Tolv smittetilfelle etter låvearrangement på Gran

Etter at to personar har døydd med korona etter å ha vore på eit arrangement på ein låve på Gran i slutten av mars, er det gjort smittesporing i seks kommunar.

Desse kommunane er Asker, Våler i Østfold, Gran, Oslo, Moss og Jevnaker.

Totalt 12 personar er no smitta, og Jevnaker kommune ser ut til å ha flest smittetilfelle, skriv VG.

Fekk tips om deltakarar

Kommunen skriv til NRK at dei har fått opplysningar frå andre kommunar om at to personar i kommunen er knytt til låvearrangementet i Gran, og at begge personane testa positivt.

Den eine er ein mann i 80-åra, og han er nærkontakt med ein person som tidlegare er stadfesta smitta i kommunen. Dette er ei kvinne i 70-åra.

Dei to har sjølv ikkje stadfesta at dei har deltatt på låvearrangementet til smittesporarane.

Frå før har ei kvinne i 50-åra frå Jevnaker, som skal ha vore på arrangementet, testa positivt. Også tre av nærkontaktane hennar har testa positivt.

Etter desse tilfella kan til saman seks personar dermed vere smitta som følge av arrangementet.

Kommuneoverlegen har ikkje villa kommentere noko ytterlegare om saka til NRK.

Fleire smitta

I Asker har ein som skal ha vore deltakar på arrangementet fått påvist smitte, og ein nærkontakt av denne personen har også testa positivt.

Ein mann frå Våler skal også ha testa positivt etter han skal ha vore på arrangementet, og det skal også nærkontakten hans, ei kvinne frå Moss, ha gjort.

Ein av dei to personane som er døde, er ein mann i 60-åra, konspirasjonsteoretikar Hans Kristian Gaarder, som eigde låven der han hadde arrangement i mars.

Han var koronafornektar og skildra seg sjølv som «uavhengig forskar på det som kan kallas undertrykt informasjon».

Den andre som har døydd er ei kvinne i 70-åra som høyrde heime i Gran kommune.