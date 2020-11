Mandag ettermiddag kom resultatet fra korona-testene i de to Solør-kommunene.

I en felles pressemelding opplyses det at utbruddet er verre enn fryktet.

Av de 82 prøvene som ble innsendt for analyse sist lørdag, er hele 53 positive.

– Alle med positivt prøvesvar er satt i karantene, opplyser kommunene.

Hjemme fra skolen

Våler og Åsnes kommuner ber om at samtlige elever holder seg hjemme fra skolen.

Smittesporingsteamet i kommunene vil kontakte eventuelt nye nærkontakter i løpet av ettermiddagen og kvelden.

Det var Østlendingen som først meldte om saken.

I Åsnes er også sykehjemmet stengt for besøkende mandag 2. og tirsdag 3. november. Unntak gjelder besøk av nærmeste pårørende til de pasienter som er i livets sluttfase, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Krevende

-Dette er en krevende situasjon, sier Åsnes-ordfører Kari Heggelund, Sp.

NRK får tak i henne rett før nok et beredskapsmøte i kommunen.

UTFORDRENDE: Dette er en krevende situasjon, sier Åsnes-ordfører Kari Heggelund, Sp. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Ordføreren viser til at det et enormt arbeid som nå pågår, for å spore opp alle som har vært i kontakt med dem som har fått påvist covid-19.

Ordfører Kari Heggelund oppfordrer folk i denne situasjonen om å tenke over hvor mange de må være i kontakt med.

-Jo færre vi har som nærkontakter, jo mindre bidrar vi til å kunne spre smitten, sier hun.

Utbruddet er knyttet til en større samling mennesker i privat regi.

Deltakere på dette arrangementet hadde med seg smitten.

I Våler kommune sitter ledelsen i krisemøte, for å diskutere hvordan denne situasjonen skal håndteres og hvilke tiltak som skal settes i verk. Ingen er tilgjengelig for kommentar, før pressekonferansen senere i dag.

Det blir en felles pressekonferanse om saken klokka 18.00 på kommunehuset i Våler.