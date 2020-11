Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Covid-19 tar liv på mange sett. Jeg vil ikke bli tatt livet av ved å jobbe meg i hjel, sier Bente Bjørnhaug. Hun har vært leder for samfunnsmedisinsk enhet i Hamarregionen og hadde sin siste arbeidsdag fredag i kommunen.

– Kjempeheftig

Bjørnhaug er en av fire kommuneoverleger i Hamar.

– Det har vært en kjempeheftig periode der vi i perioder har jobbet døgnet rundt hvor det har vært liten tid til hvile, sier Bjørnhaug.

Ifølge Bjørhaug har hun jobbet to hundre timer som hun verken har fått kompensasjon eller avspasering for etter at pandemien brøt løs.

– Det syns jeg det er en viss urimelighet i når vi står i front og bidratt til at kommunen har tatt mange gode avgjørelser på et svakt grunnlag i vanskelige situasjoner.

Hun har vært så sliten at hun har grått hver gang hun har hatt fri. Og hun har også snakket med mange kollegaer som har det slik.

Årsaken til at hun sier opp er det hun kaller manglende ivaretakelse av arbeidsgiver.

Bjørnhaug er ikke alene. NRK har snakket med en rekke kommuneoverleger, som alle sier arbeidspresset er for stort, og at de ikke har tid til å ta seg fri.

– Er fortvilet

FORTVILER: Nestleder for leger i samfunnsmedisinsk arbeid, Meera Grepp forteller om utslitte leger. Foto: Mats Sparby / NRK

Nestleder i leger i samfunnsmedisinsk arbeid i Legeforeningen, Meera Grepp har stor forståelse for at Bjørnhaug og andre velger å si opp. Hun beskriver en dramatisk situasjon i flere kommuner.

– Jeg har snakket med kollegaer som er veldig fortvilet over den situasjonen de er i hvor de ikke får hvilt og vært sammen med familien på en normal måte. Flere er på gråten, sier hun

Legeforeningen har foretatt en undersøkelse som viser at flere står i fare for å måtte sjukemelde seg.

Hun sier dette er en trend, sjøl om noen kommuner har sikret gode ordninger.

– Undersøkelsen viser at det er flere kommuner enn det vi forventet som ikke tar hensyn til at leger også er mennesker og trenger hvile, sier hun.

Grepp er knallhard i kritikken.

– Jeg forstår ikke at en som arbeidsgiver ikke følger arbeidsmiljøloven. Det er jo ingen som klarer å jobbe sammenhengende over lang tid. Det viktigste er at en får hvilt ut. Leger er også mennesker, sier hun.

– Men kommuneoverleger får ti ekstra fridager og 40.000 ekstra. Er ikke det nok?

– Det er beregnet på noe mer arbeid. Ikke at en jobber 140 prosent over lang tid. Det er kollegaer som ikke har avspasert eller hatt ferie siden mars, sier Grepp.

Opptatt av likebehandling

Bjørnhaug er skuffet over Hamar kommune. Hun skjønner at også lederne her har hatt mye å gjøre.

– Det er greit at vi har hatt en arbeidsavtale. Men nå har vi stått i en ekstrem situasjon og jeg tenker at kommuner rundt omkring burde sett på galskapen i det å holde fast ved de ordningene som har vært, sier Bjørnhaug.

Kommunedirektør Christl Kvam i Hamar kommune sier at de som har avtaler på at de skal få overtidsbetalt eller avspasere får det. De som har en avtale med 10 dagers ekstra ferie får ikke overtidsbetalt.

Hun legger til at det ikke er noen arbeidslivsavtaler som tar høyde for en pandemi.

– Som øverste leder i Hamar kommune er jeg svært opptatt av at alle med lederlønninger likebehandles. Det er mange ledere i Hamar kommune som har jobbet svært mye, sier Kvam.

– Ekstra ressurser

LIKEBEHANDLING: Kommunedirektør Christel Kvam er opptatt av likebehandling mellom ledere. Foto: Roar Berntsen / NRK

Hun vil likevel ikke underslå at ansatte i samfunnsmedisinske enheter i mange kommuner har hatt det svært krevende.

– Vi har så langt det lar seg gjøre tatt inn ekstra ressurser for å verne de som har stått i den verste stormen.

Kvam mener rotering og ekstra ressurser når det topper seg er grep kommunen må ta for at belastninga ikke skal bli for stor.

Kvam er bekymret for at flere grupper nå nærmer seg grensa for hva som er tillatt overtid.

– Det tar jeg på det største alvor, og det betyr at hvis det fortsetter med å være utbrudd med jevne mellomrom, så må vi se på om vi kan leie inn ekstra bemanning.

– Ikke offer

Hun vil ikke kommentere enkeltsaker, men opplyser at kommunen har fått mange kvalifiserte søkere til stillinga som nå har blitt ledig. Hun er derfor ikke bekymret for rekrutteringa. Hamar har heller ikke hatt mange leger som har sluttet.

Bente Bjørnhaug er opptatt av at hun ikke er noe offer og at hun har det fint nå.

– Jeg er av de heldige som kunne finne meg en ny jobb. Men jeg er veldig lei meg for at jeg skal forlate alle de fine kollegaene mine som gjør en kjempeinnsats. Min bekymring ligger hos de og ikke hos meg sjøl, sier hun.