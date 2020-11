Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har vært intenst. Stort sett går det i ett, sier kommunelege i Elverum Knut Skulberg.

Han har vært på vakt fra lørdag morgen til mandag morgen. I 30 av de timene har han jobbet intens med å sette i gang smitteoppsporingsteam som prøver å finne ut hvem de sist smitta har vært sammen med, og hvor smitten kommer fra.

Fra september til nå har verken han eller kollega i Våler Bo Brendstrup hatt mulighet til fridager verken i uka eller i helga. I begge kommunene har det i høst vært store smitteutbrudd og da må de være tilgjengelige uansett om det er på døgnet svarene fra korona-testene kommer.

Stenger skoler i ti dager etter stort smitteutbrudd

Skjønner at noen slutter

Arbeidspresset har vært så stort for flere kommuneleger rundt om i landet det siste halve året at noen har valgt å slutte.

– Hvis man ikke har forståelse fra ledelsen i sin kommune på hvilket arbeidspress det er nå, skjønner jeg godt at noen slutter, sier kommunelege i Våler Bo Brendstrup.

Han har hatt 92 timers arbeidsuke under smitteutbruddet i Våler og Åsnes i høst. Han har i tillegg pasienter som han er fastlege for. De konsultasjonene som må tas, har kolleger tatt seg av, men resten av pasientene må vente til koronasituasjonen har roet seg.

STORT UTBRUDD: I Våler kommune har de i høst hatt et stort smitteutbrudd som førte til at mange måtte teste seg. Foto: Anne Næsheim / Anne Næsheim

For selv om det store utbruddet i Solør er over, hadde de i forrige uke sju nye smittede. Så han føler at ting aldri roer seg helt.

Hvis de skulle ha avspasert all overtiden de har fått på grunn av pandemien, er de usikre på om de hadde kommet seg på jobb neste år.

SLITSOMT: Kommunelege i Elverum Knut Skulberg under en pressekonferanse med ordfører Lillian Skjærvik om smitteutbruddet i Elverum i høst. Foto: Anne Næsheim / Anne Næsheim

Må tenkte konstruktivt for å holde ut

Kommunelegene i Solør (Grue, Åsnes og Våler) og i Sør-Østerdal (Trysil, Åmot og Elverum) har under pandemien hatt ukentlige møter. I løpet av høsten, med flere smitteutbrudd, har de hjulpet hverandre under smitteutbruddene. Men nå har de funnet ut at de må avlaste hverandre i helgene.

Så nå kommer de til å ta hver sjette uke hvor de har vakt fra fredag ettermiddag til mandag morgen for alle de seks kommunene.

SNART LITT FRI: Fra helga går kommunelege i Elverum Knut Skulberg (TV) og kommunelege i Våler Bo Brendstrup inn i en turnus med kommuneleger i fire andre kommuner for å få noen fridager. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Det er 12 mil fra Trysil til Grue og til sammen har de seks kommunene 50 000 innbyggere. Smittesporingsteamene skal være lokalt i hver kommune.

– Så hvis det er noen smittede i Trysil ringer jeg det lokale smittesporingsteamet og de får startet arbeidet med å få folk i karantene, sier Bo Brendstrup.

Den første vaktplanen er 12 uker fram i tid, men Brendstrup tror det vil gå langt ut på våren neste år før behovet vil være mindre.

Selv om han nå kan se fram til å bare jobbe helgevakt hver sjette uke vil han være tilgjengelig hvis det kommer et nytt stort utbrudd i Våler.

– Det er jo ingen som reiser noe sted likevel, så selv om du har fri så kan du jo bli ringt etter, sier Brendstrup.

Men hva de skal gjøre når de for første gang siden august får en helg fri vet de to kommunelegene ikke.

– Jeg tror jeg kanskje skal drikke et glass rødvin, ler Bo Brendstrup.