Krigen i Ukraina har ført til at Europa rustar opp, og etterspurnaden etter våpen og ammunisjon har auka kraftig. Men industrien har vanskar med å halde tritt.

I september bad Nammo på Raufoss hjelp frå det offentlege for å kunne auke både produksjon og lagerkapasitet, og på den måten møte den auka etterspurnaden.

Fredag kunngjorde regjeringa at dei har inngått ein avtale med produsenten om innkjøp verdt opp mot 2,6 milliardar kroner. Saka må fremjast for Stortinget.

– Vi har tru på at dette er ei god løysing, som gjer at vi kan halde fram med å gi støtte til Ukraina, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på pressekonferansen.

Han meiner kontrakten vil kunne bidra til å styrke beredskapen i Noreg. Dersom saka går gjennom i Stortinget, kan Nammo auke produksjonen allereie i 2023.

Den handhaldne panservernraketten M72 er blant våpena Nammo produserer som er særleg ettertrakta. Foto: Anette Ask / Forsvaret / NTB

– Viktig kontrakt

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) seier dette er ei viktig kontrakt for å sikre tryggleiken til Noreg.

– Gjennom denne tunge investeringa, bygger vi meir kunnskap. Dette er ei stor sak for regjeringa. Det var viktig å ha framdrift, og at vi gir dei rammene som trengst for at Nammo skal utvikle seg, sa han.

Han lova at Forsvaret skal bli prioritert framover.

Parlamentarisk leiar for Arbeidarpartiet på Stortinget, Rigmor Aasrud, seier kontrakten vil vere viktig for både Noreg og det lokale næringslivet.

– Dette er ein gledas dag. Eg er trygg på at vi skal få dette gjennom Stortinget på ein god måte.

Største kontrakt

Konsernsjef i Nammo, Morten Brantzæg, svært glad for den nye storkontrakten, som er den største dei har hatt nokon gong.

– Vi er svært nøgde med at regjeringa vil skaffe denne ammunisjonen frå Nammo. Vi skal levere så raskt vi kan.

Kontrakten gjer at verksemda kan auke produksjonskapasiteten raskt, og er viktig for drifta framover for fabrikken.

– Denne kontrakten gir oss føreseielegheit til å investere. Dette vil også gi ytterlegare arbeidsplassar på Raufoss.

Nammo er eigd 50 prosent av den norske staten og 50 prosent av finske Patria, som igjen er eigd 50,1 prosent av den finske stat og 49,9 prosent av norske Kongsberg Gruppa.

Opposisjonen positive

Regjeringa er avhengige av støtte på Stortinget for å få gjennomslag for milliardavtalen. Forsvarspolitisk talsperson i Høgre, Hårek Elvenes, er positiv, og meiner det var på høg tid at avtalen kom.

– Det er eit stort behov for å auke lagra av ammunisjon. Nato og Noreg treng meir ammunisjon for å styrke den operative evna. Donasjonane til Ukraina har tæra på ammunisjonslagera i Nato, skriv han i ein e-post til NRK.

Også Venstre-leiar Guri Melby er glad for den nye avtalen, og meiner det er godt nytt for både beredskapen i Noreg og for Ukrainas mogelegheit til å forvare seg.

– Vi vil halde fram med å støtte Ukraina samtidig som vi styrkar vårt eige forsvar og Natos samla styrke, skriv ho i ein e-post.