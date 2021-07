Flere gjester på Mellandstranda langs Glomma i Sør-Odal begynte å droppe badetøyet. Det reagerte flere på.

– Flere syntes det var ekkelt, sier Irene Sundsby-Hansen.

Hun er leder i Galterud velforening, og forteller at beboerne i foreningen har jobbet mange dugnadstimer for å tilrettelegge stranda for bading. De bestemte seg for å sette opp skiltet med anmodninga.

– Da syns jeg at vi bør kunne ha det som vi ønsker, og det er å anmode folk om å ha på seg klær.

Hansen forteller til avisa Glåmdalen at også de minste blir bedt om å bruke badebleier.

IKKE ULOVLIG: Velforeningslederen understreker at hun ikke har lov til å nekte noen å bade naken, men ber om at badegjestene viser hensyn. Foto: Privat

Bekymret for nakenskam

Jan Dalchow er regissør av filmen Naken, der han utfordrer skam rundt nakenhet. Han sammenligner det å bade med klær, som å ta på sko når du skal gå barbeint i gresset.

Dokumentarfilmskaperen mener vi har skapt en kroppsskam rundt nakenhet i kulturen vår.

– Vi må slutte å krenkes av nakne kropper.

Dalchow reagerer spesielt på at også de små barna har blitt bedt om å dekke seg til.

– Det er en overdreven reaksjon på det beste, og en påføring av skam og usunne holdninger til kropp på det verste, sier Dalchow.

SKAM: Dalchow påpeker at alle har en kropp de skal ha hele livet, og at man bør ha et godt forhold til den. – Jeg er overbevist om at kroppspresset er mindre der folk bader nakne, sier han. Foto: Privat

Hansen sier at hun tok med små barn i anmodningen, slik at det skulle være likt for alle.

– Om vi ser en naken barnerumpe der nede bryr vi oss ikke om, det er ikke det det handler om, sier hun.

Forskjell på nakenbading og blotting

Det finnes ingen lov mot nakenhet. Straffeloven § 298 sier det er straffbart å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted.

Politifullmektig i Innlandet politidistrikt Tom Erik Wassenaar Berntsen sier nakenheten må være seksuelt motivert for å være straffbart.

– Det handler om å finne balansen mellom egen nytelse, og det å utøve krenkende atferd mot andre.

Han forteller at man gjerne må nakenbade, men oppfordrer til å vise hensyn og kjenne sin besøkelsestid.

POPULÆR STRAND: Badegjester fra hele distriktet kommer til Mellandstranda ved Glomma for å bade.

– Nakne kropper er ikke uanstendig

Jan Dalchow mener grensen mellom hva som er greit og ikke greit, burde være enkel.

– Hvis du gjør noe som er seksuelt krenkende, har du gått over en grense. Det gjelder både med og uten klær.

Han er klar på at det ikke er noe seksuelt med et menneske som soler seg eller bader nakent.

– Noen mener en naken kropp er uanstendig. Men da er det de selv som gjør kroppen til noe seksuelt truende.

Fikk du med deg denne? Maria opplevde massiv netthets etter at hun fortalte at hun ble nektet adgang på en restaurant.

Foreslår strand i nærheten

Irene Sundsby-Hansen forteller at hun ikke har noe imot nakenbaderne, men ber folk om å vise hensyn.

Hun påpeker at det finnes en strand i nærheten man kan være for seg selv.

– Der kan man bade naken uten å forstyrre andre.