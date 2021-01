Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– På det meste har vi testet 600 om dagen, sier lederen for teststasjonen på Magnormoen i Eidskog, Jon Ivar Bergersen.

Til forskjell ble rundt 200 testet daglig før nyttår.

Det har vært et voldsomt trøkk på teststasjonene etter at regjeringen innførte obligatorisk koronatesting for alle som kommer inn i Norge fra 2. januar.

58 grenseoverganger i hele landet er nå fysisk sperret av. Alle sluses inn via de grenseovergangene som enten har teststasjon eller politikontroll.

Oversikt over stengte og åpne grenseoverganger i Norge

I Innlandet er 13 grenseoverganger stengt og det er to steder med testsenter; ved Østby i Trysil og på Magnormoen i Eidskog.

Full stopp første dagen

– Vi kjenner på det ja. Det er litt stressende, men det går bra, sier tester på Magnormoen, Jeanette Moe Bjerknes.

Etter nyttår er det mange som skal over grensa. Og absolutt alle skal testes. På Magnormoen sluses bilistene gjennom et telt med to vegger, der testen tas.

TESTSTASJON: Alle bilistene på Magnormoen blir sluset gjennom et telt der de testes for korona. Foto: Ann-Kristin Mo

– Det ble full stopp på lørdag, men ved hjelp av de sporty politifolkene her, så fikk vi unna korken. I dag har jeg tatt mellom 80 og 90 tester, det har egentlig vært en rolig dag, sier Bjerknes.

Hun har på seg superundertøy og joggedress under termodressen og smittevernutstyret. I 15 minusgrader gjelder det å holde både varmen og koken.

De bemanner teststasjonen døgnet rundt i alle ukas sju dager.

Blir såre i nesa

– Det er bare å trå til, så skal vi nok fikse detta, sier Jon Ivar Bergersen.

Han er leder på teststasjonen på Magnormoen og roser kollegaene som står på døgnet rundt. Nå skal de bemanne opp, og han regner med å få inn flere folk neste uke.

Hvor mange de må regne med å teste hver dag fremover, tør han ikke si enda.

TRAVELT: – Det er litt å gjøre, for å si det pent, sier lederen på teststasjonen på Magnormoen, Jon Ivar Bergersen. Foto: Ann-Kristin Mo

Nå må også arbeidspendlerne testes hver gang de passerer. En av dem som kjørte over grensa på onsdag pendler fem-seks ganger i uka og har testet seg en gang i uka siden oktober.

– De er vant til dette her. Vi har noen som begynner å bli litt såre i nesa, sier Bergersen.

Det er valgfritt å teste seg på grensa eller i kommunen de skal til innen 24 timer. Men de fleste velger å gjøre det med en gang, sier Bergersen.

Dette er unntakene

Det er noen unntak fra reglene om testing.

Politiet opplyser at varetransport, folk med samfunnskritiske funksjoner, samiske næringsdrivende og de med særskilte familiære behov kan passere de stengte grenseovergangene.

Innlandet politidistrikt samarbeider med grensekommunene, forsvaret og tolletaten om grensekontrollen.

– Samarbeidet fungerer godt og gjør at grensekontrollen blir gjennomført på en trygg og effektiv måte, sier stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen.

SAMARBEID: Stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen, takker innbyggerne for tålmodigheten og samarbeidet. Foto: Anders Bakkerud Larsen

– Vi setter pris på at innbyggerne vi møter ved grensa og i andre områder er tålmodige og at de følger de strenge tiltakene fra regjeringen for å forhindre smittespredning, sier Teigen.



I 2021 er det ikke registrert brudd på smittevernreglene i Innlandet politidistrikt.