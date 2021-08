Endelig får de sykle over fjellet igjen: – Det er nesten så tårene kan trille

Siden 1999 har Birken arrangert både skirenn, løp og sykkelritt hvert år. Men pandemien har gjort at Birken-sjefen hele fire ganger har måtte gå ut og avlyse arrangement.

Nå blir det rigget til Birken Sykkelfestival i Håkons Hall i Lillehammer igjen for første gang siden 2019. Neste helg skal løpe etter planen gå.

Tor Skraastad har vært med som logistikkansvarlig i 24 år. Han får klump i halsen av tanken på å endelig være i gang igjen.

GLEDER SEG: – Vi lever og ånder for birken og for arrangementene våre, sier Tor Skraastad. Han har savna Birken under pandemien. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det blir stort når vi ser ryttarane komme ned her. Det er to år siden sist så det blir spesielt. Det er nesten litt så tårene kan trille, sier han.

Lørdag morgen klokka 8 starter de første på den 86 kilometer lange turen over fjellet fra Rena til Lillehammer.

Må ha grønt koronapass

Sykkelrittet arrangeres samtidig som Norge har høyt antall koronasmittede for tiden.

– Vi er sikre på at vi har et trygt arrangement som nå er godkjent både nasjonalt og lokalt av kommuneoverlegene, sier Birkebeiner-sjef Eirik Torbjørnsen.

Alle som skal delta må ha grønt koronapass. Om de ikke har det får de tilbud om å ta en gratis hurtigtest før start, forteller Torbjørnsen.

GLEDER SEG: Daglig leder i Birken AS, Eirik Torbjørnsen ser fram til å ønske utøvere og publikum velkommen til Birken Sykkelfestival. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I og rundt Håkons Hall i Lillehammer er det meteren og håndsprit som gjelder, på lik linje med andre offentlige steder.

Birken-sjefen forteller at de følger Covid- forskriften som gjelder for store arrangement. Rittet går med færre deltakere enn vanlig, og syklistene starter på ulike tidspunkt og i puljer med ti minutters mellomrom.

– På rittet og Birkebeinerløpet helga etter er det rundt halvparten så mange deltakere i forhold til det som er vanlig i et normål-år, sier Torbjørnsen.

– Rørende

Tross restriksjonene gleder Birkensjefen seg stort til å endelig møte deltakerne igjen.

– Vi har venta, vi har hatt noen nederlag og vi har måttet innse at pandemien har tatt oss, men nå er det endelig tid for arrangere Birken igjen.

Mange tusen deltakere har Birken som et naturlig treningsmål. Ifølge Torbjørnsen har også deltakere gleda seg til å komme i gang igjen.

– Det er ganske rørende for meg som leder av Birken å høre alle historiene om det savnet folk har hatt. Men, nå er Birken tilbake, og vi tilbyr både et ritt og et løp med til sammen nesten 10 000 deltakere, og det er vi glade for, sier han.