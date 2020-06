Fra jordbærbygda Valldal til stupbratte fjellsider i Trollstigen i Rauma slynger det seg elleve kilometer med Norges mest attraktive asfalt. Veistrekningen er vanligvis stappfull av turistbusser og campingvogner på snirklete veier, og ble i fjor besøkt av 1,1 millioner turister. Men området har aldri hatt mobildekning.

– Det har vært mange trafikkskader der nødetatene ikke har fått beskjed, og Vegvesenet har lenge hatt et ønske om å få til dekning i området. Når ser det ut som vi skal klare det, sier prosjektleder i Telia, Erik Kværnmo.

Basestasjon i nasjonalpark

Utbyggingen startet onsdag 24. juni i, og basestasjonen skal plasseres midt i den Reinheimen nasjonalpark. Dette betyr strenge restriksjoner for Telia. Prosjektet er derfor et grønt pilotprosjekt, der strømforsyningen skal baseres på solceller og vindturbiner.

GRØNNE AMBISJONER: Prosjektleder Erik Kværnmo håper etter hvert å kunne rulle ut pilotprosjektet flere steder i landet. Foto: Frode Berg / NRK

Kværnmo håper at basestasjonen står ferdig i løpet av august, og opplyser at vindturbinene blir så små at de ikke vil være til sjenanse for utsikten.

– Det første vi gjorde var å snakke med de ansvarlige for nasjonalparken for å høre hva som er viktig for dem. Vi har gått frem steg for steg, og fått veldig stor hjelp fra lokalpolitikere hele veien, sier han.

Trollstigen har endeleg opna. Du trenger javascript for å se video. Trollstigen har endeleg opna.

110-sentralen: – helt nødvendig for å få rask hjelp

Avdelingsleder ved 110-sentralen i Møre og Romsdal, Kjetil Vikås, forklarer at det hittil har vært umulig å få kontakt med nødnettet fra mobiltelefon langs strekningen.

– Den eneste muligheten har vært via fasttelefon eller satellitt, og det er helt nødvendig med mobilnett for å få rask hjelp, sier han.

I 2016 skjedde en alvorlig bussulykke på strekningen der en buss kjørte av veien og en person døde. Vikås er glad for at det nå endelig blir mulig å ringe for å varsle om ulykker.

Ikke bekymret for naturområdene

Tidligere ordfører i Norddal kommune, Arne Sandnes, har jobbet i flere år med å få gjennomslag for utbyggingen. Han gleder seg over at veien nå blir tryggere å ferdes på.

– Dette er tross alt høyfjellet med smale og krokete veier, og de besøkes av svært mange ukjente trafikanter fra utlandet. Endelig har vi fått gjennomslag, og jeg håper det gir et forventa resultat, sier han.

KRONGLETE VEI: Reiselivsnæringen og nødetatene har vært bekymret for den manglende dekningen, da deler av veien både er smal, svingete og utfordrende å kjøre. Foto: Roar Strøm / NRK

Sandnes er ikke bekymret for naturinngrepene, og har heller ikke opplevd motstand fra andre.

– Veien er tross alt det største inngrepet i naturen her oppe, og det står allerede ei mast for nødnettet. Arbeidet som nå skal skje med mobilmasta er minimalt i forhold, sier han.

Håper å få dekning på alle veier

Telia har et mål om at løsningen skal være såpass økonomisk at den også kan tas i bruk andre steder. I dag står nemlig flere norske turiststrekninger uten mobildekning.

– Mitt håp er at vi skal kunne løse problemet med denne teknologien, og at vi klarer å trimme det ned på et akseptabelt økonomisk nivå, sier Kværnmo.