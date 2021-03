Roy har verken mobil- eller nettdekning. Fasttelefon er det beste Telenor kan tilby

– Her er det helt dødt som vanlig, konstaterer Roy Andresen mens han holder mobilen i lufta for å finne dekning.

Se for deg at du hverken kan ringe eller bruke nett på mobilen din hjemme. Din eneste kontakt med omverdenen går via en fasttelefon.

Dette er virkeligheten til Andresen og kona i Vassenden i Søndre Land, knapt 10 mil fra Oslo.

GAMMELDAGS: De fleste har kvittet seg med fasttelefon for lengst, men for Roy og kona er dette den eneste muligheten til å kommunisere ut. Foto: Arne Sørenes / NRK

Telenor kutter linja

Ekteparet har i mange år hatt såkalt kobberlinje inn til eneboligen, som ligger i et område med dårlig mobildekning.

Men, i januar kom beskjeden fra Telenor: De kutter linja som er parets eneste kontakt med verden utenfor.

– Helt håpløst, sier Roy.

Telenor har leveringsplikt på telefoni over hele landet og er ansvarlige for situasjonen hos ekteparet Andresen.

Kobberlinjene i Norge har blitt over 100 år og er modne for utskiftning. Innen 2022 skal de fases helt ut, har Telenor bestemt, men det finnes ikke alltid gode erstatninger.

Spesielt ikke for dem som bor avsidesliggende til.

TELEFONBORD: Ekteparet har fortsatt et eget bord til fasttelefonen sin som er avhengig av å stå i nærheten av den forsterkende antenna som så vidt har signal gjennom vindusruta. Foto: Arne Sørenes / NRK

Utfasing av fasttelefonnettet Ekspandér faktaboks Telenor kommer til å fase ut fasttelefonnettet (kobbernettet) innen 2023. Tallet på abonnenter har gått drastisk ned de siste årene (om lag 200.000 nå), og er forventet å falle fort. Før fasttelefonnettet er koblet ned er Telenor avhengig av at det finnes alternativer, enten fiber eller mer mobildekning. Telenor meldte tidligere i år at de fra 1. mai i år ikke vil utføre feilrettinger på kobbernettet, med mindre det ikke finnes andre alternativer der det er fast bosetning. 17 prosent av Norges flateareal mangler mobildekning i dag. Det finnes ikke nøyaktige nok tall på hvor mange personer eller husstander som mangler helt eller delvis mobildekning. Kilde: Telenor

Blir satt 30 år tilbake i tid

Løsningen Telenor tilbyr ekteparet er en fasttelefon med en forsterkende antenne som bruker det bitte lille mobilsignalet som når fram til huset.

Antenna vil ikke hjelpe på mobilsignalet, men gjør at han kan ringe med fasttelefonen.

Roy mener at løsningen Telenor foreslår, er dårlig.

– Jeg må sitte her for å ringe a mor, sier han, og rister på hodet der han sitter ved siden av det lille bordet fasttelefonen hans står på.

På kobbernettet hadde han en trådløs telefon som rakk over hele tomta.

– Jeg er jo satt 30 år tilbake i tid ved å måtte sitte her for å prate. Går du utenfor har du ikke kontakt med folk.

Til lokalavisen Hadeland har Roy tidligere uttalt at han kommer til å dø hvis han får hjerteinfarkt hjemme. Mobilen fungerer først fire kilometer fra huset.

– Vi har vært hjemme hos Roy og ser at løsningen vi kan tilby som et alternativ fungerer, sier moderniseringsdirektør i Telenor, Arne Quist Christensen.

17 prosent mangler mobildekning

Ekteparet er langt fra de eneste som har dårlig eller ingen dekning på telefon og på bredbånd. I Risberget på Finnskogen i Våler kan mobildekningen forsvinne når strømmen går. Også en rekke andre steder er tilgangen dårlig.

17 prosent av Norge sitt flateareal mangler mobildekning i dag.

Selv om Telenor mener fasttelefonen de har gitt ekteparet er en god nok løsning, mener Roy det er både for lite og for sent.

LØSNING: – Vi ser at denne gir en bra kvalitet på tjenesten, sier Quist Christensen i Telenor. Foto: NRK

– Vi er i 2021 og en digital verden. Det er trist at både vi og mange andre ikke har mulighet til å delta i den, sier han.

Foreløpig har Telenor få konkrete planer om å gjøre noe med den dårlige mobildekninga:

– Dette området har fra bra til mindre bra mobildekning. Dersom kommunen er interessert vil vi invitere til et samarbeidsprosjekt for å se hva vi kan gjøre for å forbedre dekningen, sier Arne Quist Christensen i Telenor.

– Helt uhørt

– Det er jo helt utrolig at folk i 2021 ikke skal ha mulighet til å ha forbindelse med omverdenen.

UTROLIG: Stortingsrepresentant for Oppland Arbeiderparti, Rigmor Aasrud, har selv vært å besøkt Roy i Søndre Land. Hun mener at situasjonen hans er helt utrolig. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Det sier Rigmor Aasrud. Hun sitter på Stortinget for Oppland Arbeiderparti, og er første nestleder i arbeids- og sosialkomiteen. Hun og Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, har også vært på besøk hos Roy.

– Jeg fant ikke fram da jeg skulle kjøre opp til han, så jeg prøvde å ringe, men det var jo nytteløst, sier Aasrud.

– Det er jo helt utrolig at folk i 2021 ikke skal ha mulighet til å ha forbindelse med omverdenen. Jeg synes det er helt uhørt at Telenor både gir sånne beskjeder, og ikke følger opp ordentlig, sier hun.