En milliard kroner settes av til prosjekter hos Nammo på Raufoss i Innlandet for å øke produksjonen av artilleriammunisjon.

En milliard settes også av til andre prosjekter i norsk forsvarsindustri.

– Krigen i Ukraina har skapt en situasjon der det er behov for store mengder ammunisjon.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte Nammo på Raufoss i dag. Statsministeren pekte på at Nammo er en viktig produsent av våpen.

– Regjeringen bidrar derfor med kraftfulle tiltak slik at norsk forsvarsindustri kan produsere mer.

De 2 milliarder kronene finansieres gjennom Nansen-programmet.

Den håndholdte panservernraketten M72 er blant våpnene Nammo produserer som er særlig ettertrakta. Foto: Anette Ask / Forsvaret / NTB

– Viktig

Fra før har regjeringen satt av om lag en milliard kroner til å øke norsk produksjonskapasitet gjennom medfinansiering av såkalte ASAP-prosjekter.

Den samlede produksjonsstøtten er dermed inntil 3 milliarder kroner.

– Å øke kapasiteten i forsvarsindustrien er viktig, både for Ukraina, men også for å ivareta vår egen sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Han sier Forsvaret skal vokse framover på grunn av det sikkerhetspolitiske situasjonen. – Vi er i en ny tid, og for vår regjering er det viktig å styrke produksjonskapasiteten, sier han.

Det samme mener statsministeren:

– Det er en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. I Nato må vi skaffe oss nok kapasitet for å kunne hjelpe Ukraina.

Dette er et målrettet løft for at Nammo kan øke produksjonen, som både kommer vår sikkerhet til gode og hjelper Ukraina, sa Støre.

– Vi bidrar nå til at produksjonskapasiteten hos Nammo øker vesentlig for å dekke norske, allierte og ukrainske behov, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Onsdag 17. januar møter statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram opp på Nammo for å møte pressen.

700 nye arbeidsplasser på Raufoss

Nammo har i flere runder bedt om støtte for å øke kapasiteten til å produsere granater som er etterspurt fra Ukraina og Nato-land.

De har bedt om 850 millioner i investeringer, men hadde per 1. desember i fjor fått 75 millioner kroner til formålet.

Tross et dystert bakteppe var det i dag derfor en gledens dag for Nammo.

– Samarbeidet med myndighetene bidrar til en mye sterkere og kjappere produksjonsøkning enn det vi kunne fått til alene, sier Morten Brandtzæg. Han er administrerende direktør ved Nammo.

Vi skal nå bygge kapasitet til arterleriproduksjon. På Raufoss trenger vi nå 700 flere arbeidstakere på Nammo. Vi trenger blant annet maskiningeniører, teknikere og økonomier, sier Brandtzæg.

Milliardkontrakt i fjor

I fjor inngikk Nammo og staten en milliardkontrakt til en verdi på 2,6 milliarder kroner.

Det er den største kontrakten bedriften på Toten noensinne har hatt.

Pengene skulle blant annet gå til innkjøp av artilleriammunisjon.

Da var det krigen i Ukraina som førte til at Europa rusta opp, og etterspørselen etter våpen og ammunisjon økte kraftig.

Våpenprodusenten Nammo produserer ammunisjon, raketter og høyteknologiske våpen. Foto: William Jobling / NRK

Flere aksjoner

Våpenprodusenten Nammo, med hovedkontor på Raufoss, har i høst måtte tåle mye kritikk.

I desember i fjor lenket aksjonister seg fast utenfor Nammo på Raufoss. Disse var fra Palestinakomiteen.

De hevdet at våpen fra Nammo brukes til å drepe Palestinere i Gaza. Nammo avviser disse påstandene.

Tidligere i desember dukket aksjonsgruppen «Aktivister for Palestina» opp under hoppkonkurransen i Lysgårdsbakken i Lillehammer.

Det norske hopplandslaget har sponsoravtale med Nammo, og aksjonistene kritiserte samarbeidet.

Men dette er ikke første gang det aksjoneres mot våpenprodusenten. Tilbake i 2014 var det en protestaksjon mot Nammo. Også den gang var målet å boikotte våpeneksport til Israel.