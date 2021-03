Åpner grensa slik at presten får dra på jobb

Grenseovergangen har vært stengt for all passering, og det har ført til at presten, barnehageansatte og andre har måttet passere grensa på Storlien. Det er en 70 mil lang omvei for å komme seg på jobb.

– En god nyhet for oss

– Dette var en svært god og gledelig nyhet. Vi har jobbet lenge for å få åpnet grensa igjen, så dette var bra. Nå ser det endelig ut til at regjeringen også forstår situasjonen vi har her i grenseregionen, sier Lierne-ordfører Bente Estil.

Ordføreren sier det i utgangspunktet gjelder åtte til ti arbeidere fra svensk side som nå får lov til å jobbe i Lierne igjen, uten den lange omveien om Storlien.

– Og så betyr det svært mye for mange at vi får presten vår, Martin Ottosson, tilbake igjen. Han bor jo på svensk side av grensa, og har ikke hatt mulighet til å jobbe hos oss på ei stund.

– For jeg vet det har vært utfordrende for Namdal prosti å finne vikar i denne perioden, sier Estil til NRK.

Glad for å reise på jobb igjen

Ottosson er prest i de tre kommunene Lierne, Røyrvik og Namsskogan. Selv bor han på svensk side, få kilometer fra grenseovergangen på Gäddede.

– Jeg er glad for å få reise på jobb igjen. Nå håper jeg grensa forblir åpen i tida framover, skriver han i en SMS til NRK.

Da NRK snakket med han 6. mars var han fortvilet over situasjonen som hadde oppstått.

– Vi har jo ingen smitte her, heller ikke i Lierne, Røyrvik eller Namsskogan. Nå må de hente inn vikarer fra andre steder i Norge. Det må jo være mindre risikofullt at jeg får reise. Jeg ser ingen logikk i dette, sa Martin Ottosson til NRK den gangen.

GLAD ORDFØRER: Lierne-ordfører Bente Estil gleder seg over at regjeringen åpner riksgrensa til Sverige igjen. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Tett knyttet til svenskene

Lierne er den kommunen i landet som er tettest knyttet til bygdene på andre siden av grensa. Det er årsaken til at Justisdepartementet nå åpner opp for grensepasseringer der.

Grensestasjonen vil være åpen alle dager fra klokka 06.00 til 18.00, og skal være i drift fra tirsdag morgen.

– Vi ser nå at det er et behov for å øke antall åpne grenseoverganger for å lette situasjonen spesielt for dagpendlere. Derfor åpner vi en ny grenseovergang og utvider åpningstid ved en annen, skriver justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

De utvider også åpningstidene ved grenstasjonen på Riksåsen i Kongsvinger fra tirsdag morgen.

Få grenseoverganger er åpne

Norge stengte i praksis grensene 29. januar, men har åpnet for dagpendlere fra Sverige og Finland som må følge strenge testkriterier. Kun utvalgte grenseoverganger er åpne.

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) har jobbet ei god stund med å få åpnet grensa igjen, og er glad for at de nå har lyktes.

– Jeg er veldig glad for justisministeren har lyttet til innspill og funnet en løsning på den krevende situasjonen i Lierne. For kommunen er kanskje den i Norge med det tettest integrerte jobbmarkedet med naboen i øst. I tillegg er avstandene store, sier Agdestein.

Avhengig av svenskehjelp

Hun viser til at grunnleggende kommunale tjenester i Lierne er avhengig av fagfolk fra Sverige.

– Det samme gjelder viktige hjørnesteinsbedrifter som for eksempel Li-skifer og Lierne bakeri. Men slik smittesituasjonen er akkurat nå, skal det selvfølgelig være strengt. Likevel er vi avhengige av å finne løsninger slik at samfunnsmaskineriet kan gå rundt, sier Elin Agdestein.