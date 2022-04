Martin druknet som 4-åring: Nå vil han finne jenta som redda livet hans

Minnene strømmer på når 24 år gamle Martin Solbu Stangebye er tilbake på Jorekstad fritidsbad i Lillehammer.

Han tenker på påska for 20 år siden, da han og familien hans var på ferie her.

– Å være tilbake er rart, men også litt godt, sier Stangebye, som ikke har vært i badet siden 2002.

Stangebye var fire år gammel da han forvillet seg fra barnebassenget til et av de dypere bassengene. Han kunne ikke svømme, og klarte ikke holde kroppen over vann.

I 2-3 minutter lå 4-åringen på bunnen av bassenget, 1,6 meter ned, før ei 11 år gammel jente hentet ham opp.

– Jeg lå ved bassengkanten og var klinisk død, men hun begynte med livreddende tiltak, sier Stangebye.

Nå håper han å finne jenta som redda livet hans.

VAR BEVISSTLØS: Hadde det ikke vært for den 11 år gamle jenta, hadde ikke Stangebye kunne kommet tilbake til fritidsbadet 20 år etter. Foto: Mette Vollan / NRK

«Kom unna med skrekken»

Familien til Stangebye har hytte i Gausdal, ikke langt fra Lillehammer. Det var der de tilbrakte påska i 2002.

I den gamle hytteboka er det skrevet om hendelsen:

«Takket være snarrådighet av en liten pike (Michell) og livredning fra badevakten Dino, slapp vi unna med sjokket og skrekken», står det i hyttedagboka fra påska 2002.

– Jeg vet at mamma og pappa hadde litt kontakt med jenta rett etter hendelsen, men den kontakten har dessverre forsvunnet.

Stangebye vet altså fornavnet hennes, Michell(e). Men noe mer enn dette vet han ikke om den nå 31 år gamle kvinnen.

– Jeg ønsker å komme i kontakt med denne damen for å takke henne. Hadde det ikke vært for henne så hadde jeg ikke opplevd de fine tingene jeg har gjort de siste 20 åra, sier han.

Drukning Ekspandér faktaboks Drukning har tre mulige utfall: døden, sykelighet eller ingen konsekvens.

Drukning er en av de vanligste årsakene til død blant gutter i alderen 5-14 år på verdensbasis. Amerikanske tall viser at de fleste barn som drukner i basseng, har vært ute av syne for foreldrene i mindre enn fem minutter.

75 personer omkom i drukningsulykker i 2021. Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk er det en nedgang på 14 % sammenlignet med 2019. Hele 60 % av de som omkom var 60 år eller eldre. Førstehjelp ved drukning Varsle 110-112-113.

Merk deg ulykkesstedet.

Tenk på egen sikkerhet.

Redd personen opp fra vannet hvis mulig.

Start livreddende førstehjelp.

Dersom pasienten puster normalt: Legg den forulykkede i sideleie. Overvåk til hjelp kommer. Forebygg nedkjøling.

Dersom pasienten er livløs: Sørg for frie luftveier. Start Hjerte/Lunge-redning med fem innblåsinger, 30 kompresjoner, så to innblåsinger og 30 kompresjoner helt til hjelp kommer. Kilde: Vestfold Interkommunale Brannvesen/Redningsselskapet/SNL/NHI

Den første alvorlige hendelsen

Livvaktene i hallen fikk raskt øye på 4 år gamle Stangebye som lå bevisstløs ved bassengkanten. De begynte med førstehjelp og tilkalte sykebil.

Terje Rønning er daglig leder på Jorekstad fritidsbad. Han husker godt hva som skjedde i påska 2002.

Han var på påskeferie og ble oppringt av de ansatte.

– Jeg fikk beskjed om at de hadde hentet opp et barn som var blått. Det er det verste som kan skje. Dette var den første alvorlige hendelsen vi hadde, sier han.

TILBAKEBLIKK: Martin Stangebye møter Terje Rønning på Jorekstad 20 år etter hendelsen. 24-åringen får se rapporten som ble skrevet da han druknet i bassenget. Foto: Mette Vollan / NRK

Rønning hedrer jenta som dykket ned i bassenget for å hente 4 år gamle Stangebye. Han mener også livvaktene gjorde en god jobb.

– Det er vanskelig å si om noe kunne blitt gjort annerledes. Men ofte er det gjester som hjelper til når slikt skjer. Nå har vi kamera som varsler dersom det skjer drukning i anlegget, men det kom ikke før i 2012, sier han.

I rapporten fra ulykken står det at 4-åringen lå på bunnen av bassenget, 1,6 meter ned.

Rønning legger til at han ikke vet hvem jenta er.

– Hun var her en gang etter hendelsen, men vi har ikke noe informasjon på henne, sier han.

Vet du hvem kvinnen er?

Etter hendelsen ble 4 år gamle Stangebye invitert tilbake til fritidsbadet. De ansatte ville prøve å forhindre at han skulle få varige konsekvenser fra hendelsen.

PÅ SYKEHUSET: Legene på sykehuset mente Stangebye hadde hatt uvanlig flaks. Etter ett døgn var han tilbake på hytta igjen. Foto: privat

Stangebye sier nå at han liker å bade. Han tror hjelpen han fikk etter hendelsen reddet ham fra å frykte vannet.

– De hadde stengt hele hallen, så det var bare meg, en livvakt og antakeligvis min mor eller far som var her. Vi tilbrakte en hel dag her, slik at jeg kunne få gleden av å være i basseng tilbake.

ØNSKER KONTAKT: Har du tips som kan hjelpe Stangebye med å finne kvinnen som reddet ham? Kontaktinfo finner du nederst i denne saken. Foto: Mette Vollan / NRK Foto: Mette Vollan / NRK

– Om det er noen der ute som kjenner en dame som reddet en liten gutt på Jorekstad for 20 år siden, så vil jeg gjerne høre fra dem, legger Stangebye til.