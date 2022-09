SSB: Disse bransjene er hardest rammet av strømsjokket

Det er noen bransjer som er hardere rammet enn andre.

– Det er de bransjene som bruker mye strøm til oppvarming, for eksempel de som smelter ting som jern og glass, hoteller og treningssentre, sier forsker Lasse Eika i Statistisk sentralbyrå (SSB) til NRK.

Etter strømstøttemøtet med LO og NHO forrige uke sa næringsministeren at det nærmer seg enighet om tiltak for næringslivet.

– Burde være til å leve med

Norsk Industri beskriver situasjonen som veldig alvorlig.

SSB har på oppdrag fra Finansdepartementet sett på betydningen av økte strømpriser for ulike deler av næringslivet i Norge.

Undersøkelsen er gjort frem til juli i sommer.

– Våre tall tyder på at med de prisene vi så frem til i juli så burde disse prisene være til å leve med for de fleste foretak. Og så er det noen som har veldig store utgifter til strøm, sier Eika.

RØDE STRØMTALL: Soloppgang i Oslo med strømkabler som fører den dyre strømmen ut til bedrifter og beboere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Forsker Eika forklarer at de har beregnet en «strømsjokkfaktor». Den angir økningen i strømutgifter som andel av foretakets omsetning.

SSB har sammenlignet med strømforbruk og omsetning i 2020.

Vanskelig ved lav inntjening

Han forklarer at strømsjokkfaktoren er under 2 prosent i de fleste næringshovedområder i Sør-Norge, hvor strømprisene er høyest. Det betyr at ekstrakostnaden som følge av økningen i strømprisene utgjør mindre enn 2 prosent av omsetningen i de fleste næringer.

Strømsjokkfaktoren kan identifisere næringer som i større eller mindre grad blir rammet av endringer i strømprisene.

– Noen foretak har fått vesentlig høyere strømkostnader sammenlignet med omsetningen, noe som kan være problematisk for dem det gjelder dersom de i utgangspunktet hadde problemer med lav inntjening, sier forsker Lasse Eika i en pressemelding.

I 2019 lå gjennomsnittlig spotpris rett under 40 øre/kWh i samtlige fem strømregioner, og i 2020 under 10 øre/kWh, ifølge SSB.

– Siden da har spotprisen steget vesentlig i de tre sydligste strømregionene, til omtrent 160 øre i første del av 2022, skriver Eika.