Aksjonerer mot våpenprodusenten Nammo – har lenket seg fast

Rundt 30 personer fra Palestinakomiteen står ved Nammo sine innganger.

– Vi er her for å blokkere inngangen til kontoret. For Nammo sine våpen er med på å drepe Palestinere i Gaza, sier Kjell Stefansen, talsmann for Palestinakomiteen.

Nammo på Raufoss lager ammunisjon og rakettmotorer. Kongsberg Gruppen eier en fjerdedel av Nammo.

Palestinakomiteen hevder at Kongsberg Gruppen har direkte samarbeid med den israelske våpenprodusenten Rafael, som eies av den israelske staten og som produserer klasevåpen.

Nammo svarer at Norge ikke selger våpen til Israel.

NAMMO AS Ekspander/minimer faktaboks Produserer ammunisjon, raketter og høyteknologiske våpen.

Har 1900 ansatte og datterselskaper i 7 land.

Omsetter for ca. 3,5 milliarder kroner i året.

Den norske stat eier 50 prosent av bedriften.

Hovedkontoret ligger på Raufoss i Vestre Toten.

To personer har lenket seg fast, forteller NRK sin reporter på stedet.

– Vi blir her så lenge så vi finner nødvendig, sier Stefansen.

En person har lenket seg fast. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Dukket opp under hoppkonkurranse

I starten av desember dukket aksjonsgruppen «Aktivister for Palestina» opp under hoppkonkurransen i Lysgårdsbakkene i Lillehammer.

Årsaken er fordi det norske hopplandslaget har sponsoravtale med Nammo.

Aksjonistene ga kritikk for samarbeidet med Nammo.

«Stopp våpeneksport til Israel», står det på banneret. Palestinakomiteen blokkerer innganger utenfor Nammo mandag morgen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det har vært flere demonstrasjoner i helgen. Rundt 13.000 mennesker deltok i en fredsmarkering i Oslo i solidaritet med folk i Gaza.

100 forskjellige organisasjoner sto bak markeringen, og som også var i 20 byer rundt om i Norge.

Felles er at de krever at bombingen av Gaza må stoppe.