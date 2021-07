Om kort tid starter barnehager og skoler opp igjen etter sommerferien.

Nylig ble det kjent at barn og unge under 18 år fra 16. august vil bli unntatt plikt til smittekarantene. Unntaket er om de bor sammen med, eller er nærkontakt til en smittet, for eksempel en kjæreste.

Før sommeren ble det signalisert at ansatte i skoler og barnehager skulle få første vaksinedose innen skolestart. Det er det ikke alle som har fått.

– Vi går inn i høsten med akkurat de samme spørsmålene som for noen måneder siden. Det er synd vi ikke er over den kneika, sier Thore Johan Nærbøe. Han er leder i Utdanningsforbundet i Innlandet.

Mange henvendelser

Nærbøe kan fortelle at de får daglige henvendelser fra medlemmer som er bekymret for arbeidssituasjonen sin. Foreløpig har det handlet mest om vaksineprioritering.

– Vi forventer å få enda flere henvendelser nå som barn og unge slipper smittekarantene. Særlig barnehageansatte vil nok stille nye spørsmål, sier Nærbøe.

Med mange unge ansatte vil det flere steder være folk på jobb i barnehager og skoler uten første og andre vaksinedose.

TWITTER: Stian Syversen er lærer i Oslo. Han fikk nylig god respons på en personlig twittermelding. Foto: SKJERMDUMP FRA TWITTER

Lærer får støtte

Stian Syversen er lærer i Osloskolen. Denne uken uttrykte han sin frustrasjon på Twitter. Han mener lærerne har blitt for lite prioritert i vaksineringen, spesielt fordi barn og unge slipper smittekarantene.

Twittermeldingen fikk svært god respons.

– Vi er mange som har sett oss lei på praten om at skole er viktig, når det ikke synliggjøres i handlinger og prioriteringer fra øverste hold, sier Syversen.

LÆRER: Stian Syversen er lærer i Oslo. Han og andre lærere synes måten Regjeringen behandler de som jobber med barn og unge skurrer. Foto: PRIVAT

Han trekker særlig frem dette med at vaksinesjefer og kommuner ikke blir enige om prioritering, og hvordan opplæringstilbudet skal sikres i utgangspunktet. Det er mange ting som skurrer, sier læreren videre.

– Hvis de setter elevenes opplæring i første rekke handler det om å trygge lærerne slik at de får gjort jobben sin, sier Syversen.

Han synes lærerens rolle i samfunnet virker underprioritert.

– Slik det er nå tar ingen over min jobb hvis jeg blir borte. Da går det ut over elevene.

Må gi trøst

Syversen og andre lærere er ute etter forutsigbarhet og tydelige rammer. Det mener han er nødvendig for at de kan få gjort jobben med barn og unge godt nok.

Per nå tror Syversen det blir vanskelig å unngå smitte på arbeidsplassen.

– For om et barn gråter eller har det vondt kan ikke lærere eller barnehageansatte unnlate å trøste.

Stian Syversen opplever situasjonen som noe håpløs. Han mener det er vanskelig å opprettholde godt smittevern i trange klasserom og avdelinger.

– Har du kjent på ønsket om å forlate læreryrket etter alt dette?

– Ja, selv om yrkesstoltheten er der så har jeg det til en viss grad. Man føler seg ikke nok verdsatt som lærer slik det har vært og er, sier Syversen.

FLERE VAKSINER: – Mye skjer nå hver eneste uke, og vi får enda flere doser til landet snart, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Forstår bekymringen

Målet er at alle voksne skal ha fått tilbud om vaksine i løpet av september. Flere barnehager starter opp igjen allerede neste uke.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier han forstår bekymringen til skole- og barnehageansatte som har mye kontakt barna.

– Det kan bli vanskelig i starten, men vi tror det skal gå bra.

Han forteller at kommunene skal få god hjelp om det oppstår smitteutbrudd. Det blir mer testing, samtidig som det blir høyere terskel for å sende hele skoler i karantene.

– Før sommeren måtte alle på skolen i karantene om en elev møtte opp med smitte. Nå er det først og fremst kun læreren i klassen det gjelder.

Nakstad er klar på at det er smittesituasjonen ved skolestart som avgjør om skolene kan drive som normalt utover høsten.

Har vært tøft

Flere av medlemmene til Utdanningsforbundet føler seg fanget i situasjonen.

– Mange er bekymret for å dra på jobb, men drar man ikke eller blir syk, så går det ut over elever og kolleger, sier Nærbøe.

Vikarsituasjonen er utfordrende fordi vikarene ofte er ukvalifiserte, og det fører igjen til et mindre gunstig tilbud for barn og unge.

– Det er ingen tvil om at det har vært en tøff periode til nå. Det er vanskelig for dem som jobber med de minste barna å holde avstand.

Både Nærbøe og Syversen er spente på hvordan høsten blir, og ikke minst om det blir en endring i prioriteringer for lærere og barnehageansatte.