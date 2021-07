Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er Norge vi må feriere i sånn situasjonen er nå, sier Hilde Håland Flystveit fra Vennesla.

Sammen med familien har hun lagt ferien til Hunderfossen i Lillehammer. For henne var det aldri aktuelt å reise utenlands på årets sommerferie, til tross for at regjeringen i går gikk bort fra de globale reiserådene der UD frarådet alle utenlandsreiser som ikke var strengt nødvendige.

– Jeg selv tenker at det er mer som frister å se i Norge før jeg reiser utenlands igjen, sier småbarnsmoren.

Flest vil feriere i eget land

Familien Flystveit er ikke alene om å feriere i eget land i år.

Norstat har på vegne av NRK spurt 1000 personer fra 15 år og oppover hvordan de har planlagt å gjennomføre sommerferien i år.

74 prosent oppgir at de vil bli i hjemkommunen og i Norge gjennom sommeren, mens 8 prosent sier de vil ha ferie i utlandet.

NORSK SOMMERVÆR: Mens regnet pøser ned forsøker turister på Hunderfossen familiepark å holde seg tørre under tak. De er i flertall når det gjelder feriedestinasjon i sommer. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I går gikk Norge over til å følge EUs fargekart og med det ble de strenge reisereglene for Europa opphevet. Det gledet reiseglade nordmenn som stod i lange køer på Gardermoen.

En overvekt av de spurte i undersøkelsen mener beslutningen om å åpne grensene var rett.

Anbefaler fortsatt norgesferie

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Erlend Svardal Bøe fra Høyre presiserer at Norge fortsatt har noen av verdens strengeste innreiseregler.

– Det er fordi det er viktig å se på hvordan vi kan hindre at vi får Delta-varianten til Norge, at vi kan utsette det til enda flere er vaksinert.

Men regjeringen anbefaler fortsatt folk å feriere i Norge. Svardal Bøe er glad for å høre at mange gjør nettopp det.

– Det tenker jeg er bra og i tråd med anbefalingene som regjeringen har gitt.

UT PÅ TUR: Så langt er rundt en tredel av Norges befolkning fullvaksinert og kan reise fritt ut av landet uten å måtte tenke på innreisekarantene ved hjemkomst. For dem som fremdeles er uvaksinert eller som bare har fått første dose, mykes innreisereglene opp fra mandag av. Grafikk: Helge Carlsen / NRK

Alle som likevel reiser utenlands må sette seg godt inn i regelverket og situasjonen i det landet de er i, og hva som gjelder når de kommer tilbake til Norge fra det landet.

– Situasjonen kan endre seg fort. Så hvis du skal ha en forutsigbar ferie i sommer, så er vår anbefaling fortsatt å feriere i Norge, sier Erlend Svardal Bøe.

Norgesferie betyr høye besøkstall

På Hunderfossen pøser regnet ned uten at det legger noen demper på feriestemningen. At mange nordmenn velger å bli hjemme gleder markedssjef Espen Stensvold Rønning.

OPTIMISTISK SJEF: Selv om Hunderfossen må forholde seg til begrensninger i antall besøkende i parken samtidig, forventer markedssjefen de omtrent 250 000 gjester i løpet av sommeren. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi forventer at besøket i sommer blir omtrent som i fjor.

Tirsdag var det omtrent 4000 besøkende i parken. De fleste var norske, deriblant familien fra Vennesla.

De angrer ikke på at de ikke la ferien til en varm sandstrand i sydligere strøk.

– Jeg synes det er topp å feriere hjemme. Jeg har alltid vært glad i det, sier Hilde Flystveit.

SOMMERFERIE: Flystveit tror mange er redde for å bli smittet på utenlandsferie og tror det er grunnen til at de fleste velger norgesferie også i år. – Det er vel en frykt. Man er redd for å bli smittet, sier småbarnsmoren. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

