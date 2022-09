Norman er professor emeritus ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) og for mange også kjent som arbeids- og administrasjonsminister.

NHH-professoren har engasjert seg i de stadig stigende strømprisene i Sør-Norge. Og Normann har et annet syn på strømprisene enn mange andre strømkunder.

«Hurra for strømprisene», skrev NHH-professoren allerede i en kronikk i 2021.

– Det eneste folk opplever, er at strømprisen blir høyere, akkurat som bensinprisen blir høyere når oljeprisen blir høyere. De ser bare halvparten av regnestykket, sier han og legger til:

– Den andre halvparten (av regnestykket) er altså at stat og kommune blir veldig mye rikere og så mye rikere at de kan kompensere oss strømbrukere og likevel sitte igjen med en netto, forteller samfunnsøkonomen.

– Det er det som gjør at jeg sier at vi bør juble for høyere strømpriser.

BØR JUBLE: Mener professor emeritus ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH, Victor D. Norman. Foto: Helge Skodvin / NHH

– Vi blir rikere

Så langt har det vært lite jubel å spore i den norske strømdebatten, men NHH-professoren påpeker at strøminntektene som går til kommunale kraftselskaper og til staten ikke har vært synlige for folk flest.

– Stat og kommune tjener penger på det. Og de tjener mer enn forbrukerne taper. Derfor er det mulig å kompensere forbrukerne 100 prosent, og likevel ha en netto igjen til det offentlige, sier han til NRK.

Så hvor mye av pengene går tilbake til strømkundene?

Regjeringens strømstøtte dekker fra og med 1. september 90 prosent av prisen som kommer over 70 øre.

– For Norge er det ingen forskjeller på strømpriser og oljepriser. Vi er nettoeksportør av olje og strøm. Når oljeprisen går opp, så jubler vi alle sammen for at vi blir rikere. Når strømprisene går opp, så blir vi også rikere fordi vi eksporterer strøm, sier han.

– Den eneste forskjellen er at folk er klar over at vi blir rikere når oljeprisene stiger, og en del av de merinntektene bruker vi på folk flest når vi bruker oljeinntekter innenlands. Folk ser ikke like klart at vi blir rikere når strømprisene stiger.

USIKKERHET: Generalsekretær i Huseierne, Morten Andreas Meyer, sier de får mange henvendelser. Foto: Moment studio

Skjønner at folk er fortvilet

Jubelen står imidlertid ikke i taket hos Huseierne (tidligere Huseiernes Landsforbund), som har engasjert seg i kampen mot høye strømpriser på vegne av sine medlemmer i lang tid.

– Dette er langt fra hverdagen til vanlige husholdninger, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer.

– Vi får enormt mange henvendelser. Mange opplever usikkerhet og frustrasjon, selv med strømstøtte. Dette er helt vanlige husholdninger, der man er bekymret for hvordan kostnadene vil bli fremover, forteller han.

Norman skjønner at private husholdninger ikke har noen grunn til å juble.

– At folk er fortvilet, det skjønner jeg godt.

– Jeg sier ikke at de har noen grunn til å juble. Men poenget her er at det er penger nok til alle (fra strømsalget, red.anm.), sier NHH-professoren, som påpeker at myndighetene allerede kompenserer private husholdninger og snart kommer med en plan for næringslivet.

PENGER: – Når strømprisene går opp, så blir vi også rikere fordi vi eksporterer strøm, sier Norman. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Ikke råd til å sløse med energi

Hvor mye tjener så Norge på salget av strøm?

Ifølge en utregning gjort av VG, basert på tall fra Energi Norge, har staten hatt ekstrainntekter på 410 millioner kroner hver dag på grunn av strømkrisen. Dette er ikke bekreftede tall, men ifølge regnestykket har staten tjent over 36 milliarder ekstra hittil i år på grunn av strømkrisen.

At prisene stiger kan jo også ha en positiv effekt på miljøet, påpeker Normann.

– For det er klart at når vi sitter med en innetemperatur på 23 grader fordi vi ikke gidder å ta på oss en genser, så sløser vi med energi. Og hvis det er noe verden ikke har råd til nå, så er det å sløse med energi, sier han.