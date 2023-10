«Vår vurdering da vi mottok henvendelsen i 2021 var at den inneholdt opplysninger om arbeidsforholdene ved sykehuset. Henvendelsen ble derfor videresendt til Arbeidstilsynet som rett instans.

I det ligger det at vi har vurdert at det falt utenfor vårt mandat som tilsynsmyndighet på helse- og omsorgstjenesteområdet. En del av begrunnelsen var også at det ikke forelå konkrete hendelser som ga grunnlag for mulig brudd på helselovgivningen.

De seneste årene har tilsynet (Helsetilsynet og statsforvalterne) gjennomgått en stor utvikling i måten vi utøver tilsynet på. Helsetilsynets nye tilsynsveileder (av høsten 21), har lagt opp til en bredere tilnærming til det å føre tilsyn.

Tidligere var våre tilsyn i all hovedsak knyttet opp mot vurdering av mulig brudd på helselovgivningen. I dag utøver vi et mer formålsrettet tilsyn, hvor vi i mye større grad vurderer hvilken fremgangsmåte som anses mest hensiktsmessig for å oppnå formålet med tilsyn, som er å bidra til å styrke sikkerheten i og tilliten til tjenesten.

En viktig del av denne endringen er at vår rolle i mye større grad er å understøtte tjenestens eget forbedringsarbeid. Vi har god erfaring med at tjenesten selv får et eierskap til forbedringsarbeidet som gjøres, og en forholdsvis stor andel av våre saker løses ved å oversende saken til tjenesten for at tjenesten selv skal behandle saken som del av sitt kvalitetsforbedringsarbeid og med ulik grad av videre oppfølging fra vår side.

Vi er avhengig av å gjøre prioriteringer av hvilke saker vi skal gå inn i, og vår vurdering fra 2021 av at opplysningene om arbeidsforholdene ved sykehuset faller utenfor vårt tilsynsområde, er ikke endret.

Vi kan imidlertid ikke utelukke at vi i dag ville ha oversendt henvendelsen til sykehuset for gjennomgang der og eventuell etterfølgende oppfølging fra oss dersom gjennomgangen viste forbedringspunkter opp mot pasientsikkerheten.

Bakgrunnen for dette er at vi med dagens tilsynsmetodikk ville ha hatt en bredere tilnærming til opplysningene i varselet.

For oss viser dette at den nye tilsynsmetodikken favner bredere og er bedre egnet til å favne problemstillinger som ligger i skjæringspunktet mellom ulike myndighetsområder, eksempelvis opp mot Arbeidstilsynet.

Videre er det vår erfaring at vår tilsynsmessige oppfølging blir mer virkningsfull av at vi har fokus på hvilken fremgangsmåte som i størst mulig grad er egnet til å oppnå økt pasientsikkerhet og tillit til tjenesten (jf. formålet). Det betyr at vi i noen saker går inn og vurderer om det foreligger brudd på helselovgivningen, mens vi i andre saker kan jobbe direkte opp mot tjenestens eget kvalitetsforbedringsarbeid.»