«Legerollen utvikler seg fort og arbeidstidsordningene utvikler seg kanskje raskere en tariffavtalene. Mange trender kommer samtidig det er ulike generasjoner av leger med ulike behov for forventninger. Både kvinnelige og mannlige leger deltar mer aktivt og deler på oppgaver i familielivet enn før.

Aktiviteten i sykehusene har økt, samtidig som antall leger i sykehusene aldri har vært høyere enn nå. Dette er i tråd med forventingene fra eiere, brukere og samfunnet. Raskere pasientforløp med kort liggetid, utredning og behandlingsmetoder utvikler seg stadig, raskere tilgang på poliklinikk og dagbehandling, (som ofte bedre for pasientene), men det krever også raskere behandling, analyser og svar. Det som før kunne vente til neste dag eller over helgen skal utredes, besvares og behandles uavhengig av ukedag og lengre utover kveldene enn før. Dette er mer behandlingsintensivt og krever mer lege kapasitet og økt spesialisering. Helseforetakene har derfor økt legeressursene for å holde tritt med denne utviklingen og legegruppen er også en av de raskest voksende yrkesgruppen i sykehusene. Den prosentvise veksten av leger i sykehusene i Helse Vest over de siste 10 år viser at yrkesgruppen leger har økt med om lag 38%. I tillegg er forholdet mellom Leger som er i utdanningsløpene LiS og overleger endret – det kreves mer av bakvakter og beredskapsordninger. Overlegenes hjemmevaktordninger er under press med økende aktivitet gjennom døgnet, til tross for bedre teknologi og hjelpemidler for å kunne løse oppgaver fra hjemmevakten. Utviklingen er kjent både for ledere, tillitsvalgte og ikke minst legene selv.

Med bakgrunn i dette, har de regionale helseforetakene (RHF) sammen med Spekter og helseforetakene jobbet med denne problemstillingen over tid. Sammen med de ansattes organisasjon (Legeforeningen) har en hatt flere partsarbeider med hvordan skal fremtiden tariffavtale som regulerer arbeidstidsordningene for leger skal være formulert og regulert. Det er gjennomført og gjennomføres nå flere partsarbeider med temaet «fremtidens tariffavtale/arbeidstidsavtale for leger», der det det blant annet er diskutert en tilnærming til arbeidsmiljølovens ordinære regler.

Dagens tariffavtale inneholder vernebestemmelser i pkt § 3.6.3 der det i helt særskilte tilfeller kan gjøres lokale unntak mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

(...)

Dette innebærer at det kreves mer av ledelse (overordnet) og tillitsvalgte lokalt for å gjøre vurderinger av behov og forvarlighet i ordningene. Mulighetene for komprimering/fortetting av arbeidstid er til stede, og det krever grundige vurderinger. Uavhengig av vernebestemmelsen er leder alltid ansvarlig for å legge til rette for fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Derfor er det også tatt inn i tariffavtalen en prosessbeskrivelse for lederen for hvordan arbeidsplaner skal utvikles i tråd med avklart behov, og arbeidet fordeles jevnt på deltagerne i arbeidstidsordningen.

I 2022 ble det da også besluttet et partsarbeid for å se gi ytterligere veiledning for forsvarlighetsvurderingene, dette er beskrevet i protokollen til tarifforhandlingene, dette arbeidet er fortsatt ikke sluttført, og ble videreført i årets forhandlinger.»