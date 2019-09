Mattilsynet og politiet aksjonerer mot gård - tar ut 220 kyr

Mattilsynet aksjonerer i ettermiddag på en gård i Solør, med støtte av politiet. Det bekrefter begge etater til NRK.

Mattilsynet har tidligere tvangshentet cirka 100 kyr fra gården, fordi de mener dyreholdet er uforsvarlig.

Nå bekrefter Mattilsynet at de skal hente ut de 220 siste dyrene på gården. De ble ikke hentet sist, blant annet fordi flere dyr var drektige med kalver.

Bruker tvang mot bonden

Bonden på gården satte en trailer som veisperring inn mot gården i Solør for å holde folk ute. Nå er traileren fjernet. Foto: Mats Sparby / NRK

Politiet har sperret av gården så skuelystne og media ikke kommer på nært hold av aksjonen.

Mattilsynet skriver i en pressemelding at bonden selv har fått tilbud om å avvikle dyreholdet, slik at myndighetene slipper å bruke tvang. Bonden har tidligere nektet å avvikle dyreholdet. Bonden har forsøkt å få omgjort Mattilsynets vedtak tre ganger i retten, uten å få medhold.

Klokken 13.20 har Mattilsynet foreløpig ikke startet med å frakte dyrene vekk fra gården.

AKSJONERTE: Politiet satte opp sperringer utenfor gården i Solør, hvor Mattilsynet henter ut 220 kyr. Foto: Mats Sparby / NRK

I en e-post til NRK opplyser Mattilsynet at de tar ut de 220 dyrene på bakgrunn av at dyrene over lang tid har fått dårlig stell og levd under dårlige forhold. Rundt 20 kalver, som Mattilsynet har klart å spore, blir igjen på gården og blir ikke destruert.

«I tillegg er det så mange brudd på reglene som skal sikre trygg mat at rundt 200 av dyrene ikke kan gå inn i matkjeden», sier Mattilsynet.

Store mangler ved dyreholdet

DYRETRANSPORT: Også denne gangen blir dyrene fraktet vekk av biler med tildekkede skilter. Foto: Mats Sparby / NRK

I meldingen skriver mattilsynet at de har pålagt bonden å avvikle dyreholdet. Ettersom bonden ikke har etterfulgt pålegget, sier Mattilsynet at de må gjennomføre avviklingen.

«Inspektørene har tidligere funnet hauger av døde dyr som lå åpent utendørs med fri tilgang for gnagere, fugler, ville dyr og også for grisene på gården. Det har vært uhygieniske forhold og dårlig orden på merking av dyr og rapportering av medisinbruk. Dødeligheten blant dyrene har vært langt over det som er vanlig», skriver de videre.

Mange av dyrene har manglet øremerker, dyr har blitt merket med feil øremerker og bonden har ikke rapportert til Husdyrregisteret innen gitte frister. Bruken av medikamenter og medisiner er ikke blitt rapportert innen fristen.

Mattilsynet har over en lengre tid forsøkt å få avviklet dyreholdet ved gården. På grunn av pågående rettssaker har prosessen dratt ut i tid. Det har derfor tatt lang tid å få avviklet dyreholdet.

De skriver videre at dyrene vil bli avlivet for å unngå mer lidelser.

Aksjonerte også i juli

MØKK: Mattilsynet har tatt flere bilder under tilsyn på gården. Dette bildet ble tatt før aksjonen i sommer. Foto: Mattilsynet

I starten av juli aksjonerte Mattilsynet mot den samme gården. De fikk bistand av politiet, som fraktet dyrene fra gården i slaktebil uten registreringsskilter.

Den gangen tok de med seg 100 kyr.

– Det er helt tragisk, sa bonden, som sto utenfor politisperringene og fulgte med på det som skjedde på gården.

Bilder NRK fikk tilgang til viste dyr som var tydelig avmagra, og dyr som sto i møkk. Bildene ble tatt under tilsyn utført av Mattilsynet ved flere anledninger over en lengre periode.

– Dette er tragisk for alle parter. Dyra har ikke hatt det bra. Derfor måtte de avlives, sier avdelingsleder i Mattilsynet, Ingrid Bjerke-Matsson.

Forut for aksjonen i juli hadde bonden vært i en langvarig konflikt med Mattilsynet. Mattilsynet mente at det hadde vært lite hygieniske forhold og dårlig orden på merking og medisinbruk ved gården.