Krever sponsorbrudd for hopperne – mener aktivistene møtte opp feil sted

Aksjonsgruppa Aktivister for Palestina var blant de få som møtte opp for å se mennenes hopprenn i Lysgårdsbakken på Lillehammer søndag kveld.

Budskapet deres var klart.

– Hopplandslaget må bryte samarbeidet med Nammo nå, ropte demonstrantene.

NAMMO: Sponsoren er lett å spotte på hopputstyret til de norske hopperne. Her er Halvor Egner Granerud på søndagens renn. Foto: NRK

Aktivist Olav Gjøystdal forteller til NRK at de møtte opp for å vise solidaritet med Palestina:

– Det er et langvarig samarbeid som vi nå mener bør ta slutt, når man ser den brutaliteten som utspiller seg i Gaza. Norsk hoppsport og norsk idrett generelt kan ikke være bekjent av å bli assosiert med et selskap som er medskyldig i drap på sivile av det omfanget vi ser nå.

For to uker siden avslørte nemlig den israelske avisen Haaretz at dokumenter fra Pentagon viste at minst 1800 Nammo-produserte rakettkastere av typen M141 var sendt til Israel fra USA. Disse våpnene lages i Nammos fabrikk i Arizona.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen viser til Arne Årbråten, som er markedsansvarlig for hopp. Han svarer NRK skriftlig på kritikken fra aktivistene:

«Hopplandslaget er 100 prosent finansiert av kommersielle inntekter hvor avtalen med Nammo har utgjort en andel av dette siden 2010. Hopplandslaget og Skiforbundet er fra Nammos side forsikret om at Nammo til enhver tid følger lovverket i de landene der selskapet er til stede.»

NRK har også forsøkt å få en kommentar fra flere norske hoppere, men har så langt ikke lykkes.

AKTIVIST: Olav Gjøystdal mener hopplandslaget må distansere seg fra Nammo. Foto: NRK

– De kom til feil sted

Thorstein Korsvold, informasjonsdirektør i Nammo, presiserer overfor NRK at våpnene ble solgt til det amerikanske forsvarsdepartementet for nærmere ti år siden.

– Hva amerikanske myndigheter eventuelt har besluttet å gjøre med våpnene nå – det er ikke Nammo involvert i, sier Korsvold og legger til:

– Det foregår ingen eksport av norske våpen til Israel. Om demonstrantene er uenige i det USA gjør så kom de nok til feil sted.

INFORMASJONSDIREKTØR: Thorstein Korsvold i Nammo.

Den norske stat har en eierandel på 50 prosent i Nammo. Den resterende halvparten eies av finske Patria Oyj.

M72-panservernraketter fra Nammos fabrikk i Arizona ble også solgt til Israel i 2014.

Informasjonsdirektøren forteller at den amerikanske virksomheten til selskapet er underlagt amerikansk lov og eksportkontroll, som de ikke kan styre over.

M141: Her er en ukrainsk soldat avbildet under opplæring av bruk av en såkalt «M141 Bunker Defeat Munition» i 2022. Foto: AP

– De kan fjerne logoen midlertidig

Demonstrantene reagerer på hvordan Nammo-logoen blir vist i beste sendetid, samtidig som våpnene deres sendes til et land som driver en pågående krig i Gaza.

– Vi gjør dette fordi vi er opptatt av sporten. Vi vil ikke at hoppsporten skal risikere sitt omdømme ved å la seg bruke av Nammo på denne måten. Det er store Nammo-logoer rundt arenaen her. Vi har med oss en palestiner fra Gaza på aksjonen her i dag. Det er ganske opprørende å se at krig og lemlestelser og menneskelige lidelser blir normalisert på den måten. Vi kaller det sportsvasking. Vi vil ha en slutt på det, sier Gjøystdal.

Det er ikke Nammos informasjonsdirektør enig i.

– Gjennom mer enn 10 år som sponsor av hopplandslaget har vi fokusert på likestilling og bidratt med relevant teknologiforståelse innen aerodynamikk. Vi har ikke behov for å sportsvaske noe som helst, mener Korsvold.

Høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, Dag Inge Fjeld, skjønner at aktivistene kaller det sportsvasking, men han mener begrepet i seg selv er vannet ut:

– Begrepet flyter rundt nå. «Miljøvasking» og «sportsvasking». Men det er ikke i nærheten av Saudi-Arabia og Qatar som topper den skalaen. Jeg synes ikke dette er på den skalaen i det hele tatt.

Fjeld forstår godt hvorfor hopplandslaget velger å ha Nammo som sponsor.

– Det betaler lønninger, sier han til NRK.

SPONSOR: Nammo-navnet var å se flere steder i Lysgårdsbakken under helgens hopprenn på Lillehammer. Foto: NRK

Fjelds kollega på høyskolen, professor Rune Bjerke, tror ikke Nammos våpen med viten og vilje har havnet i Israel. Han har likevel forståelse for at demonstrantene uttrykker seg.

– Det kan bidra til at media tar det opp og stiller spørsmål. Da blir det diskusjoner, som fører til en kjedereaksjon, hvor man kanskje blir litt klokere, sier Bjerke, som forsker på ledelse og kommunikasjon.

Professoren kommer med et konkret forslag til hvordan hopplandslaget og Nammo kan vise hensyn.

– Det sårer mange, så av hensyn til krigens natur, den humanitære katastrofen, kan de kanskje bli enige om å fjerne logoen i en midlertidig periode, sier professoren, med forbehold om at det ikke vil være et kontraktsbrudd.

Det faller ikke i god jord hos Nammo.

– Vi er stolte av det vi gjør for Norge, Nato og Ukraina. Vi er stolte av logoen vår. Den skal ikke gjemmes bort, mener Korsvold.

Markedsansvarlig for hopp svarer NRK at «innholdet i vår kommersielle avtale med Nammo er en sak mellom Skiforbundet Hopp og Nammo».