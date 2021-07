Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa, samt enkelte tredjeland.

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene fra 2. august: Island, Italia og San Marino. Frankrike går også fra oransje til rødt.

Regjeringen kom også med flere endringer i Norden:

Sverige : Det gjøres endringer i seks regioner i Sverige fra 2. august. Värmland går fra rødt til grønt. Det samme gjør Norrbotten. Gotland, Halland, Skåne og Stockholm går fra grønne til oransje.

: Det gjøres endringer i seks regioner i Sverige fra 2. august. Värmland går fra rødt til grønt. Det samme gjør Norrbotten. Gotland, Halland, Skåne og Stockholm går fra grønne til oransje. Danmark : Københavnområdet er fremdeles rødt. I tillegg har Midtjylland gått fra oransje til rød. Det er derfor innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle regioner i Danmark, med unntak av Grønland.

: Københavnområdet er fremdeles rødt. I tillegg har Midtjylland gått fra oransje til rød. Det er derfor innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle regioner i Danmark, med unntak av Grønland. Finland: Større deler av Sør-Finland farget oransje.

For øygrupper i Europa kom det også endringer:

Korsika og de Sørlige egeiske øyer (Kos, Rhodos, Mykonos og Ios blant andre) i Hellas går fra røde til mørkerøde.

Sardinia går fra oransje til rød.

Kreta og Balearene forblir mørkerøde.

Om man kommer fra et mørkerødt område innebærer det krav om karantenehotell.

Bakgrunnen er en oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået og å redusere faren for importsmitte.

Espen Nakstad sier deltavarianten av koronaviruset antagelig vil stå for mesteparten av det økende smittepresset i Europa. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NRK at trenden med økende smittepress fortsetter i flere Europeiske land.

– Vi kan regne med at det er deltavarianten som står for det aller meste av økningen, sier Nakstad.

Han snakket også kort om smittetrenden i Norge.

– Smittetrenden i Norge er nå klart stigende, med utbrudd i et titalls kommuner. Men det er fremdeles relativt lite smitte på det sentrale Østlandet, hvor mange er vaksinert, uttalte Nakstad.

Fra grå til lilla

På bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset, har regjeringen besluttet at Saudi-Arabia og Ukraina går fra grå til lilla på smittekartet.

Dermed endres også reiserådet og det frarådes ikke lenger reiser til disse to landene. Endringen gjelder fra natt til mandag 2. august.

Fra før av er disse landene lilla: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan.

Regler og unntak

I går annonserte det europeiske smittevernbyrået (ECDC) at Italia og Island skifter farge fra grønt til oransje, og at greske feriefavoritter blir mørkerøde.

Italia har 77 koronatilfeller per 100.000 de siste 14 dagene. Island har 172 per 100.000.

Det betyr at en må i karantene ved innreise til Norge fra disse landene. Dersom du er fullvaksinert må du ikke i karantene.

Dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (for eksempel oransje, rødt eller mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge.

Koronasertifikatet Ekspandér faktaboks Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun og om du har en fersk, negativ test.

Europeiske land som er koblet til EUs løsning, vil nå kunne verifisere det norske koronasertifikatet på sine grenser.

Ordningen gjør at fullvaksinerte, eller dem som har hatt korona, slipper testkrav, karantene og innreiseregistrering.

I mange land slipper også uvaksinerte karantene, så lenge man kan vise til en negativ test.

Om du har status som beskyttet (om det er tre uker siden du fikk første vaksinedose), kan du tilbringe karantenetiden på egnet sted.

Regjeringen oppdaterer hvilke land som kommer inn under strengere restriksjoner ukentlig. Land som får lettelser oppdateres annenhver uke.

Her er reglene som gjelder frem til mandag.

Her kan du lese om fritak fra karantenehotell og hvem som regnes som beskyttet.

Slik ser kartet til ECDC ut. Selv om enkelte deler av Italia her er grønt, vil trolig Italia i sin helhet være oransje når FHI kommer med sitt kart fredag.

Grenser

Grensene for å miste den grønne fargen er koblet til hvor mange smittede landene har registrert de siste fjorten dagene. Dette tallet blir fordelt på befolkning. Konkret er det antall smittede de siste to ukene per hundre tusen innbyggere.

Én grense går ved 50 smittede. En annen grense går ved 75 smittede. Grunnen til at det er to grenser er fordi andelen positive prøver også er med i vurderingen.

Dersom det i løpet av de siste to ukene i gjennomsnitt er mellom én og 4 prosent av prøvene som kommer tilbake positive, så er et land grønt inntil det når 50 smittetilfeller.

Dersom gjennomsnittet av prøvene de siste fjorten dagene er under én prosent, så ryker ikke grønnfargen før antall smittede har nådd 75.