Vil stengje symjehallar for å spare straum: – Då lærer vi ikkje å symje

– Dette er det einaste symjebassenget vi har her. Stenger dei dette i vinter vil mange ikkje lære å symje.

Det seier femteklassingen i Risør, Mathilde Birkeland Hovet.

Saman med klassevenninna Hanne Sjaavaag viser ho NRK det kommunale idrettsbygget.

Dei sit begge i elevrådet og har engasjert seg etter at kommunedirektøren foreslo å stengje hallen i tre månader i vinter.

– Dei bør tenkje over konsekvensane før dei bestemmer dette, seier Hovet vidare.

No kan dei og andre barn her blir tvinga til å gjere alle aktivitetane ute i vinter. For også gymsalen i same bygget kan bli stengt.

Jentene bruker normalt bassenget på fritida, fleire gonger i veka. Det gjer dei saman med mange andre barn og unge i kommunen.

– Symjinga er ein viktig møteplass for mange. Utan øving i vatn blir vi jo ikkje betre til å symje heller, seier Sjaavaag.

– Vil ikkje bruke sjøen

Henriette Birkeland er leiar i foreldreutvalet og forelder til ein gut i fjerdeklasse.

I fjor mista han symjeopplæringa på grunn av innsparingar. No kan det same skje igjen.

– Det er frykteleg dumt at dei kan få endå mindre symjeopplæring. Hugs på at mange ungar også mista dette under pandemien.

Risør er ein kystby og ho meiner derfor det er ekstra viktig at barn og unge kan symje skikkeleg.

Henriette Birkeland sin yngste son risikerer å miste symjeopplæringa andre året på rad. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Anita Rosdahl Eilertsen er inspektør på same skule:

– Bygget er i full bruk heile tida. Å stengje dette i vinter vil få store konsekvensar for fleire skular, for barnehagane, symjeklubben og SFO i kommunen.

Utan bassenget er det ingen reelle alternativ, meiner ho.

– Vi er normalt flinke til å bruke nærområda. Men å satse på skjergarden til symjeopplæring på haust og vinter er sjølvsagt uaktuelt.

Inspektør Anita Rosdahl Eilertsen ved Risør barneskule er glad for at barna har idrettsbygget like ved skulen. Men ho fryktar at vinterstenging vil ramme symjeferdigheitene. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Kan spare millionbeløp

Risør kan spare over ein halv million på vinterstenging. Ei rekkje andre kommunar vurderer no å gjere det same.

I Øvre Eiker er stenginga av symjehallen i Vestfossen eitt av spareforslaga frå det kommunale eigedomsføretaket, skriv Bygdeposten.

I Alvdal kommune er det einaste bassenget allereie stengt. Det skal spare kommunen for millionutgifter.

– Det er dei høge straumprisane som er årsaka. Bassenget blir truleg stengt fram til vinterferien. Og det er først og fremst skuleelevane som blir ramma.

Det seier leiar for kommunalteknisk avdeling, Tor Arne Reinertsen.

Røa bad i Oslo blir brukte av mange skular og barnehagar. Anlegget slit med store ekstrautgifter. Foto: Olav Juven / NRK

I Oslo slit både kommunale og offentlege badeanlegg med høge straumrekningar.

Kommunen har laga ein plan i tre delar der eitt av tiltaka er å droppe oppvarma vatn. Dette kan igjen ramme symjehallar i hovudstaden, skriv Aftenposten.

– Sparer seg til fant

Kommunedirektør Trond Aslaksen i Risør beklagar sitt eige kuttforslag. Men seier dei er nøydde til å gjere noko med aukande utgifter.

– Dette vil jo ikkje vere ei permanent stenging. Det er snakk om to månader i år og eventuelt januar neste år.

Symjehallen i Risør er i bruk heile veka. Kommunedirektøren vil spare ein halv million kroner i straum på å stengje bygget det ligg i ned i vinter. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Risør har som mange andre kommunar også ekstrainntekter frå aksjar i kraftselskap. Det utgjer her nesten halvparten av dei auka straumutgiftene.

– Det veg jo litt opp, men det er ikkje nok, seier Aslaksen.

Ei undersøking frå 2021 viser at berre 4 av 10 barn i femteklasse kunne symje 200 meter.

Anleggskonsulent i Norges Svømmeforbund, Erlend Alstad, meiner det er å spare seg til fant viss ein no stengjer symjehallar.

Erlend Alstad i Norges Svømmeforbund meiner stengde symjehallar berre vil forsterke ein dårleg trend. Undersøkingar viser at 4 av 10 femteklassingar ikkje symje skikkeleg. Foto: Norges Svømmeforbund

– Å miste viktige månader med symjeopplæring for barn er vanskeleg å ta igjen. Det vart ein knekk under pandemien og når blir dette forsterka, seier han.

Han seier ein fort ser dårlegare symjeferdigheiter i kommunar som nedprioriterer dette.