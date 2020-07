I september i fjor sa Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til NRK at de jobbet så raskt de kunne for å få på plass nye regler for å sidestille elsykkel med vanlig sykkel i verneområder og nasjonalparker.

Men fortsatt er det ikke lov å bruke elsykkel i Jotunheimen.

– Dette er nesten på grensa til useriøst, sier senterpartipolitiker, Bengt Fasteraune.

Motorisert kjøretøy

Andelen som eier elsykkel i Norge har eksplodert de siste årene, og elsykkelen har blitt sidestilt med vanlig sykkel utenfor verneområdene.

Men i nasjonalparker som Rondane, Jotunheimen og Dovrefjell regnes den som motorisert kjøretøy.

Og som andre motoriserte kjøretøy er de ulovlig å benytte på disse stedene.

Nasjonalparkstyrene kom med konkrete forslag til flere veier de mente var egnet for elsykkel. Men vernemyndighetene ville bare åpne for et prøveprosjekt på to veistrekninger.

Nå blir trolig også disse strekningene utsatt til neste sommer.

Saksgangen Ekspandér faktaboks Regjeringa fikk kritikk fra blant annet Fasteraune for at elsyklene ble stoppet ved bommen, og nasjonalparkstyret ba Klima- og miljødepartementet endre verneforskriftene.

Sveinung Rotevatn ville da sette i gang en hasteprosess for å sidestille elsykler og vanlige sykler på flere strekninger i nasjonalparkene.

Flere nasjonalparkstyrer kom med forslag til veger de mente var mulig å åpne opp for elsykkel. Blant annet Snøheimvegen på Dovrefjell, og vegen fra Spranget og inn til Rondvassbu i Rondane.

De sendte forslagene til Fylkesmannen, som åpnet for et prøveprosjekt på to veger. Fra bommen i Veodalen til turisthytta Glitterheim, og en strekning i Koldedalen.

Dette var høsten 2019, og fortsatt får ingen lov til å sykle med elsykkel på disse strekningene.

– Uvitenhet

Geir Jeilen hadde sin første fridag forrige uke og ville ta seg en tur på elsykkelen sin. Men da han kom til bommen ved nasjonalparkgrensa måtte han snu.

HJEM IGJEN: – Det er fryktelig dumt. Det er første feriedagen min og jeg skulle inn og få meg kaffe. Men nå er det hjem igjen, da, sier elsyklist, Geir Jeilen. Foto: Even Lusæter / NRK

Han tror det er uvitenhet som gjør at han ikke får sykle med elsykkel i Jotunheimen.

– Jeg tror ikke de helt skjønner hva elsykkel er. De sammenligner det sikkert med en elbil, at det bare er å sette seg på og gi gass. Men slik er det ikke.

Jeilen mener man ikke kan sitte på et kontor og ta en slik avgjørelse.

– De som bestemmer dette må ut og oppleve det selv, sier han.

– Elsykler har kommet for å bli

Fasteraune, mener elsykkel- forbudet ikke har noe med verneformålet å gjøre.

– Man bruker argumentene feil. Jeg tror man må innse at elsykler har kommet for å bli. Alle skal ha en mulighet til å komme seg ut på sykkel.

Han er ikke tilhenger av at man kan sykle hvor som helst i en nasjonalpark, men mener likevel man bør kunne bruke elsykkel der det er lov med vanlig sykkel.

MERKELIG SAK: – Dette er et typisk eksempel på en særnorsk sak som folk rister på hodet av. Det sier tidligere lederen av nasjonalparkstyret og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen (Sp), Bengt Fasteraune. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Den tidligere lederen av nasjonalparkstyret er lei av å vente og mener tiden er inne for å ta en avgjørelse.

– Det må gå an å ta en beslutning. Det har tross alt gått halvannet år. Jeg håper fornuften seirer, sier han.

Viktig å bruke tid

Når NRK tar kontakt med Miljødirektoratet i midten av juli, får vi som svar at der er det ferie. Ingen av dem som vet nok om saken er på plass.

I en e-post skriver likevel Egil Roll, som er fungerende seksjonsleder i seksjon for verneområder at:

«Miljødirektoratet vurderer nå saken og vil rett over sommeren sende en tilrådning til Klima- og miljødepartementet».

Rett over sommeren får altså miljøminister Rotevatn saken på sitt bord.

Da skal den vurderes i departementet, før endringene i lovverket eventuelt kommer på plass.

Men når det blir tatt en avgjørelse er ennå uklart, og det kan se mørkt ut for elsykling i 2020.

Klima- og miljøminister, Sveinung Rotevatn, mener likevel det er viktig å bruke tid på slike vurderinger.

– Jeg skjønner at noen synes dette tar lang tid for en liten sak, men nasjonalparkene våre sikrer viktige nasjonale naturverdier. Derfor tar det tid å endre reglene for hva som er lov og ikke lov å gjøre i nasjonalparkene.