– Eg er litt skjelven, seier Terje Brenden.

Han opplevde sitt livs mareritt då brua knakk saman under han og lastebilen 15. august i fjor.

Bilen sklei ned mot elva, men stoppa der brua hadde ein knekk. Seinare vart Brenden berga ut av redningsfolk frå eit helikopter.

Den sindige sjåføren har ikkje sagt mykje om saka til no. Men i dag var han glad for at brua var opna igjen, og at alt såg ut til å fungere greitt.

– Å vera først over brua blir ein form for terapi, og eg stoler på at den fungerar, seier Brenden.

I etterkant av den dramatiske episoden har Brenden unngått trebruar.

– Eg har kjøyrt over mange bruar, men ingen laga av tre. Heldigvis er detta ingen trebru, seier han.

Ei mellombels bru

Brua over Gudbrandsdalslågen var ikkje berre ei vanleg transportåre. Det var den som samla bygda, folk på begge sider av elva kunne omgå kvarandre når dei ville.

Då brua gjekk i elva, delte den bygda i to.

Verst har det vore for dei som bur på Vestsida av Gudbrandsdalslågen. I snart eitt år har dei køyrd langt på ein dårleg omkøyringsveg for å komme seg dit dei skal kvar dag.

I dag vart det endeleg brusamband over elva igjen.

Ikkje ein dag for tidleg, meiner mange av innbyggjarane.

– Først trudde vi brua skulle opne til jul. Så vart det sagt til våren, og at ungane våre skulle få gå eller bli frakta over, siger Ingeborg Frøyse Moe.

Tungt år: Ingeborg Frøyse Moe synest ikkje det er så mykje å feire at brua er på plass. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tidkrevjande omvegar

Ho er ei av dei som synest dette har vore eit frykteleg tungt år, og synest ikkje det er så mykje å feire at brua er på plass.

Ho får støtte av fem-barnsmor Nina Bjørnesset. Minstejenta på sju år har hatt 40 minutt busstur kvar veg til skulen. Og tenåringane har sakna sosial kontakt utanom skuletid, dei har vore avhenging av skyss frå foreldra.

– No blir det godt å få kvardagen tilbake igjen, seier Bjørnesset.

Kan stå i 10 år

Den mellombelse brua som no skal gjenopprette samband mellom aust- og vestsida av tettstaden Tretten har kosta 75 millionar kroner.

Brua vart opna for mjuke trafikantar den 23. juni. I dag kan også bilane rulle over. Køyretøy på inntil 60 tonn kan no passere.

Sjølv om brua er mellombels er den konstruert for å kunne stå i 10 år, og har same krava til tryggleik som ei permanent bru.

Fakta om den midlertidige brua. Prislapp: 75 mill. Foto: Anders Fosse Skjåk Ekspander/minimer faktaboks Grunnarbeid, planlegging, prosjektering og leie av beredskapsbrua er beregnet å koste ca. 75 millioner kroner.

I tillegg utgjør kostnadene til opprydding i og omkring Lågen etter brua som falt ned om lag 40 millioner kroner.

Brua er ca. 148 meter lang og består av ei 124 meter lang modulbru med tre spenn og ei 23 meter lang og bredere elementbru nærmest E6. Det er normalt at konstruksjonen kan bevege seg litt under bruk.

Brua består av to bruer som er skjøtet sammen og har ett kjørefelt for kjøretøy og et eget felt for syklister og fotgjengere. Biltrafikken blir styrt med lyssignal.

Den midlertidige brua er bygget for å tåle samme type trafikk som den brua som sto på fylkesveg 254 tidligere.

Den kan stå i inntil 10 år og må derfor kunne tåle flere flommer. Brua går over Trettenstryka, der strømmen er stri og vannføringa kan variere sterkt.

Arbeidet med å planlegge hvor ei ny, permanent bru bør ligge, er også i gang. Fylkeskommunen har nettopp gjennomført en mulighetsstudie, som peker mot at ei permanent bru bør plasseres omtrent der den tidligere brua lå. Fv. 254 Tretten bru - Innlandet fylkeskommune

14 bruer vart stengde

Brua som kollapsa var ei såkalla fagverkbru i tre. Hendinga fekk store følgjer for alle slike bruer rundt i landet.

Statens vegvesen vedtok å stengje 14 fagverkbruer i tre rundt om i landet inntil årsaka til kollapsen på Tretten bru var undersøkt nærare.

Fleire av dei vart stengt i mange månader før dei var erklært sikre for trafikk.

Terje Brenden er glad brua på tretten er opna att. Sjølv har han vore på jobb i lastebilen kvar einaste dag sidan ulykka skjedde i august i fjor. Men han seier han kjenner det når han kjøyrer over bruer.