De står der til irritasjon for noen bilister, men vegmyndighetene og politiet er sikre på at fotoboksene er et av de viktigste trafikksikkerhetstiltakene som finnes.

– Da skjerper vi bilistene. De ser forvarselskiltet, vet at det kommer en fotoboks, og da er det opp til deg om du vil sakke farten eller om du vil ta en bot, sier seniorrådgiver i Statens vegvesen Knut Eilertsen.

VALG: Knut Eilertsen i Statens vegvesen sier fotoboksene er skiltet, så folk får en påminnelse om å holde farten nede. Foto: Trygve Heide / NRK

Men tallene viser at mange kjører for fort.

Hittil i år er det skrevet ut bøter for over 137 millioner kroner. Tallet var litt over 221 millioner i hele fjor.

Oslo og Innlandet troner øverst på lista over antall forelegg hittil i år.

Bare i Oslo har det vært en kraftig økning, fra 6.900 forelegg i hele fjor til 16.768 hittil i år.

Disse tre fotoboksene tar flest fartssyndere Anmeldelser Forenklet forelegg Førerkortbeslag Bøter (kr) Rv190 Vålerengtunnellen, sørg.løp, Oslo 277 6.159 77 19.691.200 Rv150 Lørentunnellen, Oslo 102 5.798 10 17.638.100 E6 Otta sør, Innlandet 22 1.812 7 5.538.000

Positive til fotobokser

Langs riksveg 3 på Øksna i Elverum står Innlandets mest innbringende fotoboks. Det er nemlig det kameraet i fylket som har henta inn mest penger til statskassa både i fjor og så langt i år.

Flere av bilistene som kjører langs denne riksvegen er positive til at fotoboksene er på mer nå enn før.

– Det synes jeg er helt fint, at de er der. For min del kunne de stått på hele vegen, sier Georg Bill.

FORNØYD: Bilist Georg Bill stoppet langs riksveg 3 fredag. Han er positiv til fotoboksene. Foto: Knut Røsrud / NRK

Han mener at ulykkesstatistikken til nå i sommer er forferdelig.

– Det er helt graverende. Det er mye stygg kjøring, sier han.

Bilist Ove Aas mener også at det er et godt tiltak at fotoboksene er på lenger.

– Én trafikkulykke er en for mye. Jeg er helt for at det settes inn tiltak for å få ned ulykkene, sier han.

POSITIV: Ove Aas er positiv til at fotoboksene er på mer enn før. Foto: Knut Røsrud / NRK

Har satt flere i drift

Hovedgrunnen til at flere blir tatt i år, er at flere fotobokser er i drift hele døgnet nå.

Det skjedde fra i vår, da Statens vegvesen og politiet fikk større ressurser til å drifte fotoboksene.

Politioverbetjent i UP og ved politiets ATK-senter, Tove Storvik, sier det er viktig å få fram at fotoboksene ikke er der for å dra inn penger til statskassa, men for å få ned farten og hindre ulykker.

– Vi er ikke på jobb for å tjene penger, men for at våre medtrafikanter skal komme trygt fram på vegene, sier Tove Storvik.

Og alle undersøkelser og statistikk viser at fotoboksene har stor effekt.

50 prosent færre alvorlige ulykker

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) fra 2015 viste at antall døde og hardt skadde i trafikken hadde gått ned med 50 prosent på grunn av fotoboksene.

Statens vegvesen ser fortsatt like god effekt i dag.

– Streknings-ATK (automatisk trafikkontroll) er et av våre beste og mest målrettede tiltak for å hindre trafikkulykker der høy fart er en medvirkende årsak, sier Jørgen Bysveen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Fotoboksene er også på lista over tiltak for å få ned antall trafikkulykker etter en vår med mange dødsulykker.

Ferie uten trafikkulykker

Bekymringen ble så stor at vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kalte inn til krisemøte i juni for å finne årsaker og tiltak.

Knut Eilertsen i Statens vegvesen sier de fleste fotoboksene står på hele døgnet nå. De har et håp om at det vil hjelpe i sommer.

– Husk på at vi vil helst ikke miste noen liv. Vi vil at alle skal ha en fin sommer og en fin ferie uten at det er en masse trafikkulykker

Se statistikken for ditt område her:

Bøter fra ATK (automatisk trafikkontroll) per 7.7.2022 Politidistrikt Forenklede forelegg Anmeldelser Sum bøter fra forenkelde forelegg Oslo 16768 769 56596450 Innlandet 4897 91 14916100 Sør-Øst 4861 111 14347500 Vest 4580 100 13123150 Øst 3971 180 12146400 Sør-Vest 2431 32 7399950 Agder 2269 79 6547150 Trøndelag 2182 45 6439750 Troms 930 26 2682800 Møre og Romsdal 862 20 2422500 Nordland 181 4 508400 Finnmark 103 8 272350 Totalsum 44035 1465 137402500