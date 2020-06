Protesterte mot vindmøller med hakekors

Odal vindkraftverk skal bygges med 34 turbiner på totalt 160 megawatt. De skal bygges på Sognkjølen og Engerfjellet. Prosjektet skal koste to milliarder kroner og stå ferdig i løpet av 2021.

Flertallet i kommunestyret sa i 2016 ja til vindkraftverket. Avtalene med grunneierne er gjort for flere år siden, og NVE har gitt lov. Akershus Energi og pensjonsselskapet KLP har fått jobben med å bygge. Arbeidet er i gang, men har vakt motstand. Blant annet ble veien sperret da skogsmaskinene kom.

Nå har noen festet et hakekors på kommuneskiltet som marker grensa mellom Stange og Nord-Odal.

– Symboliserer svik

Ap-ordfører Lise Selnes er opprørt over det. Hun synes det er trist.

Det er ikke tvil om at nazisymbolet er knyttet til vindmøllesaken. Både logoen til Nord-Odal kommune og utbyggerne er med på plakaten som er festet til skiltet.

Ap-ordfører Lise Selnes synes det er trist at nazisymboler blir knyttet til utbyggingen av vindkraftverk i kommunen. Foto: Jorun Vang / NRK

– Hakekorset symboliserer svik. Dette er en hån mot både oss og utbyggerne. Slike handlinger tar jeg sterk avstand fra. Vindmølleutbyggingen er en krevende sak for kommunen vår, men å koble det til nazisymboler gagner ingen. Det drar bare saken ned i søla, sier ordføreren.

Det var avisa Glåmdalen som først omtalte denne saken.

Vindkraftverket bestemt for lenge siden

Ordføreren var selv imot at det skulle bygges vindmøller i bygda, men sier at alle må forholde seg til det flertallet har bestemt.

Akershus Energi og pensjonsselskapet KLP har nylig overtatt jobben med å bygge vindkraftverket i Odalen. Prosjektet ble utviklet av det tyske selskapet E.On.

– Jeg tror at mange trodde at det ikke ble noe av. Det er lenge siden dette ble bestemt. Overraskelse ble dermed stor da arbeidet starta for noen uker siden. Debatten blusset opp. Det vekket mange følelser, sier Selnes.

– En trist sak

Tove Syndrol Johansen er kommunikasjonsrådgiver i Akershus Energi. Hun synes dette er en trist sak.

– Dette er ren vandalisme og hærverk.

Tove Syndrol Johansen er kommunikasjonsrådgiver i Akershus Energi som sammen med pensjonsselskapet KLP har jobben med å bygge Odal vindkraftverk. Foto: Eivind Rohne / © Eivind Røhne

Johansen sier at Odal vindkraftverk er et resultat av en lang og grundig prosess der alle har fått muligheter til å komme med sine synspunkter.

– Vi har stor forståelse for at lokalbefolkningen trenger informasjon. Mange er kanskje usikre på dette som foregår i lokalsamfunnet, men vindkraft er en villet politikk. Vi trenger mer fornybar energi for å nå klimamålene. Da må vi ta i bruk vind-, vann- og solenergi, sier Johansen.

Hun sier at de nå vil jobbe for å informere lokalbefolkningen fortløpende i byggeprosessen.

Det er et stort engasjement mot vindmøller i kommunen. Nylig ble Motvind, Nord-Odal etablert som et lag under Motvind Norge. Petter Johan Holt er talsperson for den lokale gruppa. Han tar avstand fra at nazisymboler kobles til vindkraftutbyggingen i kommunen.

– Det er forkastelig. De som har gjort dette ville ikke vår sak vel, sier han.

Han sier at de vil fortsette å jobbe mot videre utbygging, men sier at de vil ha fakta på bordet.

Ordføreren er opptatt av at alle syn må respekteres i en stor og vanskelig sak for kommunen.

– Ingen skal bli sett ned på uansett hva de mener, sier Selnes.