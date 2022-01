Bonde Lars Erik Gundersen i Ridabu i Hamar rusler langs den store stabelen av kunstgjødsel og børster av snø. Han kan være fornøyd med det valget han gjorde i august. Det var da han kjøpte kunstgjødselen.

Deretter ble det en fordobling av prisen. Innsparingen for ham var 1,1 million kroner.

Men det er ikke alle bønder som rakk å kjøpe tidsnok. Dermed får de økte kostnader, og det kan føre til at prisene på matvarer må økes.

Flere bønder mener at dette setter hele økonomien i gårdsdriften i fare.

– Hvis jeg heretter må regne med en million kroner ekstra i gjødselutgifter, og flere hundre tusen kroner mer i kostnader til strøm, sier det seg selv at det er ikke alle som har de marginene å gå på, sier Gundersen.

VARSLER PRISØKNING: Christian Anton Smedshaug.

Fagfolk innen landbruksøkonomi bekrefter at dette vil få store konsekvenser i 2022.

– I Norge har vi vært vant til 2–3 prosent prisøkning på matvarer pr. år, men jeg tror det fort kan bli 5–10 prosent gjennomsnittlig for alle matvarer, sier Christian Anton Smedshaug, daglig leder Agri Analyse.

Sult i fattige land

Han peker også på at dette slår helt forskjellig ut for rike land og fattige land i verden.

– I vår del av verden blir det høyere priser, men i utviklingsland kan det bli matmangel.

Smedshaug sier at mange bønder i fattige land ikke vil ha nok kjøpekraft til betale for den dyre kunstgjødselen.

PEKER PÅ KONSEKVENSENE: Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems, mener vi må belage oss på å betale for de faktiske kostnadene ved å produsere mat.

– Ingenting er gratis. Vi må være villige til å betale utgiftene ved å få god, trygg norsk mat på bordet, sier hun.

Hun peker også på de globale konsekvensene.

– De økte kostnadene er der for alle. Dette kan føre til et ustabilt matmarked i verden, som kan gå utover forsyningene.

Tema i landbruksforhandlingene

Den nye situasjonen kommer til å sette sitt preg på landbruksforhandlingene til våren.

Hurdalsplattformen er tydelig på at det skal komme «en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.»

AVVENTER LANDBRUKSOPPGJØRET: Landbruksminister Sandra Borch. Foto: Dan Henrik Klausen

Det er ingen tvil om at kostnadsutviklingen innen strøm og kunstgjødsel vil gjøre dette ekstra utfordrende.

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) svarer i en kommentar at prisøkningene er krevende for norske bønder. Hun sier at dette kommer til å bli et tema i landbruksforhandlingene.