Delen av brua som ligger over E6 klippes og ryddes vekk fredag.

I tillegg har bruelementet som sto opp fra E6 blitt revet ned. Håpet er å få den 50 tonn tunge lastebilen trygt på land i løpet av dagen.

Restene av den kollapsede brua ligger foreløpig over E6, som fremdeles er stengt.

– Det er viktig for oss å tenkte sikkerhet. I tillegg er det logistikk å tenke på. HMS er viktig for oss. Det påvirker selvfølgelig fremdriften, sier seksjonssjef for drift og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune, Arne Fredheim.

Arbeidet med å rive brua skal holde på til klokka 15 lørdag. Etter det tar mannskapet pause til mandag.

Delen av brua som sto opp fra E6 ble revet ned fredag. Foto: Alexander Nordby / NRK Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK Politiet sikrer bevis etter brukollaps. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK Politiet sikrer bevis etter brukollaps. Foto: Frode Meskau / NRK Lastebilen som skal berges har full tank med diesel og er lastet med flere tonn kalk. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK Terje Brenden ble redda ut av lastebilen på Tretten bru mandag. Foto: Alexander Nordby Bildet er tatt fra vestsiden av brua. Fredag er arbeidet med å rive brua for fullt i gang. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Kan skje brått

Kari Hermanrud, kommunikasjonsrådgiver i Innlandet fylkeskommune, forteller at arbeidet med å hente opp vrakdeler som har betydning for etterforskningsarbeidet fortsetter.

Hun sier dette tar tid, men at det er viktig for arbeidet med å finne årsaken til brukollapsen.

– Det er et mål å få ned lastebilen fra brua i løpet av fredagen. Den vil falle ned når brudekket slipper fundamentet, sier hun.

FJERNER DELER: Fredag er arbeidet med å rive brua for fullt i gang. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det kan skje brått, men det kan også ta ei stund til. Det er vanskelig å si nøyaktig når det skjer. Lastebilen kommer til å falle rett ned og bli heist ut av elva etterpå. Hensynet til sikkerhet for anleggsarbeiderne blir prioritert.

Fylkeskommunen, Statens vegvesen og eksterne fagfolk, blant annet med kunnskap om hydrologi, har hatt møte i dag for å starte planlegginga av midlertidig bru.

Ei arbeidsgruppe vil begynne arbeidet neste uke.

Gjennomfører ny inspeksjon

Mandag morgen den 15. august knakk Tretten bru i Gudbrandsdalen sammen mens en personbil og en lastebil var ute på brua.

Det var en person i hvert kjøretøy. Begge kom uskadet fra hendelsen.

14 bruer blir inspisert og kontrollert på nytt i etterkant av at Tretten bru kollapset.

Dette er en såkalt spesialinspeksjon, som er en utvidet inspeksjon som utføres på hele brukonstruksjonen, opplyser Vegdirektoratet.

– Etter innledende undersøkelser av årsakene til brukollapsen av Tretten bru, har vi fremdeles ingen forklaring på hvorfor dette skjedde. Statens vegvesen ber nå også alle bruforvaltere om å iverksette en spesialinspeksjon, sier Morten Wright Hansen i Vegdirektoratet.

Dette skal sjekkes:

Knutepunkter og skjøter – spesielt med hensyn til svekkelser, mangler m.m.

Alle opplagringer skal undersøkes spesielt og fotograferes.

Alle skrudde forbindelser skal sjekkes.

Sveisede forbindelser skal sjekkes.

Deformasjon og setninger skal registreres.

Sintef skal gjennomføre en gransking og politiet etterforsker ulykken. Alle bruer av samme type som Tretten bru, ble stengt denne uka.

I en akuttfase

Elvestrekningen som går under brua er et fredningsområde for fugl, og underveis må det gjøres kontinuerlige risikovurderinger.

Janicke Haug er fagkoordinator for miljø i Innlandet fylkeskommune. Hun sier de er i en akuttfase nå.

Lastebilen som står på brua har nærmest full tank med diesel. Den har også kalk som ligger løst på planet.

– Å fjerne kalken kan innebære en fare for mer ustabilitet i bruelementet. Vi er også redd for den store høyden lastebilen står i. Vi ønsker å få bruelementet senka kontrollert ned mot vannflaten for å unngå at bilen tipper.

I tillegg er deler av Tretten bru impregnert med kreosot, et kreftfremkallende stoff som også er forbundet med miljøfare.

– Vi ønsker ikke å få dette i vannet. Men det kan være vanskelig å unngå, sier Haug.

Har teori om hva som kan ha skjedd

Mange har klødd seg i hodet. Politiet etterforsker saken. Hvordan kunne dette skje?

Tidligere sjefingeniør i Vegdirektoratet Tormod Dyken var med på å planlegge Tretten bru. Ingen av de 14 bruene er bygd på samme måte, sier han.

– Jeg tror ikke det finnes noen andre bruer i hele verden som er laget på samme måte.

Tretten bru er en fagverksbru i tre, som sto ferdig i 2012. Brua kollapset på mandag, kun ti år etter den ble ferdig.

Dyken mener det er viktig å se på hvordan brua skiller seg fra andre bruer. Den er nemlig ikke en ren trebru, slik som de andre fagverksbruene i Norge. Tretten bru består av både stål og tre.

Det er to materialer som oppfører seg annerledes, spesielt når temperaturene endrer seg.