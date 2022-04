Fjellhytta har fått mobildekning for første gang

Det svært populære turområdet langt inne i høyfjellet har aldri tidligere hatt mobildekning.

For fire år siden tok et jordras med seg den gamle kobberlinja til fasttelefonen. Dermed har den store turisthytta med 185 sengeplasser vært uten forbindelse siden da.

– Dette er en gledens dag, sier daglig leder ved Leirvassbu, Christian Sulheim.

NÅ KAN HAN RINGE: Daglig leder Christian Sulheim ved Leirvassbu. Foto: Even Lusæter / NRK

Følger med skredvarsel og værmelding

Kobbernettet er i ferd med å bli avvikla og er historie om noen år. Og det er ingen selvfølge at Telenor skal bygge ut mobilmaster i tynt befolkede områder.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen legger ikke skjul på at utbyggingen ved Leirvassbu isolert sett ikke går i balanse.

– Men det går an å kombinere forretning med samfunnsansvar, sier han.

Amundsen sier at de fikk til et samarbeid med det offentlige, og at de da kunne strekke seg langt.

TELEFON TIL FJELLS: Dekningsdirektør Bjørn Amundsen med fjelltoppen Kyrkja i bakgrunnen. Foto: Even Lusæter / NRK

Like ved Leirvassbu ligger fjelltoppen Kyrkja. Med sine 2032 m.o.h. regnes den som det geografiske midtpunktet i Jotunheimen, og er et turmål for mange. Det har vært svært tungvint å være uten telefonforbindelse for dem som jobber der.

– Det kan være alt fra bookingsystemet til betaling til og fra kunder, sier Christian Sulheim.

Det blir på alle måter sårbart når det ikke er vegsamband om vinteren, og transport foregår med snøskuter og beltevogn.

Sulheim er fornøyd med samarbeidet med Telenor.

– Vi hadde en stor utfordring. Så fikk jeg kontakt med dekningsdirektøren. Han var tøff, men lydhør.

Fjellturistene er nå storfornøyde med å kunne bruke telefonen sin ved fjellhytta.

– Jeg bruker mobiltelefonen til å sjekke apper og kart. Jeg følger med på skredvarsel og yr, sier Nora Robberstad, mens hun står utenfor Leirvassbu i strålende solskinn.

Store hytter uten dekning

Glitterheim er en av de store turisthyttene i Norge som ikke har mobildekning. Her er det 137 sengeplasser. Daglig leder Knut Vole sier at det er nettopp når det er dårlig vær at de trenger kontakt, og at det kan skape kritiske situasjoner.

IKKE DEKNING: Knut Vole hos Glitterheim i Jotunheimen sier de må gå langt for å få dekning med mobilen. De har enn så lenge en fasttelefon som fungerer. Foto: Even Lusæter / NRK

De har fasttelefon, men den skal jo etter hvert legges ned.

– Vi har erfart at vi må opp i 1900 meters høyde for å ha mobildekning. Det sier seg selv at vi kan ikke reise rundt med snøskuter for å få kontakt med omverdenen, sier Vole.

Bedre sikkerhet for alle

Nødetatene er svært fornøyde med at det blir bedre mobildekning i fjellet.

– Vi har hatt eksempler på at redningsarbeidet har vært vanskelig på grunn av ustabil og varierende dekning, sier politibetjent Roger Haugen.

GLAD FOR BEDRE MOBILNETT; Politibetjent Roger Haugen. Foto: EVEN LUSÆTER / NRK

Han understreker at nødnumrene kan brukes av alle, uavhengig av hvilken operatør du har for din mobiltelefon.

Telefonen vil automatisk søke opp det nettet som er tilgjengelig i området. Det er heller ikke nødvendig med simkort.

Selv om Leirvassbu nå har mobildekning blir det ikke nødnett her, ifølge DSB.

Sigurd Heier i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), sier det alltid er positivt at Telenor styrker dekningen sin, men at de ikke har noen planer om å bruke mobilmasten til å etablere nødnett.

Ny fjelltrakter står for tur

Bjørn Amundsen sier at Telenor nå vurderer å bedre dekningen i flere fjellområder.

– Vi ser på hvordan vi kan få løst dekningen for andre områder med tilsvarende modell, der vi samarbeider med det offentlige, sier han.

Dekningsdirektøren understreker at de nå er i en kartleggingsfase, der de vurderer ulike steder og i hvilket tempo utbyggingen skal skje.

99,98 prosent av befolkningen i Norge har mobildekning der de bor. Men 14 prosent av arealet i Norge er uten dekning.

Amundsen peker på at for eksempel er store deler av strekningen fra Leirvassbu og over til Beito er uten dekning.

– Ta gjerne med deg telefonen på fjelltur. Men planlegg alltid ut fra at det ikke er dekning, at batteriet går ut eller at telefonen ikke virker, sier dekningsdirektøren.