tiltaket treningssenteret har gjort, er å be folk være raske i dusjen.

«Vær så rask du klarer» og «Klarer du MAX 2 min i dusjen blir vi veldig glade», lyder beskjeden som står skrevet på flere plakater i garderoben.

Men er det mulig?

OPPFORDRING: Klarer du å dusje på under to minutter, så blir vi veldig glade, står det på lappen i garderoben. Foto: Irmelin Kulbrandstad

Vi tester

Den personlige rekorden til den svenske skilegenden Gunde Svan er på 1,23 minutter. Det er tiden han bruker på avkledning, dusj med hårvask, tørk og påkledning.

Så det er altså mulig å dusje på under to minutter. Men Svan har kort hår. Så hvor rask kan en person med langt, tykt hår være?

Først må kroppen skylles. Raskt.

Vi går rett på uten å la vannet varme seg opp.

1,36 minutt igjen.

Så sjampo.

Reporteren i videoen bruker som regel to runder med sjampo før hun går til neste steg. Denne gangen kutter hun ut runde to for å spare tid.

49 sekunder igjen.

En felles dugnad

I september kom regjeringen med strømstøtte til norske bedrifter.

Men noen bransjer er hardere rammet av de høye strømprisene enn andre, blant dem treningssentre som har store utgifter til oppvarming og varmtvann til dusjen.

– Det at vi ønsker at folk skal bruke litt kortere tid på dusj, er en oppfordring om å være litt bevisste.

Det sier An-Magritt Vangen, daglig leder ved Espern Aktivitetspark. Hun forteller at de har hatt en merkostnad på energi på 2 millioner kroner siden i fjor.

– Det viser hvor viktig det er med alle tiltak vi setter i gang, og slik sett er også dusj et av de viktige tiltakene, sier Vangen.

DYRT: Daglig leder på Espern, An-Magritt Vangen har 4000 kvadratmeter treningssenter å varme opp. Det koster. Foto: Irmelin Kulbrandstad

De siste fire ukene har gjennomsnittsprisen per kWh vært på 366 øre i Hamar.

En dusj på ti minutter kostet da 15 kroner. Korter man ned dusjtiden til to minutter vil dette koste litt over tre kroner. Altså rundt en fjerdedel av prisen.

– Det handler bare om at det er ett av mange tiltak som man kan være bevisste på i den felles dugnaden. Det er vårt mål med oppfordringen, sier Vangen.

Det var Hamar Arbeiderblad som omtalte oppfordringen til treningssenteret først.

Positiv respons på treningssenteret

Janicke Kjønstad trener jevnlig ved treningssenteret på Hamar. Hun har fått med seg oppfordringen i garderoben, og syns det er helt greit.

– Jeg har langt hår, så det kan jo hende det bikker to minutter. Men jeg prøver i hvert fall.

IKKE HÅRKUR: Det er mulig å dusje på under to minutter – hvis du ikke skal ta hårkur, smiler Janicke Kjønstad. Foto: Irmelin Kulbrandstad

Kompisene Elias og Edvard har begynt å tenke på tida de dusjer både hjemme og på treninga. Det ikke alltid de greier å følge oppfordringen om to minutter.

– Ikke alltid, men jeg prøver å være så kjapp som mulig. Jeg har vært det nå i det siste på grunn av strømprisene, sier Elias.

– Jeg pleier å bruke cirka tre minutter hjemme, og like kjapt her. Jeg er ganske kjapp i dusjen, sier Edvard.

KJAPPE: Kompisene Elias og Edvard mener de er ganske kjappe i dusjen både hjemme og på treningssenteret. Foto: Irmelin Kulbrandstad

– Har det frista å dusje lenger på treningssenteret enn hjemme med tanke på pris?

– Ja, det skal jeg ærlig innrømme. Det blir litt lenger her enn hjemme, sier guttene.

13 år gamle Edmund Bericha skjønner at treningssenteret har store utgifter til strøm og vann. Han syns det er greit at alle må gjøre en innsats.

Selv er han bevisst på hvor lenge han dusjer, både der og hjemme.

– To til tre minutter. For det koster jo en del å bruke vann da.

FORSTÅELIG: Anne Beate Løberg Bericha og barnebarnet Edmund (13) har stor forståelse for at treningssenteret ber dem dusje så kort som mulig. Foto: Irmelin Kulbrandstad

Tiden er snart ute

Reporteren bruker vanligvis rundt 12 minutter i dusjen. Hun prøver seg nå på en to minutters dusj.

Nå balsam i håret:

Tiden er ute. To minutter har gått, og det ble kun tid til sjampo og balsam.

Men mye tid og vann er likevel spart.

Om hun skulle fått vaska kroppen og ansiktet også hadde det nok gått litt under fire minutter.

Her er det altså tid å spare.

Mye å spare i dusjen

Vangen opplever at responsen på oppfordringen om å være rask i dusjen har vært god.

– Jeg opplever at det har vært veldig positivt. Det har i hvert fall ikke vært noen negative reaksjoner. Jeg tenker at dette opplever ikke medlemmene som et stort problem.

Hun kan ikke kontrollere om medlemmene følger oppfordringen, men håper og tror de gjør det.

– Vi håper at folk blir litt bevisste. Akkurat som de er bevisste når de tar dusjen hjemme, så kan de også være bevisste når de dusjer her hos oss, sier Vangen.