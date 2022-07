Våren 2021 sa Gran kommune opp en kvinnelig ansatt. Hun skal ha brutt reglene for bruk av munnbind på jobb. Arbeidsforholdet ble avslutta 27. april.

Bofellesskapet der hjelpepleieren jobba, ble rammet av smitte.

Den 20. april døde en beboer i slutten av 50-årene med korona i kroppen.

Får advarsel

Nå har Helsetilsynet konkludert i saken. De har gitt hjelpepleieren en advarsel, men vedkommende får beholde autorisasjonen som helsearbeider.

Hjelpepleieren skriver, via advokaten sin, at det har gått veldig hardt ut over henne og familien, privatliv og yrkesliv.

– Det å føle seg både satt i gapestokk, forfulgt, uglesett og rett og slett utestengt fra samfunnet er ingen forunt, skriver kvinnen.

Selv om kvinnen får beholde autorisasjonen, skriver Helsetilsynet i vedtaket sitt at de ser alvorlig på saken rundt den tidligere ansatte.

LÅVEFEST: Det var mange saker om smittespredning i Gran våren 2021. Sentralt i dette var den mye omtalte låvefesten. I etterkant av festen, som foregikk i påsken, døde to personer med koronavirus. En av dem var arrangøren for festen, Hans Kristian Gaarder. Samtidig som smittesporinga etter låvearrangementet foregikk, skjedde smitteutbruddet ved bofellesskapet der hjelpepleieren jobba. Ifølge kommunen sa hun at hun ikke var på låvearrangementet.

Utsatte brukerne for smitte

Helsetilsynet beskriver detaljert om hvilke situasjoner hjelpepleieren skal ha brutt reglene.

Blant annet skal kvinnen ha droppet munnbind i mat- og stellesituasjoner med brukerne.

I vedtaket, som NRK har fått innsyn i, skriver de at «ved å ikke følge gjeldende rutiner om munnbind når du var på jobb og i kontakt med brukere [ ...], handlet du på en måte som brøt med kravet til faglig forsvarlig yrkesutvølse».

De skriver også at «Ved å unnlate å følge smittevernrutinene utsatte du brukerne for smitte og alvorlig sykdom».

Ifølge Helsetilsynets vedtak hadde hjelpepleieren også delt innlegg på en intern Facebook-gruppe for ansatte på Solgløtt, der hun uttrykte skepsis mot munnbindbruk.

Det var Statsforvalteren i Innlandet som sendte saken om den ansatte til Helsetilsynet. Statsforvalteren åpnet på sin side tilsyn etter en anonym bekymringsmelding.

Vedtaket om advarsel er påklaget av kvinnen og hennes advokat Barbro Paulsen.

– Det er viktig å understreke at saken er ikke avgjort enda, skriver Paulsen.

ORDFØRER: Randi Eek Thorsen kaller avgjørelsen rundt oppsigelsen i fjor for «drastisk».

Ordfører i Gran, Randi Eek Thorsen (Ap) sa den gang at det var en drastisk avgjørelse å si opp en helsearbeider for brudd på smittevernrutinene.

Helsetilsynet åpnet også tilsyn mot Gran kommune, men fant ikke svikt i kommunens håndtering.

Hjelpepleieren: Fikk fysiske plager av munnbind

I en e-post til NRK skriver kvinnens advokat at hennes klient slet med å bruke munnbind, og at hun flere ganger holdt på å besvime på jobb.

Helsetilsynet la i sin avgjørelse vekt på at flere kolleger hadde observert hjelpepleieren uten munnbind flere ganger og over tid, der reglene tilsa bruk av munnbind.

Kvinnen mener på sin side hun ikke ble møtt på at hun slet med munnbind, og at hun fikk store helseplager på grunn av bruken.

– Jeg fikk skriv fra lege om at det ikke var tilrådelig for meg å bruke munnbind, men at jeg kunne bruke visir på jobben. Denne anbefalingen fra lege ga ledelsen meg beskjed om at ikke var aktuelt å følge.

NRK har etterspurt dokumentasjon på helseplagene hun beskriver. Dette har foreløpig ikke blitt forelagt for NRK.

ADVOKAT: Barbro Paulsen er hjelpepleierens advokat. Hun skriver til NRK at det i henhold til loven ikke er tilstrekkelig at det foreligger et pliktbrudd, pliktbruddet må i tillegg være bevisst. Hun mener derfor at å sanksjonere Engerdalen med en advarsel, slik Helsetilsynet har gjort, ikke er til stede.

Kvinnen skriver videre at hun fulgte smittevernrutiner med metersgrenser til brukere og andre ansatte ifht instruksene som var på arbeidsstedet.

Hun mener derfor det ikke burde ha vært grunnlag for hverken avskjedigelse eller advarsel.

NRK har vært i kontakt med Gran kommune for å få svar på kvinnens påstander. De ønsker ikke å komme med noen kommentar.

– Vi ønsker ikke å uttale oss i enkeltsaken, skriver Janicke Brechan, kommunalsjef for familie og velferd.

Mente covid var som «vanlig influensa»

NRK er kjent med at kvinnen tidligere har postet flere innlegg på Facebook som uttrykker skepsis til koronavaksine og pandemihåndtering.

DELTE INNLEGG: Hjelpepleieren delte en rekke innlegg om korona og vaksinasjon på sin private Facebook-profil.

Hun sendte også flere private høringsbrev, til offentlige instanser, i 2021.

Hun tvilte på nytten av munnbind, og mente at pandemien ikke var verre enn vanlig influensa.

«covid-19 er ingen allmennfarlig dødelig pandemi! Viruset Sars cov2 er ikke farligere enn vanlig influensa. Det er helt normalt for virus å stadig muttere, det smitter men blir vanligvis mindre og mindre farlig for hver mutasjon,» skrev kvinnen i høringsbrevene.

Videre skrev hun at «Munnbind er bevist ekstremt lite funksjonelle, de stopper ikke virus, og er bevist skadelige for brukerens eget immunforsvar.»