Disse reglene gjelder fra midnatt

Fra mandagsmorgen av går Norge over til å følge EUs fargekart, hvor 23 europeiske land anses som grønne.

Det betyr at man kan dra på ferie og bevege seg i langt flere land enn før, uten å måtte gå i karantene.

MER GRØNT: FHI sitt smittekart (til høyre) viser at det i dag bare er Island, Grønland, Polen, Romania og Finland markert som grønne områder. Nå blir flere røde områder grønne, når Norge skal ta utgangspunkt i EU sitt smittekart (til venstre). Foto: ECDC / FHI

EUs fargekart består av fire ulike farger. Dette betyr de:

Grønn: Du må ikke i karantene ved innreise til Norge.

Oransje: Du må være i karantene ved innreise til Norge.

Rød: Du må være i karantene ved innreise til Norge.

Mørkerød: Du må i karantene og på karantenehotell ved innreise til Norge.

Dersom du kommer inn i Norge fra områder med grønn markering, vil det si at du ikke er underlagt innreiseregler eller karantene.

NEGATIV TEST: Skal du reise til populære feriesteder som Italia, Kroatia, Frankrike og Hellas må du kunne vise til en negativ koronatest fra de siste 72 timene. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Terskelverdien for at et land skal kunne omtales som grønt: EUs grense: Maks 50 smittetilfeller per 100.000 innbygger, og under 4% andel positiv blant de testede.

Norges grense til nå: Maks 25 smittetilfeller per 100.000 innbygger, og under 4% andel positiv blant de testede.

Fra nå av vil Norge forholde seg til EUs terskelverdi.

Hver farge har egen terskelverdi. Over ser du hva som skal til for at landet skal kunne omtales som grønt. Norge følger EUs terskel fra mandagsmorgen.

Regler for utreise

Selv om utreisereglene slipper betraktelig opp, betyr det ikke at alle retningslinjene er like overalt. Dette har man selv ansvar for å sette seg inn i.

– De som velger å reise, må selv sette seg inn i reglene for karantene, testkrav og smittevern i det landet de skal til. Dette vil variere fra land til land, sier Høie på regjeringens nettsider.

Bent Høie påpeker helt korrekt at reglene varierer noe fra land til land. Men mange legger seg på en nokså lik linje. Foto: NRK

Man bør merke seg at EUs definisjon på fullvaksinert er to uker etter andre dose, selv om man er fullvaksinert i Norge etter en uke, ifølge VG.

Derfor er det i hovedsak to spørsmål den som reiser bør ta stilling til:

Er du er fullvaksinert eller ikke?

Hva er smittetrykket i landet?

Er man fullvaksinert – eller har hatt korona i løpet av de siste seks månedene – kommer du inn i stort sett alle land, uten å måtte vise til en negativ test. I mange land slipper også uvaksinerte karantene, så lenge man kan vise til en negativ test.

I populære feriesteder som Italia, Kroatia, Frankrike og Hellas kan man:

Slippe inn i landet dersom man kan vise til negativ koronatest fra de siste 72 timene.

Komme inn som fullvaksinert dersom det kan bevises med koronasertifikat.

Dersom du ikke oppfyller noen av disse kravene, må du i karantene.

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun og om du har en ny, negativ test.

Europeiske land som er koblet til EUs løsning, vil nå kunne verifisere det norske koronasertifikatet på sine grenser.

Ordningen gjør at fullvaksinerte, eller dem som har hatt korona, slipper testkrav, karantene og innreiseregistrering.

I mange land slipper også uvaksinerte karantene, så lenge man kan vise til en negativ test.

Regler for innreise

Et krav å merke seg er at man må teste negativt på koronatest 24 timer før ankomst til Norge, hvis ikke kan man bli nektet innreise. Dette gjelder de som kommer fra områder med karanteneplikt. Godkjent testmetode er PCR eller hurtigtest.

Kommer man fra et land som EUs fargekart omtaler som grønt, slipper man innreisekarantene. Unntaket er landene som er farget som oransje, rød og mørkerød.

Det som skiller rød og mørkerød, er at den mørkeste rødfargen pålegger deg karantenehotell. Ved rødt land skal du være i karantene, men hotell er ikke et krav.

KORONASERTIFIKAT: Koronasertifikatet viser om du har en nylig negativ test, er vaksinert eller om du er immun etter å ha hatt koronasykdom. Foto: Ole N. Olsen

De som er vaksinert, eller har vært smittet, må kunne bevise det ved innreise via sitt digitale koronasertifikat. I Norge finner du sertifikatet på Helsenorge.no.

Om du er fullvaksinert må du ikke i karantene.

Har du hatt covid-19 de siste seks månedene, må du heller ikke i karantene.

Om du har fått første vaksinedose mellom de siste 3 til 15 ukene, kan du avslutte karantene tre døgn etter ankomst.

Barn under 18 kan avslutte karantene dersom de tester negativt tre døgn etter ankomst.

Karantenehotell

Personer som kommer reisende fra utenfor EØS/Schengen eller mørkerøde land, må tilbringe de tre første dagene av karantenetiden på et karantenehotell og fremvise negativ test.

Resten av innreisekarantenen kan man gjennomføre i egen bolig eller på annet egnet sted. De fleste utenfor disse kategoriene er fritatt fra karantenehotell.

UT PÅ TUR: Fra midnatt blir det blant annet mulig med storbytur til Paris eller grensehandel i Strømstad uten å tenke på karantene ved hjemkomst. Foto: NTB

Se FHI sine nettsider dersom du kommer fra et land med karanteneplikt.

Hvem kan reise til Norge?

Hovedregelen er at norske statsborgere og utlendinger bosatt i Norge får reise inn i Norge. Likevel er det flere unntakene som nå blir gjeldende:

Utlendinger fra grønne områder.

Utlendinger som er fullvaksinert, eller har vært smittet de siste seks månedene – og som kan bevise det med koronasertifikat som kan verifiseres av norske myndigheter.

Utlendinger som er bosatt i EØS, Schengen eller Storbritannia med nær familie bosatt i Norge.

Utlendinger med kjæreste i Norge som er bosatt i EØS, Schengen eller Storbritannia kan reise til Norge med godkjent søknad fra UDI.

Dersom du har rett til å komme inn i Norge og reiser fra et grønt land eller område (se hvilke som er grønne her) gjelder følgende regler: Du må fylle ut registreringsskjema for innreisende. Skjemaet er digitalt og kan tidligst fylles ut 72 timer før innreise. Du finner skjemaet her.

Du må teste deg på grensen, når du ankommer Norge. Dette er en hurtigtest og du må vente på teststedet til svaret er klart. Det finnes noen unntak, se informasjon her.

Du trenger ikke ha attest på negativ test før innreise.

Det er ikke reisekarantene ved reiser fra grønne land eller områder. Kilde: Helsenorge.no