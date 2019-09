Bonde vil anmelde Mattilsynet

Mattilsynet tvangshentet denne uken storfe for andre gang på en gård i Solør.

Bonden reagerer sterkt på måten dette skjedde på.

– Man frakter klart drektige dyr. Det har jeg også fått bekreftet fra Mattilsynet. De mener de har grunnlag for det, men der er vi uenige, sier bondens advokat Jon Hammervold.

HENTES UT: Dette er dyrene som blir hentet ut av Mattilsynet. Foto: Mats Sparby / NRK

Mattilsynet har hentet til sammen nær 200 kuer, kviger og okser. Tvangsvedtaket gjelder både dyrevelferd og manglende sporbarhet på dyra. Bonden har ikke klart å bevise hvor dyra stammer fra, om de har vært sjuke, eller om de er medisinert.

Nå slår bonden tilbake, fordi han mener Mattilsynet har brutt dyrevernloven på flere punkter når de hentet dyrene for å sende dem til destruksjon (de blir ikke slaktet for salg, fordi manglende sporing gjør dem uegnet som menneskemat, ifølge Mattilsynet).

Mattilsynet mener det har vært dårlig dyrevelferd på gården over lang tid, og at bonden har fått mange sjanser til å rette opp.

Sto opptil 10 timer på slakterbilen

Bondens advokat sier det er flere ting som skjedde under aksjonen som gjør at bonden vil anmelde Mattilsynet.

POLITIESKORTE: Mattilsynet mener slakterbilene må ha politieskorte, fordi at de har blitt forsøkt hindret på vei til slakteriet. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– De skilte ku og kalv under henting. Da får ikke kalven mat. Selv om det er dyr som skal avlives, så skal de selvfølgelig ikke lide.

– Mattilsynet lot dyrene stå for lenge på slakterbilen. Dyrene ble fraktet opp på bilen og sto der i seks timer. I tillegg kommer reisen, og da sto dyrene på bilen i til sammen opp mot ti timer, hvis det jeg er blitt fortalt stemmer, sier Hammervold.

Mener Mattilsynet har opptrådt kritikkverdig

Han påpeker at det er viktig at Mattilsynet gjør en skikkelig jobb.

– Her tyder det på at det er noe som har glippet, og det er det vi ønsker å undersøke og rette opp i. Og det haster jo, for disse dyrene lider nå, sier Hammervold.

Mattilsynet påpeker at bonden har fått tilbud om å avvikle dyreholdet, slik at myndighetene slipper å bruke tvang. Bonden nektet, og forsøkte å omgjøre Mattilsynets vedtak tre ganger i retten, uten å få medhold.

Begynte å kalve mens aksjonen pågikk

Bonden sier en av kuene hans begynte å føde etter at hun var klargjort for transport, og mener det viser at Mattilsynet ikke hadde sjekket dyret bra nok.

Regiondirektør i Mattilsynet, Wenche Aamodt Furuseth, bekrefter at ett dyr begynte å kalve, men avviser at den da stod på slaktebilen.

– Jeg kan bekrefte at vi har fraktet drektige dyr, og det er helt vanlig. Fødende dyr derimot, skal ikke fraktes og det har vi heller ikke gjort, sier Aamodt Furuset.

MØKK: Mattilsynet har tatt flere bilder under tilsyn på gården. Dette bildet ble tatt før aksjonen i sommer. Foto: Mattilsynet

Hun bekrefter også at de har skilt ku og kalv, og at det var for å gjøre transporten for dyrene tryggest mulig.

– Vi forsøker alltid å ta vare på dyrevelferden på best mulig måte, og vi streber etter at transporten skal gå på kortest mulig tid. Denne gangen så krevde transporten politieskorte for at vi skulle være sikre på at transporten kom trygt fram, og derfor tok det litt mer tid enn vanlig, sier Aamodt Furuseth.

Regiondirektøren sier det kun unntaksvis tar så lang tid, men at det uansett er helt innenfor regelverket.

– At vi blir anmeldt kan vi bare ta til etterretning, sier Aamodt Furuseth.