Svenske Katarina har sagt opp jobben – orker ikke vente på åpne grenser

– Jeg har begynt å søke jobber i Sverige i stedet for å sitte og vente på den norske regjeringen, sier Katarina Plougmann fra Arvika i Sverige.

Før helga sa hun opp jobben i en bilbutikk i Kongsvinger etter ni år.

Siden grensa stengte 29. januar har hun i likhet med tusenvis av andre svenske grensependlere stått uten inntekt. Hun får heller ikke dagpenger eller annen kompensasjon.

– Jeg føler meg sviktet av det norske systemet. Det er en av grunnene til at jeg har tatt denne beslutningen. Nå var det nok, helt enkelt, sier hun.

Toppmøte i morgen

Situasjonen for svenske grensependlere blir stadig mer kritisk. Stengte grenser har ført til at flere må ta ut sommerferie i februar, sliter med å betale regninger og frykter at de må selge huset.

Alle grenseoverganger til Norge ble stengt for svenske grensependlere 29. januar. Foreløpig gjelder det ut februar, og det er foreløpig ikke kjent om innreiseforbudet vil bli forlenget. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har reagert på behandlingen, og mener Norge har et moralsk ansvar for gi grensependlerne kompensasjon. Men i forrige uke stemte Stortinget ned et forslag om dette.

De siste dagene har Arbeids- og sosialdepartementet flere ganger gjentatt at de jobber med å finne en løsning.

Nå får NRK bekreftet at arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen skal møte sin svenske ministerkollega tirsdag formiddag for å gjøre et forsøk på å løse krisen.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen skal i møte med den svenske regjeringen tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Ikke si opp jobben

NRK har vært i kontakt med flere grensependlere som sier at de avventer ut denne måneden før de tar en avgjørelse om å si opp jobben. Men LO ber dem om å ha is i magen.

– Ikke si opp jobben nå, sier regionleder Ulf Lervik for LO Viken Oslo.

Regiondirektør Ulf Lervik i LO Viken Oslo mener at regjeringen ikke kan løpe fra ansvaret for grensependlerne. Foto: Henrik Skolt / NTB

– Jeg skjønner at man er desperat og at man har mista tilliten til det norske systemet. Men man kan miste rettigheter hvis man sier opp, advarer han.

Lervik sier han aldri har vært borti en mer spesiell situasjon.

– Vi i LO har jobba i over hundre år for at folk skal ha et sikkerhetsnett hvis man mister jobben. Dette hører ikke hjemme i 2021, sier han.

Må i «lønnskarantene»

Katarina Plougmann er nå i gang med å søke jobber i Sverige. Hun ble enig med arbeidsgiveren om at hun skulle slippe å arbeide i oppsigelsestiden, siden det er usikkert om grensene kommer til å åpne med det første.

Så langt har hun fått positive signaler fra et bemanningsbyrå i Sverige, men vet ikke om det leder til en ny jobb.

Katarina Plougmann pendlet 15 mil hver dag for å jobbe i Kongsvinger. Men de siste tre ukene har hun måttet ta ut ferie. Foto: Privat

Hvis det ikke dukker opp en ny jobb står hun sannsynligvis uten inntekt de neste ni ukene. Siden hun har sagt opp selv, er det så lenge hun må være i «karantene» før hun kan støtte fra A-kassan, som er den svenske versjonen av Nav.

– Jeg har ikke noe annet valg enn å leve på samboeren min. Jeg sparer litt på å ikke bruke bilen så mye og betale mindre skatt, så jeg får ta en dag av gangen.

Har betalt over 300.000 kroner

Plougmann bor i en kommune som grenser direkte til Norge og arbeider i en kommune som grenser direkte til Sverige. Det betyr at hun defineres som «grensegjenger» i Den nordiske skatteavtalen, og dermed betaler inntektsskatt til kommunen hun bor i.

Men hun betaler likevel trygdeavgift til Norge. De siste ni årene har det blitt over 300.000 kroner. Likevel har hun ikke fått en krone fra norske myndigheter etter at grensene stengte i slutten av januar.

– Norge fortjener ikke den svenske arbeidskraften. Det er bedre at vi er hjemme og arbeider for vårt eget land, sier hun.