Tar inn flere gjester etter koronasmitte

Det kan de gjøre helt i tråd med smittevernreglene. Ved å sette inn bord på dansegulvet med en meters avstand mellom gjestene kan de ta inn flere enn om området hadde blitt brukt til dansegulv.

Fikk smitte

Festiviteten var ett av få utesteder i Innlandet som hadde åpnet opp dansegulvet igjen. Gulvet var teipet opp i et rutenett.

Så lenge det var én person i hver rute, kunne man danse akkurat hvordan man ville.

En smittet person hadde vært på utestedet sist lørdag, og kommunen anbefalte derfor å stenge dansegulvet.

– Henger ikke på greip

Festiviteten valgte å følge kommunens anbefaling, men daglig leder Gina Fjeld synes ikke at det henger helt på greip.

RUTER: Dansegjestene måtte holde seg innenfor hver sin rute. Vaktene på utestedet sørget for dette. Nå gjøres dansegulvet om til sitteplasser. Foto: Helena Heimer Rognstad / NRK

– Kommunen har ikke vært her og sett hvordan det fungerer. Vi har hatt vakter som har passet på at folk holder avstand, sier Fjeld.

Festiviteten holdt dansegulvet åpent i et halvt år. Tidligere i juli opplevde de at en smittet person hadde besøkt utestedet.

Den gangen anbefalte ikke kommunen å stenge dansegulvet.

– Gjestene ved bordene har vært tettere på hverandre enn gjestene på dansegulvet. Nå gjør vi om dansegulvet til sitteplasser, sier Fjeld.

Det betyr at utestedet kan ta inn flere gjester enn da dansegulvet var åpent. Med bord på dansegulvet kan de ta inn 25 flere gjester. Sist helg før det ble påvist korona hadde de 130 inne. Nå tipper den daglige lederen det blir 150 i helga. Hun synes ikke dette henger på greip.

Hun mener det har vært mindre mingling på dansegulvet enn utenfor.

Spurte Helsedirektoratet

Assisterende kommuneoverlege Jorid Aas sier at det er anbefalinger kommunen har kommet med, og at det er utestedene som har ansvaret for å følge smittevernreglene.

Kommunen begrunner anbefalingen slik:

– Nå er det først og fremst unge voksne som smittes, og det er mer smitte på utesteder, sier assisterende kommuneoverlege Jorid Aas.

For å unngå mingling så er det krav om sitteplasser serveringssteder. Det betyr at dansegulv ikke kan benyttes

Hun ba Helsedirektoratet om råd før de gikk ut med anbefalingen.

– Det er underforstått i covid-forskriften at dansegulv ikke bør brukes. Gjestene skal ha faste plasser, sier Aas.

Hun svarer slik på at utestedet nå faktisk kan slippe inn flere gjester:

– Det er utestedets ansvar å følge regelverket og det er krav om en meters regel mellom gjestene og at de skal ha sitteplasser.

Kommunen så ikke samme behov for å anbefale stenging sist det var et utbrudd ved utestedet. Nå er det mange unge som smittes.