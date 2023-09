To leger jobbet for fem - overlege Margrethe (43) mener mange strekker seg lenger enn de bør

«Forsvarlige arbeidstidsordninger har høy prioritet i Legeforeningen. Dette er noe vi jobber med hele tiden. Vi har jevnlige medlemsundersøkelser om arbeidstid, og vi forhandler tariffavtaler annet hvert år for å sikre forsvarlige arbeidsforhold. Vi har streiket to ganger siden 2016. Først for å sikre legenes arbeidstidsordninger på sykehus, og i 2020 for å stoppe en helt ubegrenset arbeidsforpliktelse på legevakt.

Det er et faktum at leger har lange arbeidsdager og høyere arbeidsbelastning enn gjennomsnittet av norsk arbeidsliv. Det ville ikke være mulig å dekke behovet for leger dersom alle legene jobbet 37,5 timers uke.

Det å gå i vakt i dag er ikke nødvendigvis det samme som for ti år siden. Over tid har leger blitt tildelt stadig flere arbeidsoppgaver, men ressursene for å løse oppgavene følger ikke med. Den senere tiden har også rekrutteringsutfordringer medført at belastningen mange steder har blitt enda mer krevende.

Vår viktigste oppgave er å jobbe for at medlemmenes rett til et forsvarlig arbeidsliv blir ivaretatt. Da må vi sikre at det som allerede er avtalt blir fulgt opp. Vi har tillitsvalgte på alle landets sykehus som hver dag arbeider for at våre medlemmer skal ha et godt arbeidsmiljø.

Legeforeningen har tariffavtalt en tosporet tillitsvalgtordning i sykehus, som innebærer at det er tillitsvalgte både for leger i spesialisering og for overleger. Dette bidrar til å sikre at alle legenes stemmer blir hørt i forbindelse med arbeidstidsplanlegging.

Legeforeningen har inngått avtaler om andre grenser for arbeidstid enn det som fremgår av arbeidsmiljøloven. Legene har alltid hatt unntak fra arbeidsmiljøloven. Vi har i forhandlinger med arbeidsgiverforeningen Spekter strammet inn og konkretisert bestemmelsene om arbeidstid de senere årene. Unntakene er ytre rammer og forutsetter tett prosess med tillitsvalgte for å sikre at legenes rettigheter ivaretas. Bestemmelsene skal være egnet til å regulere svært ulike ordninger, fra intensive tilstedevakter til hjemmevakter med lite aktivt arbeid.

Yttergrensene i avtalen erstatter på ingen måte en vurdering av hva som er forsvarlig på den enkelte leges arbeidssted. Det er arbeidsgivers ansvar å gjøre forsvarlighetsvurderinger av alle arbeidsplaner i drøfting med tillitsvalgte. For tariffavtalen fratar ikke arbeidsgiver ansvaret for å sikre forsvarligheten i arbeidstidsordningene.

Vår avtalemotpart er Spekter, som representerer de regionale helseforetakene og helseforetakene. Spekter og Legeforeningen har hatt arbeidstid som hovedtema i partssammensatte grupper de senere år. Akkurat nå holder vi på å sluttføre et partssammensatt arbeid om retningslinjer for forsvarlighets- og risikovurderinger av legers arbeidsplaner. Dette partsarbeidet var det Legeforeningen som fremmet krav om. Det skal munne ut i et praktisk verktøy for tillitsvalgte og arbeidsgiver i arbeidstidsplanlegging.

Arbeidstidsordningene må også ses i sammenheng med de øvrige rammevilkårene i helsetjenesten. Derfor jobber vi for at mer av legers arbeidstid må gå til pasientbehandling, forskning, undervisning og kvalitetsforbedring. Dette forutsetter mer målrettede investeringer i helsetjenestens infrastruktur, og langt bedre utnyttelse av kjernekompetansen til helsepersonell. Tidstyvene må bort, være seg dårlige IT-systemer eller unødig byråkrati og rapportering. Sykehusbyggene må være store nok, det kliniske støttepersonellet må tilbake, antall ledernivå må reduseres og stedlig ledelse med reell beslutningsmyndighet må innføres på alle sykehus. Samtidig må Norge opprette både flere studieplasser på medisin og utdanne flere egne legespesialister. Det vil gjøre oss mindre avhengig av import og bedre rustet til å møte kriser.»