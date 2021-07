Skal du ut og reise? Disse reglene gjelder nå

3-15 uker etter først vaksine*Barn under 18 år

Gyldig koronasertifikat* for de som har tatt første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden. Innreiseregistrering. Unntak for barn under 16 år som reiser med forelder som skal registrere seg. Test før innreise (barn under 12 år unntatt). Test ved innreise (barn under 12 år skal ikke testes der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet).