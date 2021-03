Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De to har forsøkt å ta seg over flere steder, men blitt avvist da de ikke har gyldig adgang og dokumenter for innreise.

Den ene testet positivt på covid, ifølge politiet.

– Det var toll som varsla politiet, om at en bil hadde tatt seg over grensa ved Drevsjø, forteller operasjonsleder Sissel Svarstad i Innlandet politidistrikt.

Forsøkte seg flere steder

Den samme bilen skal ha forsøkt å ta seg inn over flere grenseposter de siste dagene, på ulike steder fra Øst Politidistrikt i sør til Innlandet politidistrikt lenger nord.

Bilen har blitt avvist samtlige steder, fordi personene ikke har hatt nødvendig dokumentasjon.

De to i bilen var rumenere, begge menn i 30-åra.

En av dem er kjent for norsk politi fra tidligere, da han er dømt for et grovt tyveri. Den andre er ikke tidligere domfelt i Norge.

Personene ble pågrepet på norsk side av grensa.

Årsaken til at de ønska å ta seg inn i landet, var at de ønska å sitte på karantenehotell i Norge.

Nå oppretter politiet sak.

– Så får vi se hvordan de skal håndteres videre, sier Svarstad.

Oppdaget av tollere

Det var tolletaten som oppdaget personene da de forsøkte å ta seg inn.

– Tollere observerte først en bil som passerte den stengte grenseovergangen ved Drevsjø, og satte seg derav i en patrulje for å følge bilen.

Tolletaten fikk varslet politiet, som igjen fikk stanset kjøretøyet og tok over kontrollen.

– Når personer velger å krysse en stengt overgang er det tilstrekkelig grunn til mistanke for oss, sier seksjonssjef Inge Berg ved Trysil tollsted.

Utfordrende å ha kontroll på grensa

Det har vært en utfordrende jobb for myndighetene å holde kontroll på grensa mellom Norge og Sverige under pandemien.

Det har variert hvor stengt grensa har vært, men fra slutten av januar ble grensene stengt - også for de aller fleste arbeidsinnvandrere.

Mange har også forsøkt å ta seg over grensa på snøskuter, utenom vegnettet. Politiet kunne i februar fortelle om en rekke skuterspor over grensa.

– Dette har økt i omfang. Vi har blitt gjort oppmerksom på dette i senere tid. Vi har fått flere meldinger om ulovlig grensekryssing med skuter, og prøver etter beste evne å få kontrollert så mye som mulig. Vi får også bistand av andre organer til dette, slik som Statens naturoppsyn, sa Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NRK i februar.