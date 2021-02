Familien til norsk-svenske Ingeborg splittes: – Vi orker snart ikke mer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det tas beslutninger på høyeste politiske nivå, som griper inn i privatlivet vårt. Det føles som vi ikke har rett til å leve et normalt liv.

Det sier Ingeborg Hemstad, som er født og oppvokst i Norge, men som i voksen alder flyttet noen hundre meter over til svenskegrensa og stifta familie.

Hun, mannen og dattera jobber i Norge, hvor også sønnen går på skole.

Under hele pandemien har de som grensependlere levd med unntakstilstand. To ganger i uka blir familien testet for korona og på fritida er de i karantene.

Men nå har hverdagen gått fra å være tøff til nesten uutholdelig.

Gråt da grensa stengte

Det toppet seg i slutten av januar. Da ble Ingeborgs yngste sønn tvunget til å flytte hjemmefra for å kunne fortsette å gå på skole i Norge.

KONTROLL: Norsk politi kontrollerer trafikken på vei til og fra Sverige fra tollstasjonen på Østby i Trysil. Foto: Anne Næsheim / NRK

Politiet kunne ikke gjøre unntak for 16-åringen. De viste til de nye, strenge innreisereglene som ble innført 29. januar. Ingeborg gråt da avslaget kom.

– Det er veldig vondt. Det er ei tøff tid for alle, men jeg føler at vi grensependlere straffes ekstra hardt.

Og unntakssituasjonen kan bli langvarig. Mandag ble det kjent at regjeringen vil forlenge innreiserestriksjonene ut året. Forslaget er nå sendt ut på høring.

Ingeborg ber regjeringen lempe på de strenge reglene, slik at hverdagen blir lettere for svenske familier som jobber og går på skole i Norge.

Får ikke besøke sønnen

Familien Hemstad bor på det lille tettstedet Gränsbo i Dalarna i Sverige. Til tross for å ha bodd 20 år i Sverige har de en sterk tilknytning til Norge.

Gränsbo grenser til Trysil kommune som er markert i rødt.

Rett over grensa bor familie og venner. Både Ingeborg, mannen og datteren jobber i det norske helsevesenet.

Derfor har de tre lov til å passere grensa. Innreiseforbudet gjelder ikke for helsearbeidere eller andre med såkalte samfunnskritiske yrker.

Men for 16 år gamle Stefan er det annerledes. For han ble grensa stengt i januar og dermed kom han seg ikke på skolen. Han går yrkesfag på Trysil videregående skole og på grunn av mye praksis kan han ikke følge undervisningen hjemmefra.

TESTES JEVNLIG: To ganger i uka må familien Hemstad ta en koronatest på teststasjonen som er satt opp på tollstasjonen på Østby i Trysil. Foto: Anne Næsheim / NRK

Løsningen ble å flytte til bestemor i Østby i Trysil, to mil unna.

– Han har det bra hos bestemor, men det er en dårlig løsning. Han trenger å være hjemme med familien sin, sier Ingeborg.

Så lenge han bor i Norge får ikke Ingeborg besøke sønnen. Som grensependler og ansatt på sjukehjemmet i Trysil får hun kun reise til og fra jobb. På fritida er hun i karantene og kan ikke omgås venner.

– Vi føler oss i en gråsone, der vi ikke har rett å leve et normalt liv.

Mener reglene er for strenge

De nye innreisekravene har blitt kritisert av både bedrifter og arbeidstagere som har fått en tøffere hverdag.

FOR STRENGT: SVs Karin Andersen vil åpne grensa for svenske skoleelever. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener regjeringen må ta større hensyn til grensependlerne, og myke opp regelverket.

– Det er for strengt hvis unger som bor på svenske side ikke kan komme på skole i Norge og familier blir splitta, sier Andersen.

Det er krav om testing på grensa, og Andersen mener derfor grensependlerne ikke utgjør en smitterisiko.

Hun har tatt saken opp med kunnskapsministeren og forventer at de finner en løsning for svenske elever som går på skole i Norge.

Er vaksinert og testes to ganger i uka

Som ansatt i helsevesenet har Ingeborg allerede fått første dose av koronavaksinen. På jobb bruker hun hansker og munnbind.

I tillegg blir familien testet to ganger i uka på teststasjonen på grensa.

Å leve med strenge smitteverntiltak er slitsomt, men til å leve med. At sønnen ikke kan bo hjemme vil hun ikke akseptere.

Men hun håper regjeringen nå gjør endringer så sønnen kan flytte hjem igjen.

– Jeg håper de som bestemmer ser oss som bor her langs grensa. Det er mange som er samme, vanskelige situasjon som oss, sier Ingeborg.

NRK har spurt Kunnskapsminister Guri Melby om hva hun synes om at familien splittes og om hun vil gjøre unntak fra regelverket. Kunnskapsdepartemetet har foreløpig ikke svart.

Vi bor i et hus på Gränsbo, her har vi bodd i 20 år. Med oss er det 8 fastboende her. Tomta vår grenser til grensegata... Posted by Ingeborg Hemstad on Sunday, January 31, 2021