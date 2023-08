Birkebeinerrittet har vært en av de store trimbastionene i Norge. Rittet mellom Rena og Lillehammer har nærmest vært en folkebevegelse.

Men når rittet nå går av stabelen lørdag, rittet som markerer et 30-årsjubileum, er det med et betydelig mindre startfelt enn da arrangementet var på høyden.

I toppårene var det 17.000 påmeldte til Birkebeinerrittet, nå er tallet nede i cirka 4.000. Og arrangøren sliter med å få unge deltakere og kvinner.

Regnskapet for 2022 viser dessuten røde tall og et driftsunderskudd på 4 millioner kroner. Birken AS har også mistet en tredjedel av egenkapitalen sin.

Og tall viser at det ikke bare er Birken som sliter.

En «hype» er over

SPREK STYRELEDER: Tim Bennett har selv syklet Birken 15 ganger, men sier popularitets-boomen definitivt er over. Foto: Privat

President og styreleder for magasinet Kondis, Tim Bennett, mener det er åpenbart at rittets popularitet har dalt.

– Statusen til Birkebeinerrittet er nedadgående, det er det ingen tvil om. Det har vært en «hype», hvor rittet var prestisjefylt og noe som flinke folk skulle gjøre for å skryte litt. Det er definitivt over.

Han sier at han selv har syklet Birken femten ganger, og var en av dem som satt klar foran PC-en da påmeldingen startet, for å sikre seg plass.

– Det var om å gjøre å melde seg på før det ble fullt.

Bør ha ett ritt

Bennett mener man nå bør fokusere på å ha ett ritt, fremfor mange forskjellige varianter, som ultrabirken og elsykkel.

– Går man tilbake til ett birkebeinerritt tror jeg at det kan vokse igjen. Birkebeinerrittet er kult, og et ritt som alle kan gjøre. Og Birken burde klare å ha 8–9000 deltakere.

Han sier dessuten at problemene til Birken ikke er unike, men at sykkelsporten som helhet sliter med å engasjere.

– Sykkelsporten klarer ikke å tiltrekke seg mosjonisten. Og det er dyrt og vanskelig å komme seg til ritt. Det virker som rittenes status generelt er nedadgående.

– Det er ikke krise

POSITIV: Styreleder for Birken AS, Lasse Kollerud, mener det ikke er en krisesituasjon. Men han mener man må brette opp ermene og jobbe for å forbedre situasjonen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Lasse Kollerud, styreleder i Birken AS, mener Birkebeinerrittet tross en nedgang i antall deltakere er et vellykket arrangement.

– Jeg vil jo si at det er populært. Det er ikke krise. Men vi må nok sette oss ned og se på litt trender i markedet. Ikke minst rette oss mot de yngre, som ikke er like konkurransepreget som de eldre.

Han sier de nå ser på hvilke arrangementer man skal ha, hvordan de skal gjennomføres og organiseres.

Når det gjelder nedgangen for sykkelritt generelt, mener han at det er en stor problemstilling å ta tak i.

– Jeg tror det er langsiktige trender som er vanskelig å påvirke. Du ser det på medlemstallene i Sykkelforbundet og antall lisenser, det har samme trenden som rittene.

HISTORISK: Birkebeinerrittet er tradisjonsrikt. Her er bilder fra det første rittet. Foto: Birken

Stor nedgang for rittene

En indikator på deltakelsen i ritt er ifølge Norges Cykleforbund antallet som kjøper engangslisens for sykkel.

Tallene viser at mens det var rundt 60.000 nordmenn som kjøpte engangslisens i årene 2010-2013, var tallet for 2022 drøyt 10.000.

GENERALSEKRETÆR: Kjersti Størset innrømmer nedgangstider for ritt, men tror på nye høyder. Foto: pressebilde

Kjersti Størset, generalsekretær i Norges Cykleforbund, sier man har vært inni en vanskelig tid, og at det var nedgang for rittene også før pandemien.

– Det er ingen tvil om at det har vært en glanstid og at man har vært nede i en bølgedal. Det betyr ikke at man ikke kan ha en glanstid igjen. Det er defensivt å tenke at man ikke kan få det til igjen.

Hun mener at signalene i miljøene er mer positive enn for kort tid siden, men at rittene har fått konkurranse via moderne teknologi.

– Det har kommet mye teknologi og apper som folk liker å bruke, det gjelder også for sykkel.

Våt fornøyelse i år

Størset har noen tanker om hva sykkelforbundet kan gjøre for å gjenreise rittenes popularitet.

– Det er alfa og omega med en god klubbaktivitet. Det er viktig å ha et felles treningsmål i en klubb, det være seg Birken eller et annet ritt. Vi som forbund må være flinke til å støtte klubbene våre.

Og hun mener det er viktig å være realistisk.

– Kanskje bør vi legge ned lista. Det er bedre å ha et lite arrangement enn intet arrangement, og prøve å bygge det opp igjen.

DAGLIG LEDER: Eirik Torbjørnsen lar seg ikke skremme av at det er meldt regn. Han sier Birkebeinerrittet skal være en liten manndomsprøve. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kanskje er det litt symbolsk for utfordringene Birken står i, at årets jubileumsritt ser ut til å bli en våt fornøyelse. Det er meldt store mengder nedbør i helgen.

Men det tar ledelsen, ved daglig leder Eirik Torbjørnsen, med fatning og et smil.

– I fjor var det sol, i år blir det nok litt bløtt og sikkert en prøvelse for noen. Men traseen er bygd for å tåle en del nedbør. Og Birken skal være en utfordring for alle.