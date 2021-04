Ytterligere en død med korona etter låve-møte på Gran

Familien til den avdøde har sendt ut en pressemelding søndag kveld. I denne opplyser de at kvinnen var syk ei ukes tid, med luftveissymptomer, før hun døde.

– Til tross for oppfordringer fra familien ønsket hun ikke å bli testet for covid-19, og ønsket heller ikke helsehjelp da hun ble stadig sykere. Siste kontakt med henne var via telefon lørdag. Da vi ikke fikk kontakt søndag, ble vi bekymret og tok oss inn i boligen sammen med helsefaglig personell, skriver familien i meldingen, ifølge Gran kommune.

De skriver videre at de er kjent med at den avdøde kvinnen deltok i arrangementet i låven til Gaarder.

– Fra før av var vi klar over at hun var skeptisk til både vaksiner og til den offentlige informasjon om covid-19. Det var likevel nytt for oss at hun var involvert i dette miljøet. Vi som er pårørende deler ikke de samme oppfatningene om pandemien og synes det er svært trist at hun nå er død og ikke ønsket å ta imot helsehjelp, skriver familien i pressemeldingen.

De skriver videre at de håper å unngå spekulasjoner rundt dødsfallet og skape ro rundt situasjonen for dem som pårørende.

AVDØD: Konspirasjonsteoretikeren og korona-fornekteren Hans Kristian Gaarder døde med covid-19. Gaarder ledet et arrangement 26. mars, minst ni personer har smitte som stammer fra arrangementet. Foto: nrk

Konspirasjonsteoritiker

Onsdag ble det kjent at en mann i 60-årene fra Gran døde med koronavirus. Mannen viste seg å være konspirasjonsteoretikeren og koronafornekteren Hans Kristian Gaarder.

Gaarder skal ha hatt symptomer på covid-19 i én til to uker uten å søke helsehjelp. Han hadde ikke tatt koronatest, men en test i etterkant av dødsfallet fastslo at han hadde covid-19.

26. mars hadde Gaarder et arrangement i låven med tittelen «Trump, Biden og veien videre for USA og verden». Det skulle i utgangspunktet vare fra 18.00 til 20.30, med «uformelt samvær i Låven» etterpå, ifølge invitasjonen.

Det er nå bekreftet at fire personer som var på arrangementet er koronasmittet. Flere nærkontakter av personer som var der har også fått påvist viruset.

– Vi har nå fått bekreftet at flere nærkontakter til personer som var til stede under arrangementet 26. mars, er smittet med covid-19. Dette er noe vi har fått bekreftet fra flere andre kommuner på Østlandet, skriver Gran kommune søndag.

– Sikre opplysninger om fire kommuner

KOMMUNELEGE: Are Løken sier at fire kommuner har koronasmittede etter arrangementet ledet av avdøde Hans Kristian Gaarder. Fire personer som var på møtet er koronasmittet, i tillegg til fem nærkontakter av personer som var der. Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Kommunelege Are Løken utdyper til NRK:

– Vi har sikre opplysninger om at det er fire kommuner som har smitte som stammer fra møtet 26. mars. Det er snakk om Oslo og Viken-kommuner, sier Løken.

Han bekrefter at det er snakk om fire koronasmittede personer som var til stede på møtet. Kommunelegen sier også at fem nærkontakter er smittet.

– Av såkalt sekundært smittede er det minst fem personer, men vi har ikke full oversikt enda. Dette er folk som ikke har vært på møtet, men som har blitt smittet av personer som var der, sier Løken.

MØTESTED: Det var her at minst et 20-talls personer var samlet 26. mars, i et arrangement i regi av Hans Kristian Gaarder. Ni personer har fått påvist smitte som følge av møtet. Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Flere arrangement

I tillegg til arrangementet 26. mars skulle det avholdes et møte også dagen etter. En «workshop for å opprette en folkedomstol»

– Temakvelden sist fredag om opprettelse av folkedomstol var fylt av stort engasjement og mye viktig informasjon. På lørdag formiddag fra kl. 13 blir det workshop for opprettelse av Folkedomstol, skrev Gaarder i invitasjonen.

Ifølge invitasjonen skulle møtet holdes på den samme låven som arrangementet dagen før.

– Det vil også bli fokus på koronatiltak-forbrytelser begått mot Norges befolkning og prioritering av hvilke typer kriminalitet som bør velges ut for oppfølging og tiltale, skrev han videre i invitasjonen.

Etter det NRK får opplyst, er både kommunen og politiet kjent med det andre arrangementet, men vet ikke om det faktisk ble gjennomført.

Fortsatt usikre tall

Kommunelegen sier at tallene fortsatt er usikre, særlig når det gjelder smittede nærkontakter. Og han legger til at det jobbes fortløpende med å kartlegge situasjonen.

– Vi jobber med å følge opp de smittede som er i isolering, og de som er i karantene, følger de opp medisinsk og spør om de kommer på ny informasjon. Det kan jo ofte være at man husker mer etter hvert, enn da man ble intervjuet første gangen.

Han ber også om at folk som har informasjon tar kontakt.

– Vi er avhengige av å få tips og innspill, og det får vi sporadisk etter at dette har blitt kjent i media.